Üniversiteler açılacak mı 2023? Başkan Erdoğan’dan son dakika açıklaması! 2023 YÖK ile üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi, ne zaman?

Üniversiteler açılacak mı 2023 sorusunun yanıtı için YÖK ve Başkan Erdoğan açıklamaları yakından takip ediliyor. Üniversitelerde yüz yüze eğitim için nisan ayında yeni bir değerlendirme yapılacağı bildirilmişti. Nisan ayına sayılı günler kalırken ''Üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi, ne zaman?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Binlerce lisans ve önlisans öğrencisi, üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili araştırmalarını sürdürürken Başkan Erdoğan'dan bir son dakika açıklaması geldi. Daha önce Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar da kurum olarak hazır olduklarını aktarmıştı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan'da açılır mı? İşte, üniversiteler son dakika haberleri…