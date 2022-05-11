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Uyuşturucu parasıyla lüks içinde yaşamışlar! Paylaşımları dikkat çekti...
Giriş Tarihi: 11.05.2022 13:06
Güncelleme Tarihi: 11.05.2022
13:08
Uyuşturucu parasıyla lüks içinde yaşamışlar! Paylaşımları dikkat çekti...
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde batan bir tekneden sahile vuran 1 ton 900 kilogram skunk maddesi ile Çanakkale'nin Biga ilçesinde Fronter Falcon isimli gemiye zulalanmış 23 kilo 600 gram kokainin Türkiye'ye getirilmesinden sorumlu olduğu belirtilen ve İzmir'de yakalanan Mahsum Ay (34) ile sevgilisi Sunay Epöz'ün (30) Balıkesir'de emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ay ve Epöz'ün, İzmir'de lüks sitelerdeki dairelerde yaşadıkları ortaya çıktı.