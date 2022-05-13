Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav takvimi 2022: MEB ile Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav takvimi yayınlandı mı, ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 09:35

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav takvimi 2022: MEB ile Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav takvimi yayınlandı mı, ne zaman yapılacak?

Geçtiğimiz gün Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav takvimi için beklenen açıklamayı yapmış ve bugünü işaret etmişti. Binlerce aday bu noktada sabah saatlerinden itibaren "Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav takvimi yayınlandı mı, ne zaman yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Gözler şimdi MEB'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bilindiği üzere dün MEB yeni yönetmeliği de kamuoyuna duyurmuştu. Peki, 2022 Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav takvimi yayınlandı mı, ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav takvimi 2022: MEB ile Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav takvimi yayınlandı mı, ne zaman yapılacak?

2022 Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav takvimi için gözler MEB'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ve yönetmeliğin öğretmenlere hayırlı uğurlu olmasını dileyen Bakan Özer geçtiğimiz gün, 13 Mayıs bugünü işaret ederek takvimin erişime açılacağını ifade etmişti. Hal böyleyken "Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav takvimi yayınlandı mı, ne zaman yapılacak?" soruları yanıt arıyor. İşte MEB ile 2022 Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav takvimi ve tarihleri...

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav takvimi 2022: MEB ile Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav takvimi yayınlandı mı, ne zaman yapılacak?

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul'da katıldığı Tarih, Kültür ve Medeniyet Bilinci Semineri'nin açılış konuşmasında Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nin Resmî Gazete'de yayımlanmasına ilişkin süreci değerlendirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav takvimi 2022: MEB ile Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav takvimi yayınlandı mı, ne zaman yapılacak?

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ve yönetmeliğin öğretmenlere hayırlı uğurlu olmasını dileyen Özer şöyle dedi: "Yarın yönetmelikteki bahsi geçen uzman ve başöğretmenlik ile ilgili eğitim programını ve sınav takvimini tüm kamuoyu ile paylaşacağız. 2022 yılı bitmeden süreci nihayetlendireceğiz ve inşallah eğitim sistemimizde devasa sayıda uzman ve başöğretmenlerimizin olduğu, sürekli kişisel gelişimin mesleki gelişimin tartışıldığı, iyi uygulamaların konuşulduğu bir eğitim ekosistemi oluşturulmasıyla ilgili çok önemli bir süreç başlamış olacak."

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav takvimi 2022: MEB ile Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav takvimi yayınlandı mı, ne zaman yapılacak?

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV TAKVİMİ 2022

Henüz Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav takvimi ile ilgili bir açıklama gelmedi. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav takvimi 2022: MEB ile Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav takvimi yayınlandı mı, ne zaman yapılacak?

UZMAN ÖĞRETMEN NEDİR?

Uzman öğretmen sıfatı kazanabilmek için öğretmenlerin 10 yıllık meslek hayatını doldurmuş olmaları gerekecek. Yüksek lisans yapan öğretmenler de bu sıfatı elde edebilecek.

SON DAKİKA