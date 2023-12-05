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Giriş Tarihi: 05.12.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 10:14

Uykunuzda bile yağ yaktıran formül! Sabah uyandığınızda zayıflamış olacaksınız: Uykudan önce bir kaşık...

Uykunuzda hiç hareket etmediğiniz için kalori "yakmadığınızı" varsayıyor olabilirsiniz. Fakat yatakta geçirdiğiniz saatler boyunca aslında düşündüğünüzden çok daha fazla enerji harcıyorsunuz. Uzmanlar, "uykunuzda zayıflamanızı" sağlayacak birkaç ipucu verdi. İşte ayrıntılar…

Uykunuzda bile yağ yaktıran formül! Sabah uyandığınızda zayıflamış olacaksınız: Uykudan önce bir kaşık...

Bazal metabolizma hızı, hiçbir şey yapmadığnızda, dinlenirken yaktığınız kaloriyi ifade eder. Vücudunuz hayatta kalmak için yiyecekleri sindirir, duygu ve düşünceleri işler ve ısı üretir. Tüm bunları yapmak için ise kalori yakmaya ihtiyaç duyar. İşte uyurken bile kalori yakmanızı sağlayacak o formül!

Uykunuzda bile yağ yaktıran formül! Sabah uyandığınızda zayıflamış olacaksınız: Uykudan önce bir kaşık...

GÜÇ EGZERSİZLERİ

Yürüme, koşma ve bisiklete binme gibi egzersizler yağ yakmak için ideal "kardiyo" egzersizleri olsa da, bazal metabolizma hızınızı artırmanızı sağlayacak olan en önemli faktör; ağırlık kaldırma gibi "güç egzersizleri" ile ilişkilidir.

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Uykunuzda bile yağ yaktıran formül! Sabah uyandığınızda zayıflamış olacaksınız: Uykudan önce bir kaşık...

Kasların çalışmak için yağlardan daha fazla enerjiye ihtiyaç duyması sebebiyle, dinlenirken bile daha fazla enerji harcayabilirsiniz.

Uykunuzda bile yağ yaktıran formül! Sabah uyandığınızda zayıflamış olacaksınız: Uykudan önce bir kaşık...

Özellikle ağırlık kaldırmak, bu noktada en etkili noktalardan biri.

Uykunuzda bile yağ yaktıran formül! Sabah uyandığınızda zayıflamış olacaksınız: Uykudan önce bir kaşık...

Tüm bunların yanı sıra araştırmalar, sabah egzersiz yapan kişilerin bel ölçülerinin ve beden kitle indekslerinin daha düşük olduğunu ortaya koydu.

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