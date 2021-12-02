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Haberler Yaşam Uzman öğretmen nasıl olunur, nedir ve şartları neler? 2021 Uzman öğretmenlik sınavı var mı, ne zaman?
Giriş Tarihi: 02.12.2021 21:18 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 21:18

Uzman öğretmen nasıl olunur, nedir ve şartları neler? 2021 Uzman öğretmenlik sınavı var mı, ne zaman?

Milli Eğitim Şurası'nın ardından uzman öğretmenlikle ilgili gelişmeler belli olurken pek çok eğitimci uzman öğretmen nasıl olunur, uzman öğretmen nedir ve şartları neler gibi sorulara yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Şurası'nda tarihi nitelikte kararlar alındı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaylık kaldırma sınavının kalktığını, meslekte 10 yılını dolduran öğretmenlerin bu unvanı alacağını duyururken, konuyla ilgili detaylar ve şartlar da netlik kazandı. 2021 Uzman öğretmenlik sınavı var mı, ne zaman? İşte detaylar.

Uzman öğretmen nasıl olunur, nedir ve şartları neler? 2021 Uzman öğretmenlik sınavı var mı, ne zaman?

Milli Eğitim Şurası sonucu açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavının (AKS) kaldırıldığını ve sözleşmeli-kadrolu ayrımının da ortadan kalkacağını duyurdu. Gelişmeler üzerine pek çok eğitimci uzman öğretmen nedir, uzman öğretmen nasıl olunur ve şartları neler gibi sorulara yanıt arıyor. 2021 Uzman öğretmenlik sınavı var mı, ne zaman yapılacak? İşte konuya ilişkin detaylar ve açıklamalar.

Uzman öğretmen nasıl olunur, nedir ve şartları neler? 2021 Uzman öğretmenlik sınavı var mı, ne zaman?

UZMAN ÖĞRETMENLİK NEDİR?

Uzman öğretmen kavramı için açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 yılını dolduran öğretmenler için bu kavramın kullanılacağını ifade etti. Diğer taraftan eğitimlerini yüksek lisans ve doktora seviyesine taşıyan öğretmenlerin uzman öğretmen ve başöğretmen sıfatına kadar çıkabileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlerin ek göstergelerinin de 3600'e çıkacağını duyurdu.

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Uzman öğretmen nasıl olunur, nedir ve şartları neler? 2021 Uzman öğretmenlik sınavı var mı, ne zaman?

UZMAN ÖĞRETMEN NASIL OLUNUR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzman öğretmenlik için yapmış olduğu açıklama şu şekilde;

* Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanını getiriyoruz. Eğitimlerini tamamlayan ve yapılan sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerimiz hem 1 derece alacaklar hem de maaşlarında bin lira artış olacaktır.

* 10 yıllık uzman öğretmenler eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanlıyla görev yapacaklar. Yine bu öğretmenlerimize ilave 1 derece verecek ayrıca maaşlarında da 2 bin lira artış yapacağız.

* Ortaöğretimde profesörlerimiz gelsinler okullarımızda müdür olsunlar. Bugün bu çağrıyı bir kez daha yapıyorum. Bunu yaygınlaştırmanın çok çok önemli olduğuna inanıyorum.

Uzman öğretmen nasıl olunur, nedir ve şartları neler? 2021 Uzman öğretmenlik sınavı var mı, ne zaman?

UZMAN ÖĞRETMENLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Uzman öğretmen sıfatı kazanabilmek için öğretmenlerin 10 yıllık meslek hayatını doldurmuş olmaları gerekecek. Yüksek lisans yapan öğretmenler de bu sıfatı elde edebilecek.

Uzman öğretmen nasıl olunur, nedir ve şartları neler? 2021 Uzman öğretmenlik sınavı var mı, ne zaman?

UZMAN ÖĞRETMEN SINAVI VAR MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

Uzman öğretmen sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başöğretmen unvanı için gerçekleşecek. Sınav detayları ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

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