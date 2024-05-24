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Haberler Yaşam Uzay Yolcuları oyuncuları ve konusu: Uzay Yolcuları filmi bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 24.05.2024 15:03 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 15:07

Uzay Yolcuları oyuncuları ve konusu: Uzay Yolcuları filmi bu akşam TV'de!

Orijinal adıyla Passengers; aksiyon, romantik, bilim kurgu türlerinde dikkat çekiyor. Uzay Yolcuları oyuncuları ve konusu ile sinemaseverlerin gündeminde. 2017 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Morten Tyldum oturuyor. Peki; Uzay Yolcuları film konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, filme dair merak edilenler...

Uzay Yolcuları oyuncuları ve konusu: Uzay Yolcuları filmi bu akşam TV’de!

Jennifer Lawrence ve Chris Pratt gibi isimleri ağırlayan Uzay Yolcuları konusu ile dikkat çekiyor. Jon Spaihts'in senaristliğini yaptığı film izleyenlerden tam not alıyor. Sevilen yapım bu akşam televizyon ekranlarında. İşte, Uzay Yolcuları filmi oyuncuları...

Uzay Yolcuları oyuncuları ve konusu: Uzay Yolcuları filmi bu akşam TV’de!

UZAY YOLCULARI FİLM KONUSU

Pratt'in ilaç ayarlı uykusundan erken uyanan bir uzay yolcusu olan tamirci Jim Preston'ı canlandırdığı yapımda, Lawrence ise Pratt'in karakteri tarafından yalnız kalmamak için uyandırılan bir diğer yolcu olan New Yorklu yazar Aurora'yı canlandıracak.

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Uzay Yolcuları oyuncuları ve konusu: Uzay Yolcuları filmi bu akşam TV’de!

İkili bu süreçte birbirlerine aşık olsalar da Preston'ın Aurora'nın 100 yıl erken uyandırmış olmasının sebebi olduğunun ortaya çıkması ve gemideki büyük bir teknik arıza ikisi arasındaki gerilimin yükselmesine sebep olacak.

Uzay Yolcuları oyuncuları ve konusu: Uzay Yolcuları filmi bu akşam TV’de!

UZAY YOLCULARI FİLMİ OYUNCULARI

  • Jennifer Lawrence
  • Chris Pratt
  • Michael Sheen
  • Laurence Fishburne
  • Andy Garcia
  • Vince Foster
  • Conor Brophy
  • Julee Cerda
Uzay Yolcuları oyuncuları ve konusu: Uzay Yolcuları filmi bu akşam TV’de!
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