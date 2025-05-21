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Haberler Yaşam UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM İZLE! Uzak Şehir 26. bölüm tek parça, full, HD İZLE!
Giriş Tarihi: 21.05.2025 00:55 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 00:55

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM İZLE! Uzak Şehir 26. bölüm tek parça, full, HD İZLE!

Oyuncu kadrosu, hikayesi ve mekanları ile adından söz ettiren dizi Uzak Şehir, 19 mayıs 2025 Pazartesi günü yeni bölümü ile ekrana geliyor. Sevilen yapımın bu haftaki bölümünde neler olacak izleyenler tarafından merakla bekleniyor. Dizinin bu haftaki bölümünde "Zerrin'in hamileliği, iki düşman aileyi yeniden karşı karşıya getirirken, Kaya gerçeğin peşine düşecek..." İşte, Uzak Şehir 26. bölüm izle!

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM İZLE! Uzak Şehir 26. bölüm tek parça, full, HD İZLE!

Uzak Şehir, her hafta yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Sevilen yapım bu haftaki bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Peki yeni bölümde neler olacak? Konağa gelen gizemli misafiri avantaja çeviren Sadakat, Alya'yı yeni bir yol ayrımının eşiğine mi sürükleyecek? İşte, Uzak Şehir son bölüm izle!

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM İZLE! Uzak Şehir 26. bölüm tek parça, full, HD İZLE!

UZAK ŞEHİR 26. BÖLÜM İZLE!

Uzak Şehir, pazartesi akşamları yeni bölümleri ile Kanal D'de ekrana gelmeye devam edecek. Dizinin yeni bölümlerini aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla yakından takip edebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir

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UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM İZLE! Uzak Şehir 26. bölüm tek parça, full, HD İZLE!

UZAK ŞEHİR 26. BÖLÜM ÖZETİ

Fikriye'nin ölümü, Alya'nın yüreğinde kapanmaz bir yara açar. Yasın gölgesinde, pişmanlıklar birer birer gün yüzüne çıkar. Cihan, Alya'nın bu çalkantılı günlerinde yanında dimdik durmaya çalışsa da Boran'la ilgili ortaya çıkan yeni bir gelişme tüm odağını değiştirir. Gözünü karartan Cihan, Nadim ve Ecmel'in yalanlarını ortaya dökmek için harekete geçer.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM İZLE! Uzak Şehir 26. bölüm tek parça, full, HD İZLE!

Bu hesaplaşma artık sadece Cihan'ı değil, Alya'yı da tehdit eden bir hale gelir. Cihan'ı tehlikeden uzak tutmaya çalışan Alya, onun tavizsiz kararlılığı karşısında çaresizce sertleşir. İçinde sakladığı duygular, öfkesine kılıf olur.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM İZLE! Uzak Şehir 26. bölüm tek parça, full, HD İZLE!

Zerrin'in hamileliği, iki düşman aileyi yeniden karşı karşıya getirirken, Kaya gerçeğin peşine düşer: Bebek ondan mı, değil mi? Zerrin'in bir anda patlayan itirafı Kaya'yı fevri bir karar vermeye iter. Bu kaostan tek memnun olan kişiyse Sadakat'tir. Gücün yeniden kendi ellerine geçtiğine inanan Sadakat, bu kez rotasını Alya'ya çevirir.

Konağa gelen gizemli misafiri avantaja çeviren Sadakat, Alya'yı yeni bir yol ayrımının eşiğine sürükler. Seçim, yalnızca Alya'nın değil, tüm konağın kaderini değiştirecek kadar büyüktür artık.