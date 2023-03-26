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Haberler Yaşam Üniversiteler açılacak mı 2023? Başkan Erdoğan’dan son dakika açıklaması! 2023 YÖK ile üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi, ne zaman?
Giriş Tarihi: 26.03.2023 00:59 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 00:59

Üniversiteler açılacak mı 2023? Başkan Erdoğan’dan son dakika açıklaması! 2023 YÖK ile üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi, ne zaman?

Üniversiteler açılacak mı 2023 sorusunun yanıtı için YÖK ve Başkan Erdoğan açıklamaları yakından takip ediliyor. Üniversitelerde yüz yüze eğitim için nisan ayında yeni bir değerlendirme yapılacağı bildirilmişti. Nisan ayına sayılı günler kalırken ''Üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi, ne zaman?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Binlerce lisans ve önlisans öğrencisi, üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili araştırmalarını sürdürürken Başkan Erdoğan'dan bir son dakika açıklaması geldi. Daha önce Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar da kurum olarak hazır olduklarını aktarmıştı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan'da açılır mı? İşte, üniversiteler son dakika haberleri…

Üniversiteler açılacak mı 2023? Başkan Erdoğan’dan son dakika açıklaması! 2023 YÖK ile üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi, ne zaman?

Üniversiteler son dakika haberleri binlerce öğrenci tarafından yakından takip ediliyor. Deprem felaketi sonrası yükseköğretimde uzaktan eğitim kararı alınmıştı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ise Nisan ayında yeniden değerlendirme yapılacağını aktarmıştı. YÖK açıklama ve duyuruları ile üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi sorusuna yanıt aranırken flaş bir açıklama geldi. Başkan Erdoğan'ın açıklaması ile Üniversiteler açılacak mı 2023 sorusu yanıt buldu. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan'da açılıyor mu? İşte, tüm detaylar…

Üniversiteler açılacak mı 2023? Başkan Erdoğan’dan son dakika açıklaması! 2023 YÖK ile üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi, ne zaman?

SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerde yüz yüze eğitime verilen ara hakkında açıklamalarda bulundu:

''Şartlar elverişli olursa uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin harmanlandığı hibrit öğretim seçeneği tabii ki değerlendirilecektir.

Uzun bir süre olmayacak ama online sistemle biraz devam edelim. Çünkü yurtlarımız çok işimizi görüyor."

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Üniversiteler açılacak mı 2023? Başkan Erdoğan’dan son dakika açıklaması! 2023 YÖK ile üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi, ne zaman?

EROL ÖZVAR'DAN ÜNİVERSİTELER HAKKINDA AÇIKLAMA!

YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika açıklaması ile Nisan ayında hibrit seçeneğin değerlendirileceğini aktardı:

"Bu zorlu zamanlarda depremzedelere, üniversitelerimize ve öğrencilerimize destek olmak için Yükseköğretim Kurulu olarak bir dizi idari tedbir aldık. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin, bazı uygulamalı programlar hariç olmak üzere uzaktan öğretim yoluyla eğitimlerin başlaması yönünde bir karar aldık.

Yine daha önce ifade ettiğim üzere, alınan kararı nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüzyüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz. Yükseköğretim Kurulu olarak birinci önceliğimiz, yükseköğretim sistemimizin afet sonrası hızlı bir şekilde normalleştirilmesidir"

Üniversiteler açılacak mı 2023? Başkan Erdoğan’dan son dakika açıklaması! 2023 YÖK ile üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi, ne zaman?

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI!

Sabah Gazetesi'nden Burcu Şen'in haberine göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat vermesi halinde üniversitelerde Nisan'da yüz yüze eğitime geçilecek şekilde hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Üniversiteler açılacak mı 2023? Başkan Erdoğan’dan son dakika açıklaması! 2023 YÖK ile üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi, ne zaman?

Özvar konu ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek şekilde çalışmalarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesi halinde önümüzdeki ay üniversitelerde yüz yüze ve hibrit eğitime geçilebilir"

YÖK'ün uzaktan eğitim sürecinde hayata geçirdiği önemli uygulamalar şöyle:

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