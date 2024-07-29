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Haberler Yaşam Uygulamadan tanıştığı hayatı kabusa döndü! Genç kızları kullanarak mahrem görüntülerini çektiler
Giriş Tarihi: 29.07.2024 07:17 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 07:19

Uygulamadan tanıştığı hayatı kabusa döndü! Genç kızları kullanarak mahrem görüntülerini çektiler

Ankara'da arkadaşlık uygulaması üzerinden genç kızlarla buluşturdukları erkeklere tuzak kuran, bir bahaneyle evlerine girdikleri kurbanları gasp eden bir çete çökertildi. Tanıştığı genç kızı evine davet eden Ö.İ. kabus yaşadı. 4 kişi cep telefonu ve parasını gasp edip görüntülerini çekti.

Dilhan Dumanoğlu
Uygulamadan tanıştığı hayatı kabusa döndü! Genç kızları kullanarak mahrem görüntülerini çektiler

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan Ö.I. (39) isimli bir kişi arkadaşlık uygulaması üzerinden 'Salih20' rumuzu kullanan bir kızla tanışarak görüşme talebinde bulundu.

Uygulamadan tanıştığı hayatı kabusa döndü! Genç kızları kullanarak mahrem görüntülerini çektiler

Buluşmanın ardından adam, 20 yaşlarında olduğunu iddia eden ve Ece ismini kullanan kızla birlikte eve geldi. Bir süre sonra kapının önünde duran ayakkabıları içeri alacağını söyleyen genç kız, H.S., U.A., U.Ş. ve E.D. isimli 4 kişiyi içeri aldı.

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Uygulamadan tanıştığı hayatı kabusa döndü! Genç kızları kullanarak mahrem görüntülerini çektiler

VİDEOSUNU ÇEKİP TEHDİT ETTİLER

Eve giren 4 erkek iddiaya göre Ö.I'yı darp ederek 100 bin lira değerindeki 2 cep telefonu, bilgisayarını ve banka hesabındaki parayı aldı.

Uygulamadan tanıştığı hayatı kabusa döndü! Genç kızları kullanarak mahrem görüntülerini çektiler

Bununla da yetinmeyen grup, adam videolarını çekerek, "16 yaşındaki kardeşimizin bu evde ne işi var? Elinde ne var ne yok bize vereceksin. Şikayetçi olursan videoyu herkese gönderirim. Seni rezil ederiz" diyerek tehdit etti.

Uygulamadan tanıştığı hayatı kabusa döndü! Genç kızları kullanarak mahrem görüntülerini çektiler

'UYUŞTURUCU ALDIKTAN SONRA ÖLDÜRELİM DEDİLER'

Şüphelilerin evden ayrılmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden Ö.I. şikayetçi oldu. Hayatı adeta kabusa dönen Ö.I. ifadesinde; "Beni evimin balkonuna döverek götürdüler.

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