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Haberler Yaşam Üniversiteli Aslıhan Zengin’e bıçaklı saldırı: Bu kişiyi görürseniz ihbar edin!
Giriş Tarihi: 26.05.2024 10:47 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 11:17

Üniversiteli Aslıhan Zengin’e bıçaklı saldırı: Bu kişiyi görürseniz ihbar edin!

İstanbul'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Aslıhan Zengin, evine gittiği sırada kendisini takip eden kasklı bir erkeğin bıçaklı saldırısına uğradı! Aradan 5 ay geçmesine rağmen saldırgan hala yakalanamazken korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı! Kızının hayatının mahvolduğunu söyleyen baba Kenan Zengin çağrı yaptı: Sizlerin de evladı var. Bu kişiyi görürseniz mutlaka ihbar edin!

İHA
Üniversiteli Aslıhan Zengin’e bıçaklı saldırı: Bu kişiyi görürseniz ihbar edin!

Korkunç olay İstanbul Kağıthane'deki Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz aralık ayında saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Marmara Üniversitesi İstatistik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Aslıhan Zengin (20), akşam saatlerinde yardım amaçlı semte yeni taşınan çocukluk arkadaşı Eren Y.'nin evine gitmişti. Burada arkadaşları Sıla K. ve Yunus Emre K. ile taşınmaya yardımcı olan Zengin, birkaç saat sonra yanlarından ayrılarak evine dönmüştü. Kıyafetlerini değiştiren genç kız ardından kahve içmek için tekrardan arkadaşlarının da olduğu Eren Y.'nin evine gitmek için gece yarısı yola çıkmıştı.

Üniversiteli Aslıhan Zengin’e bıçaklı saldırı: Bu kişiyi görürseniz ihbar edin!

"ABİ KORKUTTUN BENİ" DEDİ BIÇAKLANDI!

Yaya olarak yürüyen genç kız, yaklaşık 15 dakika sonra Eren Y.'nin bulunduğu binanın önüne gelmişti. O esnada kapının şifresini yanlış giren genç kızın arkasından bir şahıs koşarak yaklaşmıştı. Genç kızın "Abi korkuttun beni" diye tepki verdiği kasklı şahıs, hiç sesini çıkartmadan genç kızı belinden bıçaklamıştı. Olayın ardından saldırgan bıçağı olay yerinde peçeteye sarıp attıktan sonra kaçarken, genç kız yere düşmüştü. Kanlar içerisinde kalan genç kızın çığlıklarını duyan arkadaşları yanına gelmişti. İlk müdahalesi arkadaşları tarafından yapılan genç kız için sağlık ekiplerine ihbarda bulunulmuştu.

İstanbul'da üniversiteli genç kızın bıçaklandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı: "Görürseniz mutlaka ihbar edin" | Video

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Üniversiteli Aslıhan Zengin’e bıçaklı saldırı: Bu kişiyi görürseniz ihbar edin!

3 ORGANI ZARAR GÖRDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hayati tehlikesi olan genç kız hemen ameliyat alınmıştı. Bıçaklanması sonucu 3 organı zarar gören genç kız, 6 saat süren ameliyat sonucu hayati tehlikeyi atlatarak normal bakım servisine alınmıştı.

Üniversiteli Aslıhan Zengin’e bıçaklı saldırı: Bu kişiyi görürseniz ihbar edin!

SALDIRIDAN SONRA TAKSİYLE KAÇMIŞ

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak genç kızın ifadesine başvurmuştu. Genç kız ifadesinde kendisini yaralayan şahsın evinin bulunduğu sokaktan itibaren kendisini takip ettiğini, kendisini rahatsız eden ve şüphelendiği kimsenin olmadığını söylemişti. Öte yandan, yaşanan olayla ilgili ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerden saldırgan şahsın Aslıhan Zengin'i binaya girmesinden sonra arkasından girdiği, bıçakladığı binanın merdivenlerinden koşarak aşağıya indiği ardından caddede bir süre koştuğu, kaskını çıkarttığı ve kaldırımda beklerken taksi durdurduğu, bindiği taksiyle cadde üzerinden uzaklaştığı, yolculuğun sonunda taksiden indiği ve yaya gözden kaybolduğu görülüyor.

Üniversiteli Aslıhan Zengin’e bıçaklı saldırı: Bu kişiyi görürseniz ihbar edin!

"KIZIMIN HAYATI MAHVOLDU"

Olayla ilgili konuşan baba Kenan Zengin, "Kızım evden çıkıp arkadaşına giderken kasklı bir kişi tarafından takip edildi. Tam bina kapısının şifresini girerken kızımın sol böbreğinden bıçakladıktan sonra kaçıyor. Ben bu olayın sürekli üstündeyim. Asayişe, karakola ve bütün ilgili birimlere bu olayın peşini bırakmamalarını rica ettim. Bu kişiyi ifşa edip bulunması amacıyla belki vicdanlı birisi görüp tanıyarak ihbar eder. Özellikle Cumhurbaşkanıma rica ediyorum, bu olayın peşini bırakmasınlar. Kızım sokağa çıkamıyor, otobüse binemiyor, hayatı mahvoldu. Daha 20 yaşında hayatının baharında bir kız, her yeri ameliyat izi. Bu kişi sokakta halen dolaşıyor. Belki sana, bana veya başkasına da zarar verecek. Bu konuyu lütfen herkes paylaşsın. Başkasının başına gelmesin" dedi.

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