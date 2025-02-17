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Üsküdar'da hastane personelini silahla tehdit eden doktor tutuklandı | Video

Üsküdar'da hastane personelini silahla tehdit eden doktor tutuklandı | Video

17.02.2025 | 11:21

Üsküdar'da bir hastanede hastalara biber gazı sıkıp, personele silah gösteren doktor, "silahla tehdit" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklandı.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Şubat'ta Üsküdar Devlet Hastanesi'nde, personele silah gösterdiği, hastalara biber gazı sıkıp, elektro şok cihazıyla korkuttuğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen doktor hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastane güvenlik kamera görüntülerinden söz konusu eylemleri gerçekleştirdiği belirlenen doktor O.K.K'yi gözaltına aldı. Şüpheli doktorun ikametinde ve aracında yapılan aramada, 5 havalı tabanca, 3 elektro şok cihazı ve 2 biber gazı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen O.K.K, savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "silahla tehdit" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklandı.

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