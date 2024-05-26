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Haberler Yaşam Üsküdar'da kanlı barış yemeğinde 3 kişi ölmüştü! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Bizi pusuya düşürdüler
Giriş Tarihi: 26.05.2024 14:20 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 14:21

Üsküdar'da kanlı barış yemeğinde 3 kişi ölmüştü! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Bizi pusuya düşürdüler

İstanbul Üsküdar'da daha önceden husumetli iki grup arasında çocukların yaşadığı son kavga üzerine barış buluşması düzenlenmişti. Yaklaşık 40 kişilik iki grubun barış buluşmasında karşılıklı silahlar konuşunca ilk gruptan Tamer Kazan, Okan Güner ile ikinci gruptan Veli Hakan K. hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayda silah kullanan Fikret Ö. Ve Canpaşa Y.'nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken "Bizi pusuya düşürdüler" diye bağırdığı duyuldu.

Yunus Emre KAVAK
Üsküdar’da kanlı barış yemeğinde 3 kişi ölmüştü! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Bizi pusuya düşürdüler

Üsküdar Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki bir kafede dün akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı.

Üsküdar’da kanlı barış yemeğinde 3 kişi ölmüştü! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Bizi pusuya düşürdüler

Aralarında geçmişten gelen husumet olan Karataş ve Kazan ailelerinin çocukları önceki gün kavga etti.

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Üsküdar’da kanlı barış yemeğinde 3 kişi ölmüştü! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Bizi pusuya düşürdüler

İddiaya göre iki ailenin büyükleri bu kavganın son bulması ve husumetin bitirilmesi için dün bir sulh buluşması ayarladı.

Üsküdar’da kanlı barış yemeğinde 3 kişi ölmüştü! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Bizi pusuya düşürdüler

Buluşmaya iki gruptan yaklaşık 40 kişi katıldı. Ancak saat 19:50 sıralarında barış buluşmasında işler istenildiği gibi gitmedi. Sözlü kavgalar bir anda silahlı kavgaya dönüştü.

Üsküdar'daki çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı: "Bizi pusuya düşürdüler" | Video

Üsküdar’da kanlı barış yemeğinde 3 kişi ölmüştü! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Bizi pusuya düşürdüler

İki grup karşılıklı bir birilerine silah çekti. Çıkan çatışmada ilk gruptan Tamer Kazan ve Okan Güner hayatını kaybetti.

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