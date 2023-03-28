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Haberler Yaşam ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI 2023? Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman geçecek, üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan'da açılır mı?
Giriş Tarihi: 28.03.2023 23:24 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 23:24

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI 2023? Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman geçecek, üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan'da açılır mı?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası üniversiteler online eğitime geçmişti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YÖK Başkanı Erol Özvar yaptıkları açıklamalarla üniversiteler açılacak mı, üniversiteler ne zaman açılacak sorularına yanıt verdi. KYK yurtlarının depremzedelere açılması sebebiyle üniversiteler online eğitimini bir süredir sürdürüyor. Milyonlarca lisans, ön lisans ve yüksek lisans öğrencisi üniversite yüz yüze eğitime geçecek mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, hibrit eğitime geçilecek mi? İşte detaylar

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI 2023? Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman geçecek, üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan’da açılır mı?

Üniversitelerde yüz yüze eğitime ne zaman geçilecek, geçilecek mi gibi sorular yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayın programında üniversitelerde yüz yüze eğitime verilen ara hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak 2023? İşte detaylar

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI 2023? Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman geçecek, üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan’da açılır mı?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerde yüz yüze eğitime verilen ara hakkında açıklamalarda bulundu:

''Şartlar elverişli olursa uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin harmanlandığı hibrit öğretim seçeneği tabii ki değerlendirilecektir.

Uzun bir süre olmayacak ama online sistemle biraz devam edelim. Çünkü yurtlarımız çok işimizi görüyor."

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ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI 2023? Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman geçecek, üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan’da açılır mı?

EROL ÖZVAR'DAN ÜNİVERSİTELER HAKKINDA AÇIKLAMA!

YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika açıklaması ile Nisan ayında hibrit seçeneğin değerlendirileceğini aktardı:

"Bu zorlu zamanlarda depremzedelere, üniversitelerimize ve öğrencilerimize destek olmak için Yükseköğretim Kurulu olarak bir dizi idari tedbir aldık. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin, bazı uygulamalı programlar hariç olmak üzere uzaktan öğretim yoluyla eğitimlerin başlaması yönünde bir karar aldık.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI 2023? Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman geçecek, üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan’da açılır mı?

Yine daha önce ifade ettiğim üzere, alınan kararı nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüzyüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz. Yükseköğretim Kurulu olarak birinci önceliğimiz, yükseköğretim sistemimizin afet sonrası hızlı bir şekilde normalleştirilmesidir"

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI 2023? Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman geçecek, üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan’da açılır mı?

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI!

Sabah Gazetesi'nden Burcu Şen'in haberine göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat vermesi halinde üniversitelerde Nisan'da yüz yüze eğitime geçilecek şekilde hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Özvar konu ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

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