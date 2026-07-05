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Vali Gül'den sağanaktan etkilenen Sahaflar Çarşısı'na ziyaret: Maddi zararların tamamını karşılayacağız
Giriş Tarihi: 05.07.2026 19:21
Güncelleme Tarihi: 05.07.2026 19:28
Vali Gül'den sağanaktan etkilenen Sahaflar Çarşısı'na ziyaret: Maddi zararların tamamını karşılayacağız
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından İstanbul'da dün etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle CHP yönetimindeki Üsküdar'da bulunan Sahaflar Çarşısı'nı su bastı, yüzlerce kitap zarar gördü. Bölgeyi ziyaret ederek incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, maddi zararların tamamının karşılanacağını ifade etti.