Haberler Yaşam ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? YÖK'ten üniversitelerin açılış tarihi için açıklama geldi: Hibrit ve uzaktan (online) eğitim dönemi…

Giriş Tarihi: 19.02.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 11:42

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? YÖK'ten üniversitelerin açılış tarihi için açıklama geldi: Hibrit ve uzaktan (online) eğitim dönemi…

Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin ardından eğitimde de peş peşe kararlar duyuruldu. Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu şimdilerde binlerce üniversitelinin gündeminde iken YÖK Başkanı Erol Özvar'dan uzaktan ve hibrit eğitime geçişle ilgili önemli açıklamalar geldi. 20 Şubat tarihinde Bahar döneminin başlayacağı bilinirken yükseköğrenim öğrencileri ülkenin dört bir yanında gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? İşte hibrit ve uzaktan eğitim ile ilgili gelen YÖK açıklaması…