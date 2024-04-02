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Haberler Yaşam Beşiktaş'ta ünlü gece kulübü Masquerade'de yangın faciası! Görgü tanıkları konuştu: Otoparktan sürünerek çıktık
Giriş Tarihi: 02.04.2024 16:57 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 16:58

Beşiktaş'ta ünlü gece kulübü Masquerade'de yangın faciası! Görgü tanıkları konuştu: Otoparktan sürünerek çıktık

İstanbul Beşiktaş'ta tadilatta olan "Masquerade" adlı gece kulübünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Faciada 29 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkışını görenler yaşananları anlattı. Görgü tanıklarından Ümit Gültekin, yangının çıktığı binanın yanındaki otoparktaki araçları kurtarmak için harekete geçtiklerini belirterek, "Kurtarabildiğimiz araçları kurtardık, Yoğun duman etkisiyle öksürerek ve sürünerek çıkabildik otoparktan. Biz de mahsur kalacaktık ama çıkabildik" ifadelerini kullandı.

DHA
AJANSLAR
Beşiktaş’ta ünlü gece kulübü Masquerade’de yangın faciası! Görgü tanıkları konuştu: Otoparktan sürünerek çıktık

Beşiktaş Gayrettepe'de 16 katlı bir binanın en alt katında bulunan Masquerade adlı gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu.

Beşiktaş’ta ünlü gece kulübü Masquerade’de yangın faciası! Görgü tanıkları konuştu: Otoparktan sürünerek çıktık

Patlamada ilk belirlemelere göre 29 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, görgü tanıklarını dehşet anlarını anlattı.

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Beşiktaş’ta ünlü gece kulübü Masquerade’de yangın faciası! Görgü tanıkları konuştu: Otoparktan sürünerek çıktık

"ÇALIŞMA SIRASINDA KAYNAKTAN YA DA OCAKTAN GAZ SIZINTISI..."

Görgü tanıklarından Hikmet Baykuş, "Gece kulübünün gündüz hazırlıkları bu saatlerde başlıyordu. İçeride belli bir kısım çalışanlar ile tadilat için gelenlerin olduğunu duyduk.

Beşiktaş’ta ünlü gece kulübü Masquerade’de yangın faciası! Görgü tanıkları konuştu: Otoparktan sürünerek çıktık

Çıkan bir yaralıdan duyduğumuza göre içerideki diğer arkadaşların da hepsinin öldüğünü söylüyor. Detaylı bir bilgi yok. Çalışma sırasında kaynaktan ya da hazırlık yaparken ocaktan gaz sızıntısından diyorlar ama o da net değil." dedi.

Beşiktaş’ta ünlü gece kulübü Masquerade’de yangın faciası! Görgü tanıkları konuştu: Otoparktan sürünerek çıktık

"ÖKSÜREREK VE SÜRÜNEREK ÇIKABİLDİK"

Ümit Gültekin, "Yangının çıktığı binanın yanındaki otoparkta bizim kurum araçlarımız vardı. Onları çıkarmak için gittiğimizde, daha itfaiye gelmemişti.

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