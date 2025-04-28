UZAK ŞEHİR 24. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kanal D Uzak Şehir haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

Demir ise kendi nefreti ve öfkesiyle yüzleşirken, Zerrin'in de buna tanık eder.Zerrin ilk defa Demir'in kalbindeki yarasını görürken acılarının da benzer olduğunu anlar. Özkan da Nare'nin boşanma korkusuyla Demir'le ittifak kurar. Haberi alan Şahin, Demir'in karşısına geçerken Nare de onunla hareket eder. Özkan'ın Nare'yi bırakmamak için her türlü yolu denemesi Nare'yi artık çaresiz bırakır. Sadakat ve Özkan'ın engellemelerine dayanamayan Nare bunun bedelini kendine ödetir.