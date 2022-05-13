Haberler Yaşam Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav takvimi 2022: MEB ile Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav takvimi yayınlandı mı, ne zaman yapılacak?

Giriş Tarihi: 13.05.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 09:35

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav takvimi 2022: MEB ile Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav takvimi yayınlandı mı, ne zaman yapılacak?

Geçtiğimiz gün Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav takvimi için beklenen açıklamayı yapmış ve bugünü işaret etmişti. Binlerce aday bu noktada sabah saatlerinden itibaren "Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav takvimi yayınlandı mı, ne zaman yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Gözler şimdi MEB'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bilindiği üzere dün MEB yeni yönetmeliği de kamuoyuna duyurmuştu. Peki, 2022 Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav takvimi yayınlandı mı, ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...