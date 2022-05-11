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Giriş Tarihi: 11.05.2022 13:06 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 13:08

Uyuşturucu parasıyla lüks içinde yaşamışlar! Paylaşımları dikkat çekti...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde batan bir tekneden sahile vuran 1 ton 900 kilogram skunk maddesi ile Çanakkale'nin Biga ilçesinde Fronter Falcon isimli gemiye zulalanmış 23 kilo 600 gram kokainin Türkiye'ye getirilmesinden sorumlu olduğu belirtilen ve İzmir'de yakalanan Mahsum Ay (34) ile sevgilisi Sunay Epöz'ün (30) Balıkesir'de emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ay ve Epöz'ün, İzmir'de lüks sitelerdeki dairelerde yaşadıkları ortaya çıktı.

DHA
Uyuşturucu parasıyla lüks içinde yaşamışlar! Paylaşımları dikkat çekti...

UYUŞTURUCU PARASIYLA LÜKS İÇİNDE YAŞAMIŞLAR! PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ...

Uyuşturucu parasıyla lüks içinde yaşamışlar! Paylaşımları dikkat çekti...

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ege bölgesinde uyuşturucu madde ticaretini yönlendirdiği saptanan ve 'Ay Grubu' olarak adlandırılan şüphelilere yönelik operasyonda Mahsum Ay ve sevgilisi Sunay Epöz İzmir'de önceki gün gözaltına alındı.

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Uyuşturucu parasıyla lüks içinde yaşamışlar! Paylaşımları dikkat çekti...

Mahsum Ay ve Sunay Epöz, dün Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri devam eden Ay ve Epöz'ün, İzmir'de lüks sitelerde yaşadığı belirlendi.

Uyuşturucu parasıyla lüks içinde yaşamışlar! Paylaşımları dikkat çekti...

Sunay Epöz'ün de uyuşturucu ticareti sisteminin içinde yer aldığı ve hakkında örgütlü suçtan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Uyuşturucu parasıyla lüks içinde yaşamışlar! Paylaşımları dikkat çekti...

Göçmen kaçakçılığı, adam öldürme, uyuşturucu bulundurma, örgüt kurma suçlarından 24 kaydı bulunan Mahsum Ay'ın ayrıca 2017 yılında Ayvalık ilçesi Alabar'da Tekin Kocabıçak'ın öldürülmesi nedeniyle arandığı öğrenildi.

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