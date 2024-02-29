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Haberler Yaşam Üst komşunun gürültüsü mimarın tavanını çatlattı! O....lar diye bağırınca olanlar oldu!
Giriş Tarihi: 29.02.2024 09:06 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 09:16

Üst komşunun gürültüsü mimarın tavanını çatlattı! O....lar diye bağırınca olanlar oldu!

İç mimar ve tasarımcı Sahra Cansu Yıldırım, savcılığa gitti. Üst komşusu Selen G.'nin yüksek gürültü çıkararak evinin tavanını çatlattığını söyledi. Selen G. ise bu iddiayı reddetti. Mimarın azmettirdiği Recep S. isimli kişinin kapısına dayanıp tehditler yağdırdığını söyledi: Üzerimize doğru yürüyerek, 'o....lar' diye bağırdı. Ben ve arkadaşım çığlık atarak…

Üst komşunun gürültüsü mimarın tavanını çatlattı! O....lar diye bağırınca olanlar oldu!

Üst komşu ünlü mimarın tavanını çatlattı. İnanılmaz olay İstanbul Sarıyer'de yaşandı. Hürriyet'in haberine göre; iç mimar ve tasarımcı Sahra Cansu Yıldırım'ın üst komşusu Selen G. yüksek gürültü çıkararak evin tavanını çatlattı.

Üst komşunun gürültüsü mimarın tavanını çatlattı! O....lar diye bağırınca olanlar oldu!

Genç mimar ise savcılığın kapısını çaldı. Selen G.'yi şikayet eden mimar Yıldırım, komşusunun eski eşi Ünal Ö.'nün de kendisine ağır hakaret ve tehditlerde bulunduğunu iddia ederek 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

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Üst komşunun gürültüsü mimarın tavanını çatlattı! O....lar diye bağırınca olanlar oldu!

'O....LAR' DİYE BAĞIRDI
Selen G. ile eski eşi Ünal Ö. ise karşı hamle yaptı. İddiaları yalanlayan ve asıl mağdurun kendileri olduğunu belirten komşu Selen G., "Geç saatlerde kapımız çaldı.

Üst komşunun gürültüsü mimarın tavanını çatlattı! O....lar diye bağırınca olanlar oldu!

Kapıyı açtığımda kim olduğunu bilmediğim Recep S. isimli bir kişi üzerimize doğru yürüyerek, 'o....lar' diye bağırdı.

Üst komşunun gürültüsü mimarın tavanını çatlattı! O....lar diye bağırınca olanlar oldu!

"SİZ KİMSİNİZ?"
Ben kendisine düzgün bir üslupla 'Siz kimsiniz' diye sorunca bana kendisini Sahra Hanım'ın yolladığını söyledi. İçeri girmeye çalıştı. Ben ve arkadaşım çığlık atarak kapıyı kapattık.

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