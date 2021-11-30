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Haberler Yaşam Vapur ve feribot seferleri iptal mi, İDO ve BUDO çalışıyor mu? 30 Kasım bugün Vapur seferleri iptal mi edildi?
Giriş Tarihi: 30.11.2021 08:30 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 08:58

Vapur ve feribot seferleri iptal mi, İDO ve BUDO çalışıyor mu? 30 Kasım bugün Vapur seferleri iptal mi edildi?

Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu haberlerinin ardından vapur ve feribot seferleri iptali gündeme geldi. 30 Kasım Salı sabahı yola çıkmak için hazırlanarak İDO ve BUDO'yu kullanacak olan vatandaşlar Vapur ve feribot seferleri iptal mi, bugün İDO ve BUDO çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. Konuya yönelik Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nden (İDO) yapılan açıklamalar peş peşe geldi. Peki Vapur ve feribot seferleri iptal mi, bugün İDO ve BUDO çalışıyor mu? 30 Kasım Vapur seferleri iptal mi edildi? İşte yanıtı…

Vapur ve feribot seferleri iptal mi, bugün İDO ve BUDO çalışıyor mu? 30 Kasım Vapur seferleri iptal mi edildi?

Vapur ve feribot seferleri iptal edilip edilmediği milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Meteoroloji'nin uyarıları sonrası dün İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir olmak üzere pek çok ilde şiddetli fırtına etkili oldu. Rüzgarın hızı İstanbul'da 130 kilometreye çıktı. Fırtına etkisiyle çatılar uçtu, ağaçlar devrilirken panik yaşayan vatandaşlar Vapur ve feribot seferleri iptal mi sorusuna yanıt aranıyor. Peki Vapur ve feribot seferleri iptal mi, bugün İDO ve BUDO çalışıyor mu? 30 Kasım Vapur seferleri iptal mi edildi?

Vapur ve feribot seferleri iptal mi, bugün İDO ve BUDO çalışıyor mu? 30 Kasım Vapur seferleri iptal mi edildi?

VAPUR VE FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ, BUGÜN İDO VE BUDO ÇALIŞIYOR MU?

Meteoroloji'nin olumsuz hava şartları dolayısıyla gündeme gelen vapur ve feribot seferleri iptal edildi. Detaylar şöyle;

BUDO ve İDO'da salı günü bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Marmara ve Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle, deniz otobüsü, feribot ve vapur seferleri iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nden (İDO) yapılan açıklamalara göre iptal seferleri şu şekilde;

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) sefer, 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferi, 19.01 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İstanbul Şehir Hatları ise Beşiktaş - Adalar ve Bostancı-Karaköy-Kabataş seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

İZMİR'DE VAPUR SEFERLERİ DURDURULDU

İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm vapur seferlerinin saat 08.25 itibarıyla geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.

Öte yandan fırtına nedeniyle itfaiyeye kent genelinden ağaç devrilmesi ve çatı uçması ihbarlarının geldiği belirtildi.

KUZEY EGE'DE TÜM FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli arasında yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Gökçeada'dan saat 13.00, 17.00 ve 22.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 19.00 ile Bozcaada'dan 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den 11.00, 15.00 ve 19.00'daki seferler yapılmayacak.

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Vapur ve feribot seferleri iptal mi, bugün İDO ve BUDO çalışıyor mu? 30 Kasım Vapur seferleri iptal mi edildi?

İDO AÇIKLAMASI!

07:45, Kabataş-Bursa seferi, 07.45 Bandırma-Kadıköy seferi, 19.00 Kadıköy-Bandırma seferi, 21.54 Yenikapı-Yalova seferinin iptal edildiği duyuruldu.

BUDO AÇIKLAMASI!

30.11.2021 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

30.11.2021 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

30.11.2021 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

30.11.2021 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

30.11.2021 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

30.11.2021 10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

Vapur ve feribot seferleri iptal mi, bugün İDO ve BUDO çalışıyor mu? 30 Kasım Vapur seferleri iptal mi edildi?
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