Uşak Piknik Alanları - Uşak Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Bir tarafında Ege'nin, bir tarafında İç Anadolu'nun bulunduğu Uşak, iki bölgenin arasında yer alır. Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bu şehir, dünyaca ünlü dokuma halıları ile meşhurdur. Şifalı termal su kaynakları, yörede sağlık turizminin gelişimine katkı sağlar. Tarihi ve doğal dokusu hem yerlilerin, hem turistlerin hayranlığını kazanır. Özellikle Uşak piknik alanları, ilkbaharın gelmesi ile hareketlenmeye başlar. Yaz aylarında, Uşak halkı ve ziyaretçiler, Uşak mesire alanlarına akın eder. Uşak piknik yerleri ile ilgili detaylar yazımızda…