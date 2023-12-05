Uykunuzda bile yağ yaktıran formül! Sabah uyandığınızda zayıflamış olacaksınız: Uykudan önce bir kaşık...

Bazal metabolizma hızı, hiçbir şey yapmadığnızda, dinlenirken yaktığınız kaloriyi ifade eder. Vücudunuz hayatta kalmak için yiyecekleri sindirir, duygu ve düşünceleri işler ve ısı üretir. Tüm bunları yapmak için ise kalori yakmaya ihtiyaç duyar. İşte uyurken bile kalori yakmanızı sağlayacak o formül!