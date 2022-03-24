Ünlü futbolcu Sezer Öztürk yol verme kavgasında 1 kişiyi öldürmüştü: Savunması ortaya çıktı! ’Hepimiz şoka girdik’

"Karşı taraftan birisi küfür ederek, 'Burası Almanya mı?' dedi. Eşim, 'bu şekilde konuşmayın, yolu açın geçeyim' dedi. Arabada bebeğimiz de vardı. Küfür etmeye devam ettiler. Bu sırada şahıslardan biri arka kapıyı zorladı. Bebeğimiz bakıcının kucağındaydı. O sırada eşim araçtan indi. İner inmez bir şahıs eşime yumruk attı. Arkadan biri de eşimin kafasına sandalye fırlattı, eşim sersemledi. O sırada 15-20 kişi saldırmaya başladı" dedi.

