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Ünlü futbolcu Sezer Öztürk yol verme kavgasında 1 kişiyi öldürmüştü: Savunması ortaya çıktı! 'Hepimiz şoka girdik'
Giriş Tarihi: 24.03.2022 18:08
Güncelleme Tarihi: 24.03.2022
18:11
Ünlü futbolcu Sezer Öztürk yol verme kavgasında 1 kişiyi öldürmüştü: Savunması ortaya çıktı! 'Hepimiz şoka girdik'
Ünlü futbolcu Sezer Öztürk, trafikteki yol verme kavgasında silahla ateş açarak 1 kişinin ölümüne neden olmuştu. Sezer Öztürk'ün yargılandığı davada tanıklar dinlenirken, Öztürk'ün kendisi ve eşi konuştu. Sezer Öztürk, "Burada asıl mağdur benim" derken, eşi Özlem Öztürk de, "Hepimiz şoka girdik. Gördüklerime, duyduklarıma inanamadım. Eşimin yüzü gözü kan içindeydi" ifadelerini kullandı.