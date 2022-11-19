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Uzman isim o tarihi işaret etti: Korkutan sözler! Deniz 2 metre yükselecek, Boğaz'daki yalılar sular altında kalacak...
Giriş Tarihi: 19.11.2022 12:41
Güncelleme Tarihi: 19.11.2022
12:43
Uzman isim o tarihi işaret etti: Korkutan sözler! Deniz 2 metre yükselecek, Boğaz'daki yalılar sular altında kalacak...
Uzman isim iklim değişikliğinin geleceği son noktayı ortaya koydu. Ankara Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. İhsan Çiçek, deniz suyunun 2 metre yükseleceği, İstanbul Boğazı'ndaki yalıların birinci katlarının tamamen sular altında kalabileceğini söyledi. 'Dünyanın buna dayanması mümkün değil' diyen Çiçek, kritik uyarılarda bulundu.