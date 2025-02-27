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Haberler Yaşam Uşak iftar vakti 2025: Uşak İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 10:24 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 10:24

Uşak iftar vakti 2025: Uşak İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecek olanlar, Uşak imsakiye bilgilerini yakından takip ediyor. İlk sahur vakti ile birlikte başlayan manevi atmosfer, iftar saati yaklaştıkça daha da hissedilecek. Uşak'ta oruç tutanlar, iftar vakti saat kaçta sorusuna yanıt ararken, sahur saatlerine de dikkat ediyor. Günlük ibadetlerini planlamak isteyenler için 2025 imsakiye detayları netleşti. Peki, Uşak iftar vakti saat kaçta?

Uşak iftar vakti 2025: Uşak İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Uşak'ta Ramazan heyecanı başlarken, imsakiye bilgileri de merak ediliyor. Oruç ibadetini yerine getirecekler, sahur vakti ve iftar saati için araştırmalarına başladı. Peki, Uşak'ta iftar vakti saat kaçta?İşte 2025 imsakiye detayları

Uşak iftar vakti 2025: Uşak İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

UŞAK İMSAKİYE 2025: UŞAK İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden 81 il için 29 günlük imsakiye takvimini paylaştı. Uşak başta olmak üzere diğer tüm iller için iftar ve sahur saatleri belli oldu. 1 Mart Cumartesi gününe denk gelen Ramazan ayında iftar ve sahur saatleri şöyle;

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Uşak iftar vakti 2025: Uşak İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Uşak ilinde Ramazan ayının ilk beş günü için iftar ve sahur (imsak) vakitleri aşağıdaki gibidir:

1 Mart Cumartesi

Uşak İmsak (Sahur) Vakti: 06:07

Uşak İftar Vakti: 19:02

2 Mart Pazar

Uşak İmsak (Sahur) Vakti: 06:05

Uşak İftar Vakti: 19:03

3 Mart Pazartesi

Uşak İmsak (Sahur) Vakti: 06:04

Uşak İftar Vakti: 19:04

4 Mart Salı

Uşak İmsak (Sahur) Vakti: 06:02

Uşak İftar Vakti: 19:05

5 Mart Çarşamba

Uşak İmsak (Sahur) Vakti: 06:01

Uşak İftar Vakti: 19:06

Uşak iftar vakti 2025: Uşak İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak. Türkiye genelinde camilerin dolup taşması beklenirken, imsakiye takvimine göre Uşak için ilk teravih vakti 20:17 olarak duyuruldu.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

28 Şubat 2025 Cuma

Yatsı Namazı: 20:18

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

1 Mart 2025 Cumartesi

Yatsı Namazı: 20:19

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

2 Mart 2025 Pazar

Yatsı Namazı: 20:20

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

3 Mart 2025 Pazartesi

Yatsı Namazı: 20:21

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

4 Mart 2025 Salı

Yatsı Namazı: 20:22

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

5 Mart 2025 Çarşamba

Yatsı Namazı: 20:23

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Uşak iftar vakti 2025: Uşak İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

RAMAZAN AYI DUALARI

TERAVİH NAMAZINDAN SONRA OKUNABİLECEK DUA
Teravih namazı, Ramazan'a özel bir ibadettir ve bu namazın ardından yapılan dualar makbul kabul edilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), gece namazlarından sonra şu duayı yapardı:

"Allah'ım! Senin rahmetini umarım, beni göz açıp kapayıncaya kadar nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi düzelt, Senden başka ilah yoktur."
(Ebu Davud, Edeb, 79)
ORUÇLUYKEN OKUNABİLECEK DUA
Ramazan boyunca oruç tutan müminler, her an Allah'a yönelerek dualarını artırabilirler. Kur'an-ı Kerim'de oruç ve dua arasındaki bağ şu ayette vurgulanmıştır:
"Kullarım sana Beni sorduğunda, bil ki Ben onlara çok yakınım. Bana dua ettiklerinde dualarına icabet ederim."
(Bakara Suresi, 186. Ayet)
Bu ayet oruç tutan bir Müslüman'ın, gün boyunca Allah'a yönelmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Oruç esnasında şu dua edilebilir:
"Ey Allah'ım! Oruçluyum, Senin rızan için sabrediyorum. Bana sabır, güç ve bereket ver."
Ramazan ayında edilen duaların fazileti büyüktür ve Allah'a yakınlaşmak için eşsiz fırsatlar sunar. Bu ay boyunca bol bol Kur'an okumak, istiğfar etmek ve Peygamberimizin (s.a.v.) tavsiye ettiği duaları okumak, manevi atmosferi en iyi şekilde değerlendirmek için önemlidir.

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