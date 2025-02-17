Üsküdar’daki hastanede doktor dehşeti: Hastalara biber gazı sıktı, personele silah çekti!

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ GÜNER'DEN AÇIKLAMA

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner de Üsküdar'da hastalara biber gazı sıkan ve personele silah gösteren doktor hakkında disiplin yönünden işlem başlatıldığını bildirdi.

Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 14 Şubat Cuma günü Üsküdar Devlet Hastanesi'nde yaşanan olayla ilgili olarak, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak gerekli inceleme ve değerlendirme sürecini titizlikle yürüttüklerini belirtti.