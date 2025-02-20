Ünlü yayıncıya şok sözler! Dövmesini paylaştı: Gelen yorumla sinir krizi geçirdi

"PORNO YILDIZI" YORUMU ÇİLEDEN ÇIKARDI

İddiaya göre Tunç T., 13 Mayıs 2024 günü fenomen Miranda Kübra Çamlıbel'in fotoğrafının altına "O dövmeyi porno yıldızları yapıyor bu arada" şeklinde bir yorum yazdı. Takipçisinin bu yorumuna sinirlenen ünlü yayıncı, konuyu savcılığa taşıdı. Kendisine hakaret edildiğini ve onur, şeref ve haysiyetinin rencide edildiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

