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Beşiktaş'ta ünlü gece kulübü Masquerade'de yangın faciası! Görgü tanıkları konuştu: Otoparktan sürünerek çıktık
Giriş Tarihi: 02.04.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
16:58
Beşiktaş'ta ünlü gece kulübü Masquerade'de yangın faciası! Görgü tanıkları konuştu: Otoparktan sürünerek çıktık
İstanbul Beşiktaş'ta tadilatta olan "Masquerade" adlı gece kulübünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Faciada 29 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkışını görenler yaşananları anlattı. Görgü tanıklarından Ümit Gültekin, yangının çıktığı binanın yanındaki otoparktaki araçları kurtarmak için harekete geçtiklerini belirterek, "Kurtarabildiğimiz araçları kurtardık, Yoğun duman etkisiyle öksürerek ve sürünerek çıkabildik otoparktan. Biz de mahsur kalacaktık ama çıkabildik" ifadelerini kullandı.