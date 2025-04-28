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UZAK ŞEHİR 24. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kanal D Uzak Şehir haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 28.04.2025 21:58
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025
21:58
UZAK ŞEHİR 24. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kanal D Uzak Şehir haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Her pazartesi akşamı Kanal D'de izleyicilerle buluşan Uzak Şehir, bu akşam ekranlara gelen 23. bölümüyle yine heyecan dolu anlara sahne oldu. AyNA Yapım tarafından hazırlanan dizinin senaryosunu Gülizar Irmak yazarken, yönetmenlik koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Son bölümde yaşanan beklenmedik gelişmeler, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Şimdi gözler, dizinin yeni bölümüne ve fragmanına çevrilmiş durumda. Peki, Uzak Şehir 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde izleyicileri hangi sürprizler bekliyor? İşte detaylar...