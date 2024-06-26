Uzay Yolcuları oyuncuları ve konusu: Bu akşam ekranda! Uzay Yolcuları filmi ne zaman çekildi, kadrosunda kimler var?

UZAY YOLCULARI KONUSU

Pratt'in ilaç ayarlı uykusundan erken uyanan bir uzay yolcusu olan tamirci Jim Preston'ı canlandırdığı yapımda, Lawrence ise Pratt'in karakteri tarafından yalnız kalmamak için uyandırılan bir diğer yolcu olan New Yorklu yazar Aurora'yı canlandıracak.