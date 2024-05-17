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Haberler Yaşam Ünlü doktor Alper Çelik'e yeni suçlama: Ameliyat değil adeta deney yaptı
Giriş Tarihi: 17.05.2024 12:41 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 12:41

Ünlü doktor Alper Çelik'e yeni suçlama: Ameliyat değil adeta deney yaptı

İstanbul'da şeker hastalığına tedavi bulmak için Dr. Alper Çelik tarafından 2020 yılında ameliyat edilen Mehmet Acar'ın bir hafta sonra hayatını kaybetti. Mehmet Acar'ın eşi Güler Acar, Alper Çelik'in eşi üzerinde ameliyat değil adeta deney yaptığını belirterek, "Ameliyata sağlam girdik, cenaze olarak çıktık. Alper Çelik, kasten insan öldürüyor ve çocuklarımın geleceğini çaldı." dedi.

İHA
Ünlü doktor Alper Çelik’e yeni suçlama: Ameliyat değil adeta deney yaptı

İstanbul'da şeker hastası olan Mehmet Acar, doktor Alper Çelik tarafından 2020 yılında ameliyata alındı. 53 yaşındaki Mehmet Acar, ameliyattan bir hafta sonra hayatını kaybetti. Acılı eş Güler Acar, yaptığı açıklamada, Alper Çelik'in kasten insan öldürdüğünü belirterek, Çelik'e verilen "3 yıl meslekten men" cezasının yetersiz olduğunu söyledi.

Ünlü doktor Alper Çelik’e yeni suçlama: Ameliyat değil adeta deney yaptı

"EŞİMİN ÜZERİNDE AMELİYAT DEĞİL DENEY YAPTI"

İstanbul'da iddiaya göre şeker hastalığına çare bulma umuduyla doktor Alper Çelik tarafından 2020 yılında ameliyata alınan 53 yaşındaki Mehmet Acar, ameliyattan yaklaşık 7 gün sonra hayatını kaybetti. Geride 3 çocuğu kalan Mehmet Acar'ın eşi Güler Acar, Alper Çelik'in eşi üzerinde ameliyat değil adeta deney yaptığını belirtti. Konuyla ilgili hukuk mücadelesini devam ettiren Acar, ayrıca Alper Çelik'e verilen 3 yıl meslekten men cezasının yetersiz olduğunu söyledi.

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Ünlü doktor Alper Çelik’e yeni suçlama: Ameliyat değil adeta deney yaptı

"KASTEN İNSAN ÖLDÜRÜYOR"

Güler Acar, "Bir haftalık bir süreç oldu, bir haftalık süreçte çok ihmal söz konusu. 7 gün boyunca bekletildik. Yedi gün sonra tekrar bir operasyona alındı yukarıdan aşağıya bir açma işlemi ile gerçekleşti ve organların bittiğini görünce artık buna yapılacak bir müdahale yoktu. Ertesi gün de zaten bize vefat haberi geldi.

Ünlü doktor Alper Çelik’e yeni suçlama: Ameliyat değil adeta deney yaptı

Cenazemizi teslim aldık, ameliyata sağlam girdik, cenaze olarak çıktık. Alper Çelik, kasten insan öldürüyor ve çocuklarımın geleceğini çaldı. Ben onlara şu anda anlatamıyorum, çünkü babalarının katilinin hala boy boy reklam vermesine, gezmesine artık tahammül edemiyorum.

Ünlü doktor Alper Çelik’e yeni suçlama: Ameliyat değil adeta deney yaptı

Artık gereği yapılsın istiyorum, bizim hakkımız sorulsun istiyorum. 4 yıldır ben bununla mücadele ediyorum, zor bir süreçten geçtik. Çocuklarıma artık 'babanızın katili cezasını aldı' demek istiyorum" dedi.

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