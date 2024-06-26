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Haberler Yaşam Uzay Yolcuları oyuncuları ve konusu: Bu akşam ekranda! Uzay Yolcuları filmi ne zaman çekildi, kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 26.06.2024 18:50 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 18:50

Uzay Yolcuları oyuncuları ve konusu: Bu akşam ekranda! Uzay Yolcuları filmi ne zaman çekildi, kadrosunda kimler var?

Aksiyon, romantik, bilim kurgu türlerinde dikkat çeken Uzay Yolcuları oyuncuları ve konusu ile araştırılıyor. Bu akşam yayımlanacak yabancı film sinemaseverlerin gündeminde. Orijinal adıyla Passengers filminin yönetmen koltuğunda Morten Tyldum oturuyor. Peki; Uzay Yolcuları filmi ne zaman çekildi, kadrosunda kimler var? İşte, filme dair merak edilenler...

Uzay Yolcuları oyuncuları ve konusu: Bu akşam ekranda! Uzay Yolcuları filmi ne zaman çekildi, kadrosunda kimler var?

Uzay Yolcuları oyuncuları arasında pek çok popüler isim yer alıyor. 2017 yapımı filmde bilim kurgu odaklı bir hikaye anlatılıyor. Oscar ödüllü isimler kadroda dikkat çekiyor. Yapımın senaristliğini de Jon Spaihts yapıyor. İşte, Uzay Yolcuları konusu ve oyuncu kadrosu...

Uzay Yolcuları oyuncuları ve konusu: Bu akşam ekranda! Uzay Yolcuları filmi ne zaman çekildi, kadrosunda kimler var?

UZAY YOLCULARI KONUSU

Pratt'in ilaç ayarlı uykusundan erken uyanan bir uzay yolcusu olan tamirci Jim Preston'ı canlandırdığı yapımda, Lawrence ise Pratt'in karakteri tarafından yalnız kalmamak için uyandırılan bir diğer yolcu olan New Yorklu yazar Aurora'yı canlandıracak.

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Uzay Yolcuları oyuncuları ve konusu: Bu akşam ekranda! Uzay Yolcuları filmi ne zaman çekildi, kadrosunda kimler var?

İkili bu süreçte birbirlerine aşık olsalar da Preston'ın Aurora'nın 100 yıl erken uyandırmış olmasının sebebi olduğunun ortaya çıkması ve gemideki büyük bir teknik arıza ikisi arasındaki gerilimin yükselmesine sebep olacak.

Uzay Yolcuları oyuncuları ve konusu: Bu akşam ekranda! Uzay Yolcuları filmi ne zaman çekildi, kadrosunda kimler var?

UZAY YOLCULARI OYUNCULARI

  • Jennifer Lawrence
  • Chris Pratt
  • Michael Sheen
  • Laurence Fishburne
  • Andy Garcia
  • Vince Foster
  • Conor Brophy
  • Julee Cerda
Uzay Yolcuları oyuncuları ve konusu: Bu akşam ekranda! Uzay Yolcuları filmi ne zaman çekildi, kadrosunda kimler var?
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