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Haberler Yaşam Ünlü futbolcu Sezer Öztürk yol verme kavgasında 1 kişiyi öldürmüştü: Savunması ortaya çıktı! 'Hepimiz şoka girdik'
Giriş Tarihi: 24.03.2022 18:08 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 18:11

Ünlü futbolcu Sezer Öztürk yol verme kavgasında 1 kişiyi öldürmüştü: Savunması ortaya çıktı! 'Hepimiz şoka girdik'

Ünlü futbolcu Sezer Öztürk, trafikteki yol verme kavgasında silahla ateş açarak 1 kişinin ölümüne neden olmuştu. Sezer Öztürk'ün yargılandığı davada tanıklar dinlenirken, Öztürk'ün kendisi ve eşi konuştu. Sezer Öztürk, "Burada asıl mağdur benim" derken, eşi Özlem Öztürk de, "Hepimiz şoka girdik. Gördüklerime, duyduklarıma inanamadım. Eşimin yüzü gözü kan içindeydi" ifadelerini kullandı.

İHA
Ünlü futbolcu Sezer Öztürk yol verme kavgasında 1 kişiyi öldürmüştü: Savunması ortaya çıktı! ’Hepimiz şoka girdik’

Sancaktepe'de 19 Eylül 2021 tarihinde trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere kurşun yağdırarak Halil İbrahim Scholten'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen eski futbolcu Sezer Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ünlü futbolcu Sezer Öztürk yol verme kavgasında 1 kişiyi öldürmüştü: Savunması ortaya çıktı! ’Hepimiz şoka girdik’

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Sezer Öztürk ve Ömer Genç cezaevinden getirilirken, hayatını kaybeden Halil İbrahim Scholten'ın ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

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Ünlü futbolcu Sezer Öztürk yol verme kavgasında 1 kişiyi öldürmüştü: Savunması ortaya çıktı! ’Hepimiz şoka girdik’

'BEKLE LAN, AÇACAĞIZ'

Duruşmada tanık olarak dinlenen tutuklu sanık Sezer Öztürk'ün eşi Özlem Öztürk gözyaşlarını tutamadı. Cinayet anını görmediğini söyleyen Öztürk, "Biz olay günü hayvanat bahçesine gitmiştik iki araçla. Paşaköy'de 1 aylığına ev kiralamıştık. Eve yaklaştığımızda bir grup vardı, yolu kapatmışlardı, hiçbir şekilde geçemedik. Araçların kapısı açıktık. Eşim yol istedi. Karşı taraftan biri 'bekle lan, açacağız' dedi. Eşim tekrar yol istedi. "

Ünlü futbolcu Sezer Öztürk yol verme kavgasında 1 kişiyi öldürmüştü: Savunması ortaya çıktı! ’Hepimiz şoka girdik’

"Karşı taraftan birisi küfür ederek, 'Burası Almanya mı?' dedi. Eşim, 'bu şekilde konuşmayın, yolu açın geçeyim' dedi. Arabada bebeğimiz de vardı. Küfür etmeye devam ettiler. Bu sırada şahıslardan biri arka kapıyı zorladı. Bebeğimiz bakıcının kucağındaydı. O sırada eşim araçtan indi. İner inmez bir şahıs eşime yumruk attı. Arkadan biri de eşimin kafasına sandalye fırlattı, eşim sersemledi. O sırada 15-20 kişi saldırmaya başladı" dedi.

Ünlü futbolcu Sezer Öztürk yol verme kavgasında 1 kişiyi öldürmüştü: Savunması ortaya çıktı! ’Hepimiz şoka girdik’

"HEPİMİZ ŞOKA GİRDİK"

Sanık Ömer Genç'in de araçtan inerek 1-2 el havaya ateş ettiğini anlatan tanık, "Hepimiz şoka girdik. Gördüklerime, duyduklarıma inanamadım. Eşimi ve Ömer'i darp etmeye başladılar. Oğlum o sırada diğer arabadaydı. Koşarak yanıma geldi, 'babamı öldürüyorlar anne' diye bağırdı. Eşimin yüzü gözü kan içindeydi. Arkadan bir kamyonetin eşimin üzerine doğru sürdüğünü gördüm. Eşim kendini kenara doğru itti."

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