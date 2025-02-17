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Giriş Tarihi: 17.02.2025 11:31 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 11:31

Üsküdar'daki hastanede doktor dehşeti: Hastalara biber gazı sıktı, personele silah çekti!

Üsküdar Devlet Hastanesi'nde 14 Şubat'ta dehşet dolu anlar yaşandı. Hastalara biber gazı sıkıp, personele silah gösteren doktor, "silahla tehdit" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklandı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner de konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte olayın detayları

AA
Üsküdar’daki hastanede doktor dehşeti: Hastalara biber gazı sıktı, personele silah çekti!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Şubat'ta Üsküdar Devlet Hastanesi'nde, personele silah gösterdiği, hastalara biber gazı sıkıp, elektro şok cihazıyla korkuttuğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen doktor hakkında soruşturma başlattı.

Üsküdar’daki hastanede doktor dehşeti: Hastalara biber gazı sıktı, personele silah çekti!

Soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastane güvenlik kamera görüntülerinden söz konusu eylemleri gerçekleştirdiği belirlenen doktor O.K.K'yi gözaltına aldı.

Üsküdar'da hastane personelini silahla tehdit eden doktor tutuklandı | Video

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Üsküdar’daki hastanede doktor dehşeti: Hastalara biber gazı sıktı, personele silah çekti!

Şüpheli doktorun ikametinde ve aracında yapılan aramada, 5 havalı tabanca, 3 elektro şok cihazı ve 2 biber gazı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen O.K.K, savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "silahla tehdit" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklandı.

Üsküdar’daki hastanede doktor dehşeti: Hastalara biber gazı sıktı, personele silah çekti!

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ GÜNER'DEN AÇIKLAMA

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner de Üsküdar'da hastalara biber gazı sıkan ve personele silah gösteren doktor hakkında disiplin yönünden işlem başlatıldığını bildirdi.

Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 14 Şubat Cuma günü Üsküdar Devlet Hastanesi'nde yaşanan olayla ilgili olarak, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak gerekli inceleme ve değerlendirme sürecini titizlikle yürüttüklerini belirtti.

Üsküdar’daki hastanede doktor dehşeti: Hastalara biber gazı sıktı, personele silah çekti!

İl Sağlık Müdürü Güner, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, ilgili doktor O.K.K. hakkında disiplin yönünden işlem başlatılmış, olay adli makamlara bildirilmiş olup, konu tüm yönleriyle detaylı şekilde incelenmektedir.

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