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Uzay Yolcuları oyuncuları ve konusu: Bu akşam ekranda! Uzay Yolcuları filmi ne zaman çekildi, kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 26.06.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
18:50
Uzay Yolcuları oyuncuları ve konusu: Bu akşam ekranda! Uzay Yolcuları filmi ne zaman çekildi, kadrosunda kimler var?
Aksiyon, romantik, bilim kurgu türlerinde dikkat çeken Uzay Yolcuları oyuncuları ve konusu ile araştırılıyor. Bu akşam yayımlanacak yabancı film sinemaseverlerin gündeminde. Orijinal adıyla Passengers filminin yönetmen koltuğunda Morten Tyldum oturuyor. Peki; Uzay Yolcuları filmi ne zaman çekildi, kadrosunda kimler var? İşte, filme dair merak edilenler...