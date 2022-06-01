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Haberler Yaşam Uşak Piknik Alanları - Uşak Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 01.06.2022 14:56 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 14:56

Uşak Piknik Alanları - Uşak Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Bir tarafında Ege'nin, bir tarafında İç Anadolu'nun bulunduğu Uşak, iki bölgenin arasında yer alır. Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bu şehir, dünyaca ünlü dokuma halıları ile meşhurdur. Şifalı termal su kaynakları, yörede sağlık turizminin gelişimine katkı sağlar. Tarihi ve doğal dokusu hem yerlilerin, hem turistlerin hayranlığını kazanır. Özellikle Uşak piknik alanları, ilkbaharın gelmesi ile hareketlenmeye başlar. Yaz aylarında, Uşak halkı ve ziyaretçiler, Uşak mesire alanlarına akın eder. Uşak piknik yerleri ile ilgili detaylar yazımızda…

Uşak Piknik Alanları - Uşak Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Uşak, Amerika'dan sonra dünyanın ikinci büyük kanyonuna (Ulubey) ev sahipliği yapar. Köklü bir geçmişi olan Uşak, Balundus Antik Kenti gibi etkileyici tarihi mekanlara ve eserlere sahiptir. Ege Bölgesinde olmasına rağmen denize kıyısı bulunmayan bu şehrin, yeşillik ile kaplı muhteşem bir doğası vardır. Denizi olmamasına rağmen, zengin yeraltı su kaynakları vardır. Bu durum, yerli ve yabancı turistleri çeken önemli bir faktördür. Uşak mesire alanları ise doğa ile yakınlaşmak isteyenlerin soluklandığı yerlerdir. Bölgede yaz aylarının sıcak geçmesi, Uşak piknik alanlarına rağbeti artırır. İşte Uşak piknik yerleri ile ilgili merak edilenler…

Uşak Piknik Alanları - Uşak Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Uşak'ta Bulunan Piknik ve Mesire Alanları Nerelerdir?

Birbirinden güzel turistik mekanları bulunan Uşak'ın mesire alanları şu şekildedir:

1.Ilıcak Subaşı Parkı

Ziyaretçiler için güzel bir dinlenme ve piknik yapma alanıdır. İçinde yer alan spor tesislerinde, tenis kortu, futbol sahası, yüzme havuzu, çocuklar için oyun alanları ile hem büyüklerin, hem de küçüklerin eğlenceli vakit geçirmesini sağlar.

2.Çokkozlar Piknik Alanı

Göleti, uzun yürüyüş yolları ve yemyeşil alanları ile ailelerin piknik yapması için ideal bir alandır. Belediyenin mülkiyetinde olan Çokkozlar Piknik Alanı, Uşak'ın kuzeyinde yer alır. 10.000 metrekarelik alanı ile oldukça geniştir.

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Uşak Piknik Alanları - Uşak Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

3.Ulubey Çamlığı

60.000 metrekarelik bir alan olan Ulubey Çamlığı, ziyaretçilerin ilgisini çekecek ve memnun kalmasını sağlayacak hizmetler sunar. İçinde, yürüyüş yolu, otopark, spor sahası, oyun alanı, amfi ve restoran vardır.

4.Akse Çamlığı

Uşak kent merkezine çok yakın bir konumda bulunan Akse Çamlığı, şehrin kuzey doğusunda bulunur. Günübirlik piknik yapmaya gelenler için mesire alanları, tesisleri ve çeşme gibi avantajlar sunar.

Uşak Piknik Alanları - Uşak Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

5.Evrendede Mesire Yeri

Çam ormanlarının tam göbeğinde yer alan Evrendede Mesire Yeri, Banaz ilçesinden sadece 2 km uzaklıktadır. Orman Bakanlığına ait tesislerdeki açık yüzme havuzu ve lokanta açık havanın keyfini doya doya çıkarmayı sağlar.

6.Evrenli Parkı

Piknik alanı olarak kullanılan Evrenli Parkı, Sivaslı İlçe merkezine yakın bir konumda bulunur. Dağın etrafını çevreleyen park, çam ve çeşitli ağaçlar ile bezelidir.

7.Hamam Boğazı Piknik Yeri

Sonradan piknik yeri olarak düzenlenen bu mesire alanının 1 km uzaklığında, Hamamboğazı Kaplıcaları vardır.

Uşak Piknik Alanları - Uşak Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

8.Karaağaç Anıttepe Piknik ve Mesire Alanı

Karaağaç göletinin yanında yer alan bu mesire alanı piknik yapmanın yanında, balık tutma imkanı da sunar. İç açıcı manzarası ve yeşil doğası, tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden biridir.

9.Atapark

Uşak Belediyesi'nin faaliyete geçirdiği Atapark, yeşil alanları, kafeleri ve çocuk parkları ile her yaştan ziyaretçiye hitap eder. Çağdaş mimarinin güzel bir örneği olan park, yabancı turistlerin de gözdesidir.

10.Çokrağan Mesire Yeri

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Karacahisar Köyü'nde bulunur. Çokrağan Deresi'nin manzarası eşliğinde piknik yapma imkanı sunar. Doğal, temiz ve buz gibi suyu ile Çokrağan Deresi, Gediz Irmağı'nı da besleyen önemli bir su kaynağıdır.

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