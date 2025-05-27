Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA: "Canım zaten hep yanıyor!" Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı izle!
Giriş Tarihi: 27.05.2025 00:24 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 00:25

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA: "Canım zaten hep yanıyor!" Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı izle!

Uzak Şehir 27.bölümün ardından gözler yeni fragmana çevrildi! Ekrana gelen son bölümde Özkan'ın hayatını kaybetmesiyle birlikte Nare ve Şahin büyük bir çıkmazın eşiğine gelirken, Alya aldığı hamilelik haberiyle derinden sarsılmıştır. Öte yandan Cihan, Boran'ın katiline ulaşmak için önemli bir adım daha atmıştır. Tüm bu gelişmelerin ardından izleyiciler, gelecek hafta dizide neler olacağını büyük bir merakla beklemeye başladı. Yeni bölümden kesitler sunacak fragman, dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınladı mı, haftaya neler olacak?

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA: Canım zaten hep yanıyor! Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı izle!

Uzak Şehir, her Pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.Sevilen dizinin son bölümünün ardından, hayranlar yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri merak ediyor. 27. bölümde, Sadakat'ın Mine'nin hamile olduğunu Alya ve Deniz'e söylemesiyle Cihan için zorlu günler kapıda. Şimdi tüm dikkatler, önümüzdeki hafta ekranda olacak olaylara çevrildi. Peki, Uzak Şehir'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA: Canım zaten hep yanıyor! Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı izle!

UZAK ŞEHİR 28. BÖLÜM FRAGMANI

Uzak Şehir, pazartesi akşamları yeni bölümleri ile Kanal D'de ekrana gelmeye devam ediyor.

Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla yakından takip edebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA: Canım zaten hep yanıyor! Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı izle!

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM ÖZETİ

Alya konakta kalmaya karar vererek Sadakat ve Mine'nin başlattığı oyuna nokta koyar. Cihan yaşananlara çok net tavır alır, Mine'yle asla bir gelecek kurmayacağını açıkça söyler. Her ne kadar Mine'yi konağa almayacağını dile getirirse de, bebeğin varlığı Alya ile Cihan arasında görünmeyen bir mesafe yaratır.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA: Canım zaten hep yanıyor! Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı izle!

Sadakat, Alya'yı göndermenin kolay olmayacağını anlar ama pes etmez. Sınırlarını zorlar, Cihan Deniz'i de konuya dahil eder. Ancak attığı bu adım kontrolü elinden alır, işler içinden çıkılmaz bir hal alır.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA: Canım zaten hep yanıyor! Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı izle!

Nare, içinden atamadığı vicdanıyla yüzleşir, evine döner ve Özkan'ın özgürce yaşayabilmesi için gerekli hazırlıkları yapar. Bu süreçte en büyük desteği yine Şahin verir. Şahin'le vedalaşan Nare, aldığı beklenmedik haberle sarsılır. Ancak bu haber, onun hayatını bambaşka bir yöne taşır, yeni bir başlangıcın kapısını aralar