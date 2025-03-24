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UZAK ŞEHİR 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D Uzak Şehir haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 24.03.2025 23:10
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025
23:10
UZAK ŞEHİR 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D Uzak Şehir haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Her pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Uzak Şehir, bu akşam yayınlanan 19. bölümüyle yine heyecan dolu anlar yaşattı. AyNA Yapım imzası taşıyan dizinin senaryosunu Gülizar Irmak kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Son bölümde yaşanan sürpriz gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi. Şimdi ise herkes, merakla 20. bölümü ve yeni fragmanı bekliyor. Peki, Uzak Şehir'in 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak? İşte tüm merak edilenler...