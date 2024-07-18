Üniversiteyi karıştıran öğretim üyesi! Öğrencisine öpücüklü taciz mesajı yolladı: Seviyorum seni… banıp yer gibi!

Ç.D. ile kişisel sohbetimiz olmamasına rağmen başarılı öğrenci olduğumu düşünerek onu seçmemi istediğini düşündüm. Danışmanım Ç.D. beni asistan olarak görüp kendisi sürekli araştırma yapmak ve yardım için odasına davet ediyordu. Uzun zaman geçtikten sonra iletişimimiz arttı. Ç.D.'nin eşi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu kadrosunda öğretim görevlisi E.D. Spor Bilimleri Fakültesi'nde doktora yapmakta olup görevlendirme olarak fakültemizde de çalışıyor. Kendisi ile iletişimimiz gayet iyiydi. Ç.D.'nin aksine çalışkan ve öğretici olduğu için 15 Şubat 2023'e kadar ödevlerimde danıştığım saygı duyduğum hocaydı" dedi.