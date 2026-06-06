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Var Mısın Yok Musun 4.Bölüm Detayları | ATV'de yayınlanan Var Mısın Yok Musun ile kim, ne kadar kazandı?
Giriş Tarihi: 06.06.2026 15:51
Var Mısın Yok Musun 4.Bölüm Detayları | ATV'de yayınlanan Var Mısın Yok Musun ile kim, ne kadar kazandı?
Türk televizyon tarihinin efsane yarışma programlarından biri olan "Var Mısın Yok Musun", ünlü sunucu Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanmaya başladı. Programın dünkü bölümünde yarışma tarihinin en heyecanlı ve yüksek adrenalinli anlarından birine imza atıldı. Böylece Var Mısın Yok Musun 4. bölümünde açılan büyük ödül kutusu detayları ön plana çıktı.