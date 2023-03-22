Uşak Sahur Vakti Saat Kaçta? 23 Mart Uşak İmsakiye 2023 ile İlk İftar Vakti ve Sahur Saati Belli Oldu

Uşak sahur vakti ile tüm bir Ramazan ayının çizelgesini çıkarmak mümkündür. Fakat bizim odaklanacağımız 23 Mart Uşak imsakiye tarihi ve saatidir. Başlangıç olarak nitelendireceğimiz bu tarihin iftar vakti de sahur saati kadar önemlidir. Önemli görülen bu sorular, ramazan imsakiyesi sayesinde cevapsız kalmayacaktır. İki bölümde anlattığımız bu konunun ilki sahur vakti 2023 yılı şeklinde ifade edilecektir. Devamında ilk gün için sahur saat kaçta olduğuna değinilecektir. Genel itibari ile sahur saatleri farklı bir alanda bahsedilecektir.