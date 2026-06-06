Var Mısın Yok Musun 4.Bölüm Detayları | ATV’de yayınlanan Var Mısın Yok Musun ile kim, ne kadar kazandı?

VAR MISIN YOK MUSUN 4. BÖLÜMDE KİM, NE KADAR KAZANDI?

Var Mısın Yok Musun programında ikiz kardeşler Yiğit ve Efe yarışmada son iki kutu kalana kadar devam etti. Ancak ikiz kardeşler risk almayarak Hamdi Bey'in 420 bin TL'lik teklifini kabul ederek yarışmadan ayrılmayı seçti.