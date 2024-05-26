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Üsküdar'da kanlı barış yemeğinde 3 kişi ölmüştü! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Bizi pusuya düşürdüler
Giriş Tarihi: 26.05.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
14:21
Üsküdar'da kanlı barış yemeğinde 3 kişi ölmüştü! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Bizi pusuya düşürdüler
İstanbul Üsküdar'da daha önceden husumetli iki grup arasında çocukların yaşadığı son kavga üzerine barış buluşması düzenlenmişti. Yaklaşık 40 kişilik iki grubun barış buluşmasında karşılıklı silahlar konuşunca ilk gruptan Tamer Kazan, Okan Güner ile ikinci gruptan Veli Hakan K. hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayda silah kullanan Fikret Ö. Ve Canpaşa Y.'nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken "Bizi pusuya düşürdüler" diye bağırdığı duyuldu.