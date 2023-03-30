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Giriş Tarihi: 30.03.2023 17:17 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 17:17

ÜNİVERSİTE SINAVLARI NASIL OLACAK Son dakika YÖK açıklaması geldi! Üniversitelerde ara ve final sınavları online mı yapılacak, yüz yüze mi?

Üniversite sınavları nasıl yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Deprem sonrası üniversitelerde uzaktan eğitim kararı alınmış ve bu kararın Nisan ayında yeniden değerlendirileceği açıklanmıştı. Konu ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'dan bir son dakika açıklaması geldi. Özvar, uzaktan eğitimle birlikte isteyen öğrencilere yüz yüze eğitim verilebileceğini duyurdu. Öte yandan bahar dönemi vize ve final sınavlarının nasıl yapılacağına ilişkin bilgi verildi. Peki, Üniversite sınavları nasıl yapılacak? 2023 Üniversitelerde ara ve final sınavları online mı yapılacak, yüz yüze mi? İşte, YÖK son dakika üniversite sınavları açıklaması!

ÜNİVERSİTE SINAVLARI NASIL OLACAK Son dakika YÖK açıklaması geldi! Üniversitelerde ara ve final sınavları online mı yapılacak, yüz yüze mi?

Üniversite sınavları online mi olacak, yüz yüze mi sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Asrın felaketi sonrası uzaktan eğitime geçilen üniversiteler ile ilgili son dakika YÖK açıklaması geldi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, uzaktan eğitimle birlikte isteyen öğrencilere yüz yüze eğitim verilebileceğini belirterek bahar dönemi sınavlarının nasıl yapılacağını açıkladı. Bu gelişme sonrası binlerce lisans ve ön lisans öğrencisi ''Üniversite sınavları nasıl yapılacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 2023 Üniversitelerde vize ve final sınavları online mı olacak, yüz yüze mi? İşte, YÖK son dakika açıklaması ile üniversite sınavları nasıl yapılacak sorusuna yanıt!

ÜNİVERSİTE SINAVLARI NASIL OLACAK Son dakika YÖK açıklaması geldi! Üniversitelerde ara ve final sınavları online mı yapılacak, yüz yüze mi?

SON DAKİKA BAŞKAN EROL ÖZVAR AÇIKLADI: ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu

Özvar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlayan üniversitelerde uzaktan eğitim süreciyle ilgili alınan yeni kararları duyurdu.

Buna göre 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan eğitimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilecek.

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ÜNİVERSİTE SINAVLARI NASIL OLACAK Son dakika YÖK açıklaması geldi! Üniversitelerde ara ve final sınavları online mı yapılacak, yüz yüze mi?

BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NASIL YAPILACAK, ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ?

YÖK Başkanı Özvar, bahar dönemindeki ara sınavların şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılacağını bildirdi.

YÖK Başkanı Özvar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bildiğiniz üzere Yükseköğretim Kurulu olarak devletin diğer kurumlarıyla birlikte depremin etkilerini azaltmak ve yaraları iyileştirmek için büyük çaba göstererek birtakım tedbirler aldık. Yükseköğretim Kurulu olarak 17 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle 2022-2023 akademik yılı bahar döneminde eğitim öğretimin uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülmesine, nisan ayında konunun yeniden değerlendirilerek kamuoyuyla paylaşılmasına karar vermiştik.

YÖK olarak 30 Mart itibarıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin aldığımız yeni kararları bugün sizlerle paylaşmak üzere tekrar huzurlarınızdayız. Bu kararları alırken hem şu ana kadar aldığımız kararları hem de ülkemizin mevcut koşullarını paydaşlarımızın ve öğrencilerimizin taleplerini dikkate alarak gerçekleştirdiğimizi ifade etmek isterim. Ayrıca depremin doğrudan etkilediği illerdeki üniversitelerimizin hususiyetleri ve şartlarının gerektirdiği esneklikleri de tanıdık.

ÜNİVERSİTE SINAVLARI NASIL OLACAK Son dakika YÖK açıklaması geldi! Üniversitelerde ara ve final sınavları online mı yapılacak, yüz yüze mi?

-Halihazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilmesine,

-Yükseköğretim kurumlarının bir dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilebilmesine ilişkin kararları ilgili kurullarında alarak gerekli düzenlemeleri yapmalarına,

ÜNİVERSİTE SINAVLARI NASIL OLACAK Son dakika YÖK açıklaması geldi! Üniversitelerde ara ve final sınavları online mı yapılacak, yüz yüze mi?

-Yürürlükte olan "Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar"ın 6'ncı maddesinde yer verilen bir yarıyıldaki derslerin AKTS kredilerine göre en fazla yüzde 30'unun uzaktan öğretim yoluyla verilebileceği" yönündeki kısıtlamanın uygulanmamasına,

-Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etmekte olan öğrencilerin bu eğitimlerini aynı şekilde sürdürebilmelerine,

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