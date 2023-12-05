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Uykunuzda bile yağ yaktıran formül! Sabah uyandığınızda zayıflamış olacaksınız: Uykudan önce bir kaşık...
Giriş Tarihi: 05.12.2023 10:06
Güncelleme Tarihi: 05.12.2023
10:14
Uykunuzda bile yağ yaktıran formül! Sabah uyandığınızda zayıflamış olacaksınız: Uykudan önce bir kaşık...
Uykunuzda hiç hareket etmediğiniz için kalori "yakmadığınızı" varsayıyor olabilirsiniz. Fakat yatakta geçirdiğiniz saatler boyunca aslında düşündüğünüzden çok daha fazla enerji harcıyorsunuz. Uzmanlar, "uykunuzda zayıflamanızı" sağlayacak birkaç ipucu verdi. İşte ayrıntılar…