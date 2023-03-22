Uşak Sahur Vakti Saat Kaçta? 23 Mart Uşak İmsakiye 2023 ile İlk İftar Vakti ve Sahur Saati Belli Oldu

Uşak sahur vakti, sahur saat kaçta sorusunun cevabına bağlıdır. İlklerin şehri olarak bildiğimiz bu ilin sahur saatleri ve iftar vakti şu anda revaçta olan konular içerisinde yer almaktadır. Geçen yıla nazaran Ramazan imsakiyesi içerisinde değişiklikler yaşanmıştır. Dolayısıyla sahur vakti 2023 yılı adı altında yeni sahur saati söz konusudur. Ayrıyeten yeni 23 Mart Uşak imsakiye alanına da yansımıştır. Bize düşen doğru bilgi için bu yeniliğin belirtilmesidir. İşte Uşak İmsakiye 2023 ile iftar ve sahur vakitleri