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Uygulamadan tanıştığı hayatı kabusa döndü! Genç kızları kullanarak mahrem görüntülerini çektiler
Giriş Tarihi: 29.07.2024 07:17
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
07:19
Uygulamadan tanıştığı hayatı kabusa döndü! Genç kızları kullanarak mahrem görüntülerini çektiler
Ankara'da arkadaşlık uygulaması üzerinden genç kızlarla buluşturdukları erkeklere tuzak kuran, bir bahaneyle evlerine girdikleri kurbanları gasp eden bir çete çökertildi. Tanıştığı genç kızı evine davet eden Ö.İ. kabus yaşadı. 4 kişi cep telefonu ve parasını gasp edip görüntülerini çekti.