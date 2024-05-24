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Uzay Yolcuları oyuncuları ve konusu: Uzay Yolcuları filmi bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 24.05.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
15:07
Uzay Yolcuları oyuncuları ve konusu: Uzay Yolcuları filmi bu akşam TV'de!
Orijinal adıyla Passengers; aksiyon, romantik, bilim kurgu türlerinde dikkat çekiyor. Uzay Yolcuları oyuncuları ve konusu ile sinemaseverlerin gündeminde. 2017 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Morten Tyldum oturuyor. Peki; Uzay Yolcuları film konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, filme dair merak edilenler...