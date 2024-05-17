Ünlü doktor Alper Çelik’e yeni suçlama: Ameliyat değil adeta deney yaptı

"KASTEN İNSAN ÖLDÜRÜYOR"

Güler Acar, "Bir haftalık bir süreç oldu, bir haftalık süreçte çok ihmal söz konusu. 7 gün boyunca bekletildik. Yedi gün sonra tekrar bir operasyona alındı yukarıdan aşağıya bir açma işlemi ile gerçekleşti ve organların bittiğini görünce artık buna yapılacak bir müdahale yoktu. Ertesi gün de zaten bize vefat haberi geldi.