Giriş Tarihi: 29.09.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024
12:33
Bülent Ersoy ve Mehmet Ali Erbil’in estetisyenine ölüm tehdidi: Oğlun anasız kalacak!
Ünlü estetik uzmanı Nuray Serbay, kurduğu güzellik merkezinde sevgili olduğu kendisi gibi estetik uzmanı olan Mehmet Rahşan ile iş ilişkisinden doğan haklarla ilgili geçtiğimiz yıl davalık olmasının ardından Rahşan'ın Serbay'ın önce özel konuşmalarını kayıt altına aldığı, ardından evine gidip ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı. Serbay'ın şikayetçi olmasının ardından başlatılan soruşturmanın tamamlanmasıyla şüpheli Mehmet Rahşan hakkında 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.