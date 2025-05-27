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UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA: "Canım zaten hep yanıyor!" Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı izle!
Giriş Tarihi: 27.05.2025 00:24
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
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UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA: "Canım zaten hep yanıyor!" Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı izle!
Uzak Şehir 27.bölümün ardından gözler yeni fragmana çevrildi! Ekrana gelen son bölümde Özkan'ın hayatını kaybetmesiyle birlikte Nare ve Şahin büyük bir çıkmazın eşiğine gelirken, Alya aldığı hamilelik haberiyle derinden sarsılmıştır. Öte yandan Cihan, Boran'ın katiline ulaşmak için önemli bir adım daha atmıştır. Tüm bu gelişmelerin ardından izleyiciler, gelecek hafta dizide neler olacağını büyük bir merakla beklemeye başladı. Yeni bölümden kesitler sunacak fragman, dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınladı mı, haftaya neler olacak?