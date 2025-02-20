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Ünlü yayıncıya şok sözler! Dövmesini paylaştı: Gelen yorumla sinir krizi geçirdi
Giriş Tarihi: 20.02.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
14:06
Ünlü yayıncıya şok sözler! Dövmesini paylaştı: Gelen yorumla sinir krizi geçirdi
Ünlü Twich yayıncısı ve sosyal medya fenomeni Miranda Kübra Çamlıbel'in vücuduna yaptırdığı dövme yargıya taşındı. İddiaya göre ünlü fenomen, sosyal medya hesabında paylaştığı dövmesinin altına gelen yorumla sinir krizi geçirdi. Ünlü yayıncının şikayeti sonrası yürütülen soruşturmada savcılık, söz konusu yorumun hakaret değil, "kaba söz" olarak değerlendirilebileceğini, ünlü kişilerin sıradan insanlara göre daha hoşgörülü olması gerektiğini vurgulayarak dosyaya takipsizlik kararı verdi.