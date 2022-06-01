Uşak Piknik Alanları - Uşak Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Uşak'ta Bulunan Piknik ve Mesire Alanları Nerelerdir?

Birbirinden güzel turistik mekanları bulunan Uşak'ın mesire alanları şu şekildedir:

1.Ilıcak Subaşı Parkı

Ziyaretçiler için güzel bir dinlenme ve piknik yapma alanıdır. İçinde yer alan spor tesislerinde, tenis kortu, futbol sahası, yüzme havuzu, çocuklar için oyun alanları ile hem büyüklerin, hem de küçüklerin eğlenceli vakit geçirmesini sağlar.

2.Çokkozlar Piknik Alanı

Göleti, uzun yürüyüş yolları ve yemyeşil alanları ile ailelerin piknik yapması için ideal bir alandır. Belediyenin mülkiyetinde olan Çokkozlar Piknik Alanı, Uşak'ın kuzeyinde yer alır. 10.000 metrekarelik alanı ile oldukça geniştir.