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UZAK ŞEHİR 20. BÖLÜM FRAGMANI: Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 27.03.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
13:22
Kanal D'nin büyük ilgi gören dizisi Uzak Şehir, heyecan dolu bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı yapım, son bölümüyle yine dikkat çekti. Geçtiğimiz bölümde Alya, Cihan'ın tek aşkı olan Meryem'i ondan saklaması karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, Uğur ise Cihan'ı alt edebilmek için Alya'ya Boran hakkında bildiği şok edici gerçeği açıkladı. Şimdi ise diziseverler, Uzak Şehir 20. bölüm fragmanı için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?