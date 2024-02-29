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Üst komşunun gürültüsü mimarın tavanını çatlattı! O....lar diye bağırınca olanlar oldu!
Giriş Tarihi: 29.02.2024 09:06
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
09:16
Üst komşunun gürültüsü mimarın tavanını çatlattı! O....lar diye bağırınca olanlar oldu!
İç mimar ve tasarımcı Sahra Cansu Yıldırım, savcılığa gitti. Üst komşusu Selen G.'nin yüksek gürültü çıkararak evinin tavanını çatlattığını söyledi. Selen G. ise bu iddiayı reddetti. Mimarın azmettirdiği Recep S. isimli kişinin kapısına dayanıp tehditler yağdırdığını söyledi: Üzerimize doğru yürüyerek, 'o....lar' diye bağırdı. Ben ve arkadaşım çığlık atarak…