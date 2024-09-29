Bülent Ersoy ve Mehmet Ali Erbil’in estetisyenine ölüm tehdidi: Oğlun anasız kalacak!

İkili sevgili oldu, iddiaya göre Mehmet Rahşan, estetisyen Nuray Serbay'ı maddi ve manevi olarak sömürmeye başladı. Zamanla kullanıldığını fark eden Serbay, hakkını istemesi üzerine tansiyon yükseldi, Mehmet Rahşan sevgilisine tehditler savurup ses kayıt cihazıyla konuşmalarını kaydetti. Nuray Serbay'ın şikayetçi olması üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.