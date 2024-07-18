Haberler
Yaşam
Üniversiteyi karıştıran öğretim üyesi! Öğrencisine öpücüklü taciz mesajı yolladı: Seviyorum seni… banıp yer gibi!
Giriş Tarihi: 18.07.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
15:13
Üniversiteyi karıştıran öğretim üyesi! Öğrencisine öpücüklü taciz mesajı yolladı: Seviyorum seni… banıp yer gibi!
Aydın'daki Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Ç.D., yüksek lisans öğrencisi Buse Acar'a kabusu yaşattı. Gönderdiği öpücüklü taciz mesajları, "Seviyorum seni. Ekmeği tuza banıp, banıp yer gibi" şarkılı videoları ile genç kızı usandırdı. Sapık hocanın eşinden gelen "Eşime cilve yapıyorsun" mesajı sonrası ne yapacağını şaşıran Buse Acar, konuyu CİMER'e taşıdı. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent'in açıklaması ise şaşkınlık yarattı: Meğer daha önce de…