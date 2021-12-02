Uzman öğretmen nasıl olunur, nedir ve şartları neler? 2021 Uzman öğretmenlik sınavı var mı, ne zaman?

Milli Eğitim Şurası'nın ardından uzman öğretmenlikle ilgili gelişmeler belli olurken pek çok eğitimci uzman öğretmen nasıl olunur, uzman öğretmen nedir ve şartları neler gibi sorulara yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Şurası'nda tarihi nitelikte kararlar alındı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaylık kaldırma sınavının kalktığını, meslekte 10 yılını dolduran öğretmenlerin bu unvanı alacağını duyururken, konuyla ilgili detaylar ve şartlar da netlik kazandı. 2021 Uzman öğretmenlik sınavı var mı, ne zaman? İşte detaylar.