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Uşak iftar vakti 2025: Uşak İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
10:24
Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecek olanlar, Uşak imsakiye bilgilerini yakından takip ediyor. İlk sahur vakti ile birlikte başlayan manevi atmosfer, iftar saati yaklaştıkça daha da hissedilecek. Uşak'ta oruç tutanlar, iftar vakti saat kaçta sorusuna yanıt ararken, sahur saatlerine de dikkat ediyor. Günlük ibadetlerini planlamak isteyenler için 2025 imsakiye detayları netleşti. Peki, Uşak iftar vakti saat kaçta?