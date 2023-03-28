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Giriş Tarihi: 28.03.2023 23:24 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 23:24

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI 2023? Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman geçecek, üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan'da açılır mı?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası üniversiteler online eğitime geçmişti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YÖK Başkanı Erol Özvar yaptıkları açıklamalarla üniversiteler açılacak mı, üniversiteler ne zaman açılacak sorularına yanıt verdi. KYK yurtlarının depremzedelere açılması sebebiyle üniversiteler online eğitimini bir süredir sürdürüyor. Milyonlarca lisans, ön lisans ve yüksek lisans öğrencisi üniversite yüz yüze eğitime geçecek mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, hibrit eğitime geçilecek mi? İşte detaylar