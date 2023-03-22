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Haberler Yaşam Uşak Sahur Vakti Saat Kaçta? 23 Mart Uşak İmsakiye 2023 ile İlk İftar Vakti ve Sahur Saati Belli Oldu
Giriş Tarihi: 22.03.2023 10:04 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 10:09

Uşak Sahur Vakti Saat Kaçta? 23 Mart Uşak İmsakiye 2023 ile İlk İftar Vakti ve Sahur Saati Belli Oldu

Uşak sahur vakti, sahur saat kaçta sorusunun cevabına bağlıdır. İlklerin şehri olarak bildiğimiz bu ilin sahur saatleri ve iftar vakti şu anda revaçta olan konular içerisinde yer almaktadır. Geçen yıla nazaran Ramazan imsakiyesi içerisinde değişiklikler yaşanmıştır. Dolayısıyla sahur vakti 2023 yılı adı altında yeni sahur saati söz konusudur. Ayrıyeten yeni 23 Mart Uşak imsakiye alanına da yansımıştır. Bize düşen doğru bilgi için bu yeniliğin belirtilmesidir. İşte Uşak İmsakiye 2023 ile iftar ve sahur vakitleri

Uşak Sahur Vakti Saat Kaçta? 23 Mart Uşak İmsakiye 2023 ile İlk İftar Vakti ve Sahur Saati Belli Oldu

Uşak sahur vakti ile tüm bir Ramazan ayının çizelgesini çıkarmak mümkündür. Fakat bizim odaklanacağımız 23 Mart Uşak imsakiye tarihi ve saatidir. Başlangıç olarak nitelendireceğimiz bu tarihin iftar vakti de sahur saati kadar önemlidir. Önemli görülen bu sorular, ramazan imsakiyesi sayesinde cevapsız kalmayacaktır. İki bölümde anlattığımız bu konunun ilki sahur vakti 2023 yılı şeklinde ifade edilecektir. Devamında ilk gün için sahur saat kaçta olduğuna değinilecektir. Genel itibari ile sahur saatleri farklı bir alanda bahsedilecektir.

Uşak Sahur Vakti Saat Kaçta? 23 Mart Uşak İmsakiye 2023 ile İlk İftar Vakti ve Sahur Saati Belli Oldu

Uşak İmsakiye 2023

Uşak, ülkemizin iç Ege kısmında yer alan küçük bir ilimizdir. Kendisini ilklerin şehri olarak tanırız. Tabii literatürde başka nitelikler ile de karşımıza çıkmaktadır. Bu başlık adı altında Uşak'ın ne ile tanındığından ziyade yaklaşan Ramazan ile sahur saatinin kaç olduğundan bahsedilecektir. Bilindiği gibi oruç sabah ezanı ile başlayıp akşam ezanı ile bitmektedir.

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Uşak Sahur Vakti Saat Kaçta? 23 Mart Uşak İmsakiye 2023 ile İlk İftar Vakti ve Sahur Saati Belli Oldu

Bu doğrultuda sabah ezanı sahur vakti olmaktadır. Sabah ezanı ve akşam ezanı arasında hiçbir şey yenilmez ve içilmez. Bu sebeple orucun başlangıcı olan sahur saati, merak edilen bir düzeyde yer almaktadır. Ana noktamız Uşak ili olduğundan Uşak'ın sahur saati belirtilecektir. Uşak sahur vakti, saat 05:33 olarak belirtilmiştir.

Uşak Sahur Vakti Saat Kaçta? 23 Mart Uşak İmsakiye 2023 ile İlk İftar Vakti ve Sahur Saati Belli Oldu

23 Mart Uşak Sahur Vakti Saat Kaçta?

23 Mart itibari ile 2023 Ramazan ayına giriş yapmış oluruz. Bu yıl Ramazan ayı, 23 Mart – 21 Nisan arasındaki zamanı kapsamaktadır. Her yıl on ya da on bir gün geri gelerek Ramazan ayını geçiririz. Geçen yıl 2 Nisan tarihinde başlayan Ramazan ayı belirtilen özellikten dolayı 23 Mart tarihinde başlayacaktır.

Uşak Sahur Vakti Saat Kaçta? 23 Mart Uşak İmsakiye 2023 ile İlk İftar Vakti ve Sahur Saati Belli Oldu

Mart'ın 23'ü üzerinde fazla durulmasının nedeni orucun ilk günü olmasından kaynaklanmaktadır. Başlangıç olarak göz önünde bulundurduğumuz bu tarihte, hangi saatin Uşak ilinin sahur saati olduğuna değinilecektir. Sonuç olarak 23 Mart Uşak sahur saati 05:33 olarak belirtilmiştir.

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