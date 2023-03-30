ÜNİVERSİTE SINAVLARI NASIL OLACAK Son dakika YÖK açıklaması geldi! Üniversitelerde ara ve final sınavları online mı yapılacak, yüz yüze mi?

Üniversite sınavları nasıl yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Deprem sonrası üniversitelerde uzaktan eğitim kararı alınmış ve bu kararın Nisan ayında yeniden değerlendirileceği açıklanmıştı. Konu ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'dan bir son dakika açıklaması geldi. Özvar, uzaktan eğitimle birlikte isteyen öğrencilere yüz yüze eğitim verilebileceğini duyurdu. Öte yandan bahar dönemi vize ve final sınavlarının nasıl yapılacağına ilişkin bilgi verildi. Peki, Üniversite sınavları nasıl yapılacak? 2023 Üniversitelerde ara ve final sınavları online mı yapılacak, yüz yüze mi? İşte, YÖK son dakika üniversite sınavları açıklaması!