Beşiktaş’ta ünlü gece kulübü Masquerade’de yangın faciası! Görgü tanıkları konuştu: Otoparktan sürünerek çıktık

Çıkan bir yaralıdan duyduğumuza göre içerideki diğer arkadaşların da hepsinin öldüğünü söylüyor. Detaylı bir bilgi yok. Çalışma sırasında kaynaktan ya da hazırlık yaparken ocaktan gaz sızıntısından diyorlar ama o da net değil." dedi.