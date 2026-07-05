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Haberler Yaşam Vali Gül'den sağanaktan etkilenen Sahaflar Çarşısı'na ziyaret: Maddi zararların tamamını karşılayacağız
Giriş Tarihi: 05.07.2026 19:21 Güncelleme Tarihi: 05.07.2026 19:28

Vali Gül'den sağanaktan etkilenen Sahaflar Çarşısı'na ziyaret: Maddi zararların tamamını karşılayacağız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından İstanbul'da dün etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle CHP yönetimindeki Üsküdar'da bulunan Sahaflar Çarşısı'nı su bastı, yüzlerce kitap zarar gördü. Bölgeyi ziyaret ederek incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, maddi zararların tamamının karşılanacağını ifade etti.

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Vali Gül’den sağanaktan etkilenen Sahaflar Çarşısı’na ziyaret: Maddi zararların tamamını karşılayacağız

İstanbul Valisi Davut Gül, sağanak yağıştan etkilenen Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Gül’den sağanaktan etkilenen Sahaflar Çarşısı’na ziyaret: Maddi zararların tamamını karşılayacağız

Esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Gül, zarar tespit çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Gül'e incelmede Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı eşlik etti.

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Vali Gül’den sağanaktan etkilenen Sahaflar Çarşısı’na ziyaret: Maddi zararların tamamını karşılayacağız

BAŞKAN ERDOĞAN'IN GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Vali Gül, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nda su baskınından etkilenen esnafı ziyaret ederek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirtti.

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Vali Gül’den sağanaktan etkilenen Sahaflar Çarşısı’na ziyaret: Maddi zararların tamamını karşılayacağız

"MADDİ ZARARLARIN TAMANINI KARŞILAYACAĞIZ"

Paylaşımında, çarşıda yaşanan su baskınının ardından oluşan zarara değinen Gül, şunları kaydetti:

"Maddi zararların tamamını karşılayacağız. Ancak biliyoruz ki yılların emeğiyle bir araya getirilen, her biri ayrı bir hatıra taşıyan kitapların, belgelerin ve nadide eserlerin kaybını hiçbir maddi destek telafi edemez.

Vali Gül’den sağanaktan etkilenen Sahaflar Çarşısı’na ziyaret: Maddi zararların tamamını karşılayacağız

Kaybolan sadece kağıt değil, şehrimizin hafızasının ve kültürel mirasının da bir parçasıdır. Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nı yeniden ayağa kaldırmak için esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Vali Gül’den sağanaktan etkilenen Sahaflar Çarşısı’na ziyaret: Maddi zararların tamamını karşılayacağız

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da dün etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle kentteki bazı bölgelerde kısa süreli etkisini gösteren kuvvetli yağış, su baskınlarını da beraberinde getirdi.

Üsküdar'da bulunan Sahaflar Çarşısı da sular altında kaldı. Suyun yüksekliği bir metreye kadar ulaştı, iş yerlerine dolan yağmur suları nedeniyle raflardaki çok sayıda kitap ıslanarak zarar gördü.

Vali Gül’den sağanaktan etkilenen Sahaflar Çarşısı’na ziyaret: Maddi zararların tamamını karşılayacağız

Bir yandan dükkanlarına dolan suyu kendi imkanlarıyla boşaltmak için uğraşan esnaf bir yandan da kitapları kurtarmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çarşıdaki yağmur suyunu vidanjör yardımıyla tahliye etti.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL #ÜSKÜDAR #METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #DAVUT GÜL

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