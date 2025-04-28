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Haberler Yaşam UZAK ŞEHİR 24. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kanal D Uzak Şehir haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 28.04.2025 21:58 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 21:58

UZAK ŞEHİR 24. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kanal D Uzak Şehir haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

Her pazartesi akşamı Kanal D'de izleyicilerle buluşan Uzak Şehir, bu akşam ekranlara gelen 23. bölümüyle yine heyecan dolu anlara sahne oldu. AyNA Yapım tarafından hazırlanan dizinin senaryosunu Gülizar Irmak yazarken, yönetmenlik koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Son bölümde yaşanan beklenmedik gelişmeler, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Şimdi gözler, dizinin yeni bölümüne ve fragmanına çevrilmiş durumda. Peki, Uzak Şehir 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde izleyicileri hangi sürprizler bekliyor? İşte detaylar...

UZAK ŞEHİR 24. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kanal D Uzak Şehir haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

Kanal D'nin Pazartesi akşamlarına damga vuran sevilen dizisi Uzak Şehir, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerinde yer aldığı dizi, son bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. 23. bölümde yaşanan gelişmeler sonrası, şimdi gözler merakla yeni bölüme çevrildi. Peki, Uzak Şehir 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilen detaylar...

UZAK ŞEHİR 24. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kanal D Uzak Şehir haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

UZAK ŞEHİR 24. BÖLÜM FRAGMANI

Kanal D ile takip edilen Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandığında aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/@UzakSehirDizi

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UZAK ŞEHİR 24. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kanal D Uzak Şehir haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cihan Alya'nın annesiyle ilgili kaygılarını dindirmek için gizlice yaptığı araştırma sonunda Fikriye'nin cezaevine girdiğini öğrenir. Alya'nın güvenliği için elini kana bulayan Fikriye, kızından yıllar sonra af diler. Alya yıllardır sonra öğrendiği gerçeğin altından kalkmakta zorlanırken ona tüm şefkatiyle yaklaşan Cihan olur. Alya yine de annesine güvenmekte zorlanırken Fikriye'yi yine güvenini sarsacak durumlar içinde bulur.

UZAK ŞEHİR 24. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kanal D Uzak Şehir haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

Demir ise kendi nefreti ve öfkesiyle yüzleşirken, Zerrin'in de buna tanık eder.Zerrin ilk defa Demir'in kalbindeki yarasını görürken acılarının da benzer olduğunu anlar. Özkan da Nare'nin boşanma korkusuyla Demir'le ittifak kurar. Haberi alan Şahin, Demir'in karşısına geçerken Nare de onunla hareket eder. Özkan'ın Nare'yi bırakmamak için her türlü yolu denemesi Nare'yi artık çaresiz bırakır. Sadakat ve Özkan'ın engellemelerine dayanamayan Nare bunun bedelini kendine ödetir.

UZAK ŞEHİR 24. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kanal D Uzak Şehir haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?