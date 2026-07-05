Vali Gül’den sağanaktan etkilenen Sahaflar Çarşısı’na ziyaret: Maddi zararların tamamını karşılayacağız

"MADDİ ZARARLARIN TAMANINI KARŞILAYACAĞIZ"

Paylaşımında, çarşıda yaşanan su baskınının ardından oluşan zarara değinen Gül, şunları kaydetti:

"Maddi zararların tamamını karşılayacağız. Ancak biliyoruz ki yılların emeğiyle bir araya getirilen, her biri ayrı bir hatıra taşıyan kitapların, belgelerin ve nadide eserlerin kaybını hiçbir maddi destek telafi edemez.