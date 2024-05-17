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Ünlü doktor Alper Çelik'e yeni suçlama: Ameliyat değil adeta deney yaptı
Giriş Tarihi: 17.05.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
12:41
Ünlü doktor Alper Çelik'e yeni suçlama: Ameliyat değil adeta deney yaptı
İstanbul'da şeker hastalığına tedavi bulmak için Dr. Alper Çelik tarafından 2020 yılında ameliyat edilen Mehmet Acar'ın bir hafta sonra hayatını kaybetti. Mehmet Acar'ın eşi Güler Acar, Alper Çelik'in eşi üzerinde ameliyat değil adeta deney yaptığını belirterek, "Ameliyata sağlam girdik, cenaze olarak çıktık. Alper Çelik, kasten insan öldürüyor ve çocuklarımın geleceğini çaldı." dedi.