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Haberler Yaşam Üniversiteyi karıştıran öğretim üyesi! Öğrencisine öpücüklü taciz mesajı yolladı: Seviyorum seni… banıp yer gibi!
Giriş Tarihi: 18.07.2024 14:35 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 15:13

Üniversiteyi karıştıran öğretim üyesi! Öğrencisine öpücüklü taciz mesajı yolladı: Seviyorum seni… banıp yer gibi!

Aydın'daki Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Ç.D., yüksek lisans öğrencisi Buse Acar'a kabusu yaşattı. Gönderdiği öpücüklü taciz mesajları, "Seviyorum seni. Ekmeği tuza banıp, banıp yer gibi" şarkılı videoları ile genç kızı usandırdı. Sapık hocanın eşinden gelen "Eşime cilve yapıyorsun" mesajı sonrası ne yapacağını şaşıran Buse Acar, konuyu CİMER'e taşıdı. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent'in açıklaması ise şaşkınlık yarattı: Meğer daha önce de…

Ceyhan TORLAK
Üniversiteyi karıştıran öğretim üyesi! Öğrencisine öpücüklü taciz mesajı yolladı: Seviyorum seni… banıp yer gibi!

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesi Doç. Dr. Ç.D.'nin danışmanı olarak görev yaptığı yüksek lisans öğrencisi Buse Acar'a gönderdiği aşk mesajlarını okuyanlar gözlerine inanamadı.

Üniversiteyi karıştıran öğretim üyesi! Öğrencisine öpücüklü taciz mesajı yolladı: Seviyorum seni… banıp yer gibi!

Ç.D.'nin ardından Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlisi olan eşi E.D. de Buse Acar'a 'Eşime cilve yapıyorsun' diyerek danışman hocasını değiştirmesi için baskı yaptı, hakaret içerikli mesajlar gönderdi. Buse Acar, yaşadığı olayların ardından yüksek lisans eğitimini yarıda bırakarak yurt dışına taşındı. Buse Acar, bu mesajların ekran görüntüleriyle birlikte Nisan 2024'te CİMER'e ilk şikayetini yaptı.

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Üniversiteyi karıştıran öğretim üyesi! Öğrencisine öpücüklü taciz mesajı yolladı: Seviyorum seni… banıp yer gibi!

"YÜKSEK LİSANSI DERECEYLE KAZANDIM"

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümünde yüksek lisans öğrencisi Buse Acar, CİMER'e yaptığı ilk şikayetinde yüksek lisans eğitimi sırasında yaşadıklarını anlattı. Acar şikayetinde, "Şu anda 4. yarı yılda kayıt yenilememiş olmam nedeniyle pasif öğrenciyim.

Üniversiteyi karıştıran öğretim üyesi! Öğrencisine öpücüklü taciz mesajı yolladı: Seviyorum seni… banıp yer gibi!

2022'de lisans eğitimimi dereceyle bitirip aynı yıl yüksek lisansı dereceyle kazanmış bir öğrenciydim. Yüksek Lisans mülakatımda Doç. Dr. Ç.D. de bulunmaktaydı. Diğer hocalarım ve Ç.D. mülakatta doğru yanıtlarım nedeniyle beni başarılı buldular. Mülakat bitişinde Ç.D. danışman olarak onu seçmemi belirterek mülakattan ayrıldım. Kayıt yaptırma sürecinde Ç.D. ile iki defa okulda karşılaştık. Beden eğitimi bölümünü seçmemi tavsiye ederek, danışman olarak tekrar onu seçmemi istedi.

Üniversiteyi karıştıran öğretim üyesi! Öğrencisine öpücüklü taciz mesajı yolladı: Seviyorum seni… banıp yer gibi!

Ç.D. ile kişisel sohbetimiz olmamasına rağmen başarılı öğrenci olduğumu düşünerek onu seçmemi istediğini düşündüm. Danışmanım Ç.D. beni asistan olarak görüp kendisi sürekli araştırma yapmak ve yardım için odasına davet ediyordu. Uzun zaman geçtikten sonra iletişimimiz arttı. Ç.D.'nin eşi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu kadrosunda öğretim görevlisi E.D. Spor Bilimleri Fakültesi'nde doktora yapmakta olup görevlendirme olarak fakültemizde de çalışıyor. Kendisi ile iletişimimiz gayet iyiydi. Ç.D.'nin aksine çalışkan ve öğretici olduğu için 15 Şubat 2023'e kadar ödevlerimde danıştığım saygı duyduğum hocaydı" dedi.

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