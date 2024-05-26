Üniversiteli Aslıhan Zengin’e bıçaklı saldırı: Bu kişiyi görürseniz ihbar edin!

"KIZIMIN HAYATI MAHVOLDU"

Olayla ilgili konuşan baba Kenan Zengin, "Kızım evden çıkıp arkadaşına giderken kasklı bir kişi tarafından takip edildi. Tam bina kapısının şifresini girerken kızımın sol böbreğinden bıçakladıktan sonra kaçıyor. Ben bu olayın sürekli üstündeyim. Asayişe, karakola ve bütün ilgili birimlere bu olayın peşini bırakmamalarını rica ettim. Bu kişiyi ifşa edip bulunması amacıyla belki vicdanlı birisi görüp tanıyarak ihbar eder. Özellikle Cumhurbaşkanıma rica ediyorum, bu olayın peşini bırakmasınlar. Kızım sokağa çıkamıyor, otobüse binemiyor, hayatı mahvoldu. Daha 20 yaşında hayatının baharında bir kız, her yeri ameliyat izi. Bu kişi sokakta halen dolaşıyor. Belki sana, bana veya başkasına da zarar verecek. Bu konuyu lütfen herkes paylaşsın. Başkasının başına gelmesin" dedi.