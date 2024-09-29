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Giriş Tarihi: 29.09.2024 12:24 Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 12:33

Bülent Ersoy ve Mehmet Ali Erbil’in estetisyenine ölüm tehdidi: Oğlun anasız kalacak!

Ünlü estetik uzmanı Nuray Serbay, kurduğu güzellik merkezinde sevgili olduğu kendisi gibi estetik uzmanı olan Mehmet Rahşan ile iş ilişkisinden doğan haklarla ilgili geçtiğimiz yıl davalık olmasının ardından Rahşan'ın Serbay'ın önce özel konuşmalarını kayıt altına aldığı, ardından evine gidip ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı. Serbay'ın şikayetçi olmasının ardından başlatılan soruşturmanın tamamlanmasıyla şüpheli Mehmet Rahşan hakkında 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Armağan YILMAZ
Bülent Ersoy ve Mehmet Ali Erbil’in estetisyenine ölüm tehdidi: Oğlun anasız kalacak!

Ünlü estetisyen Nuray Serbay kurduğu güzellik merkezinde sevgili olduğu estetisyen Mehmet Rahşan'dan hakkını istemesi üzerine ikili geçtiğimiz yıl davalık olmuştu.

Bülent Ersoy ve Mehmet Ali Erbil’in estetisyenine ölüm tehdidi: Oğlun anasız kalacak!

Ünlü estetisyen Nuray Serbay (43) Levet'te bir güzellik merkezi kurup işletmeye başladı. Aralarında Bülent Ersoy, Mehmet Ali Erbil gibi ünlü isimlerin başvurduğu dermatoloji bölümünde Mehmet Rahşan (52) da güzellik merkezinde medikal estetik işlemleri yapmaya başladı.

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Bülent Ersoy ve Mehmet Ali Erbil’in estetisyenine ölüm tehdidi: Oğlun anasız kalacak!

İkili sevgili oldu, iddiaya göre Mehmet Rahşan, estetisyen Nuray Serbay'ı maddi ve manevi olarak sömürmeye başladı. Zamanla kullanıldığını fark eden Serbay, hakkını istemesi üzerine tansiyon yükseldi, Mehmet Rahşan sevgilisine tehditler savurup ses kayıt cihazıyla konuşmalarını kaydetti. Nuray Serbay'ın şikayetçi olması üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Bülent Ersoy ve Mehmet Ali Erbil’in estetisyenine ölüm tehdidi: Oğlun anasız kalacak!

10 YIL HAPSİ İSTENDİ
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından soruşturmanın tamamlanması üzerine dava açıldı. Şüpheli Mehmet Rahşan'ın ; 'Hakaret', 'Kadına Karşı Tehdit', 'Kadına Karşı Basit Yaralama', 'Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Etmek' suçlarından 10 yıl hapsi istendi.

Bülent Ersoy ve Mehmet Ali Erbil’in estetisyenine ölüm tehdidi: Oğlun anasız kalacak!

İddianamede müşteki Nuray Serbay'ın şüpheli Mehmet Rahşan ile telefon görüşmesinden sonra telefonunu kapatmayı unutması sonrası, şüphelinin ikamet içerisindeki müştekinin konuşmalarını 2 saat boyunca kayıt altına aldığı ve kaydı müştekiye gönderdiği kaydedildi.

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