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Üsküdar'daki hastanede doktor dehşeti: Hastalara biber gazı sıktı, personele silah çekti!
Giriş Tarihi: 17.02.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
11:31
Üsküdar'daki hastanede doktor dehşeti: Hastalara biber gazı sıktı, personele silah çekti!
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde 14 Şubat'ta dehşet dolu anlar yaşandı. Hastalara biber gazı sıkıp, personele silah gösteren doktor, "silahla tehdit" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklandı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner de konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte olayın detayları