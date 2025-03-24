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Haberler Yaşam UZAK ŞEHİR 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D Uzak Şehir haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 24.03.2025 23:10 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 23:10

UZAK ŞEHİR 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D Uzak Şehir haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

Her pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Uzak Şehir, bu akşam yayınlanan 19. bölümüyle yine heyecan dolu anlar yaşattı. AyNA Yapım imzası taşıyan dizinin senaryosunu Gülizar Irmak kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Son bölümde yaşanan sürpriz gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi. Şimdi ise herkes, merakla 20. bölümü ve yeni fragmanı bekliyor. Peki, Uzak Şehir'in 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak? İşte tüm merak edilenler...

UZAK ŞEHİR 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D Uzak Şehir haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

Kanal D'nin Pazartesi akşamlarına damgasını vuran ve ilgi gören dizisi Uzak Şehir, heyecan dolu bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın üstlendiği dizi, geçtiğimiz bölümle izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi başardı. Şimdi ise, dizinin 19. bölümünün ardından, 20. bölüm için gelişmeler merakla bekleniyor. Peki, Uzak Şehir 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

UZAK ŞEHİR 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D Uzak Şehir haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

UZAK ŞEHİR 20. BÖLÜM FRAGMANI

Kanal D ile takip edilen Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandığında aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/@UzakSehirDizi

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UZAK ŞEHİR 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D Uzak Şehir haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Alya, Cihan'ın tek aşkı olan Meryem'i ondan saklamasını hayal kırıklığıyla karşılar. Cihan Alya'ya olan duygularıyla yüzleşmemek için Meryem'i öne sürmeye devam eder ama gerçekleri yüzüne vuran Nare olur. Cihan'ın hislerine gem vurduğunu gören Nare, Cihan'a Meryem'e aşık olmadığı konusunda direterek Alya'dan uzaklaşmaması için çabalar.

UZAK ŞEHİR 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D Uzak Şehir haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

Kaya ise Zerrin'in Demir'le evlenmesini hazmedemeyip hesabını sormak için soluğu Demir'in konağında alır. Kaya'nın ne kadar acı çektiğini gören Demir istediği intikamı almanın keyfini yaşayacağını düşünürken, Kaya buna müsaade etmez. Demir'e yaşattıklarının hesabını ödetmek için Kaya ve Cihan birlikte hareket ederler.

UZAK ŞEHİR 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D Uzak Şehir haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

Nefretiyle hareket eden Uğur, Cihan'ı alt edebilmek için Alya'ya Boran'la ilgili bildiği gerçeği söyler. Alya çocuğunun geleceği için yeniden endişe etmeye başlarken geçmişten çıkıp gelen bir kişi Alya'nın derinlerine gömdüğü korkularının tekrar ortaya çıkmasına neden olacaktır.