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Giriş Tarihi: 06.06.2026 15:51

Var Mısın Yok Musun 4.Bölüm Detayları | ATV'de yayınlanan Var Mısın Yok Musun ile kim, ne kadar kazandı?

Türk televizyon tarihinin efsane yarışma programlarından biri olan "Var Mısın Yok Musun", ünlü sunucu Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanmaya başladı. Programın dünkü bölümünde yarışma tarihinin en heyecanlı ve yüksek adrenalinli anlarından birine imza atıldı. Böylece Var Mısın Yok Musun 4. bölümünde açılan büyük ödül kutusu detayları ön plana çıktı.

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Var Mısın Yok Musun 4.Bölüm Detayları | ATV’de yayınlanan Var Mısın Yok Musun ile kim, ne kadar kazandı?

Esra Erol'un doğal ve sıcak sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun yarışmasının yayınlanan son bölümü ile heyecan tavan yaptı. Programın 4.bölüm yarışmacıları ikiz kardeşlerin mücadelesi ile milyonluk ödülde kritik dakikalar yaşandı. İşte Var Mısın Yok Musun kutularındaki detaylar…

Var Mısın Yok Musun 4.Bölüm Detayları | ATV’de yayınlanan Var Mısın Yok Musun ile kim, ne kadar kazandı?

VAR MISIN YOK MUSUN 4. BÖLÜMDE KİM, NE KADAR KAZANDI?

Var Mısın Yok Musun programında ikiz kardeşler Yiğit ve Efe yarışmada son iki kutu kalana kadar devam etti. Ancak ikiz kardeşler risk almayarak Hamdi Bey'in 420 bin TL'lik teklifini kabul ederek yarışmadan ayrılmayı seçti.

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Var Mısın Yok Musun 4.Bölüm Detayları | ATV’de yayınlanan Var Mısın Yok Musun ile kim, ne kadar kazandı?

Bölümün sonunda kendi kutularından 10 TL çıkarken, sona kalan 1 Milyon TL'nin ise Sinem'in kutusunda olduğu ortaya çıktı.

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Var Mısın Yok Musun 4.Bölüm Detayları | ATV’de yayınlanan Var Mısın Yok Musun ile kim, ne kadar kazandı?

VAR MISIN YOK MUSUN NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Var Mısın Yok Musun yarışması her hafta perşembe ve cuma günleri saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#VAR MISIN YOK MUSUN #ATV

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