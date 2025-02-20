Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ünlü yayıncıya şok sözler! Dövmesini paylaştı: Gelen yorumla sinir krizi geçirdi
Giriş Tarihi: 20.02.2025 14:06 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:06

Ünlü yayıncıya şok sözler! Dövmesini paylaştı: Gelen yorumla sinir krizi geçirdi

Ünlü Twich yayıncısı ve sosyal medya fenomeni Miranda Kübra Çamlıbel'in vücuduna yaptırdığı dövme yargıya taşındı. İddiaya göre ünlü fenomen, sosyal medya hesabında paylaştığı dövmesinin altına gelen yorumla sinir krizi geçirdi. Ünlü yayıncının şikayeti sonrası yürütülen soruşturmada savcılık, söz konusu yorumun hakaret değil, "kaba söz" olarak değerlendirilebileceğini, ünlü kişilerin sıradan insanlara göre daha hoşgörülü olması gerektiğini vurgulayarak dosyaya takipsizlik kararı verdi.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Ünlü yayıncıya şok sözler! Dövmesini paylaştı: Gelen yorumla sinir krizi geçirdi

Sosyal medyada yüz binlerce takipçisi olan ünlü Twich yayıncısı Miranda Kübra Çamlıbel'in takipçisiyle yaşadığı dövme krizi savcılıkta son buldu. İddiaya göre ünlü fenomen koluna yaptırdığı dövmenin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Bir takipçisinin altına yazdığı yorum ise genç fenomeni çileden çıkardı.

Ünlü yayıncıya şok sözler! Dövmesini paylaştı: Gelen yorumla sinir krizi geçirdi

"PORNO YILDIZI" YORUMU ÇİLEDEN ÇIKARDI
İddiaya göre Tunç T., 13 Mayıs 2024 günü fenomen Miranda Kübra Çamlıbel'in fotoğrafının altına "O dövmeyi porno yıldızları yapıyor bu arada" şeklinde bir yorum yazdı. Takipçisinin bu yorumuna sinirlenen ünlü yayıncı, konuyu savcılığa taşıdı. Kendisine hakaret edildiğini ve onur, şeref ve haysiyetinin rencide edildiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlü yayıncıya şok sözler! Dövmesini paylaştı: Gelen yorumla sinir krizi geçirdi

"ÜNLÜLER SIRADAN İNSANLARDAN DAHA HOŞGÖRÜLÜ OLMALI"
Savcılık yürütülen soruşturmada "Hakaret" suçuna ilişkin örnek Yargıtay kararlarına değindi. Bu suçun oluşabilmesini için suça konu sözlerde sövmek fiilinin oluşması gerektiğinin altını çizerek ağır eleştiri, kaba söz ve beddua içerikli sözlerin cezai yaptırım olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti. Yine kamu tarafından bilinen meşhur kişilerin ağır küfür içermeyen söylemlere tahammül düzeyinin sıradan insanlara nazaran daha geniş olduğunun kabul edilmesinin gerektiğini vurguladı.

Ünlü yayıncıya şok sözler! Dövmesini paylaştı: Gelen yorumla sinir krizi geçirdi

SAVCILIKTAN "MANEVİ TAZMİNAT" ÖNERİSİ
Şikayete konu "porno yıldızı" yorumun "kaba söz" mahiyetinde değerlendirildiğini belirten savcılık, hakaret suçunun oluşmadığını, eylemin hukuk mahkemelerinde manevi tazminata konu edilebilir nitelikte olduğunu kaydederek soruşturma dosyasına takipsizlik kararı verdi.

Ünlü yayıncıya şok sözler! Dövmesini paylaştı: Gelen yorumla sinir krizi geçirdi
SON DAKİKA