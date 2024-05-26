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Üniversiteli Aslıhan Zengin’e bıçaklı saldırı: Bu kişiyi görürseniz ihbar edin!
Giriş Tarihi: 26.05.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
11:17
Üniversiteli Aslıhan Zengin’e bıçaklı saldırı: Bu kişiyi görürseniz ihbar edin!
İstanbul'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Aslıhan Zengin, evine gittiği sırada kendisini takip eden kasklı bir erkeğin bıçaklı saldırısına uğradı! Aradan 5 ay geçmesine rağmen saldırgan hala yakalanamazken korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı! Kızının hayatının mahvolduğunu söyleyen baba Kenan Zengin çağrı yaptı: Sizlerin de evladı var. Bu kişiyi görürseniz mutlaka ihbar edin!