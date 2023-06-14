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Haberler Yaşam Varanasi'nin yamyam rahipleri: Hint kabilesi insan etiyle ziyafet çekiyor, kafataslarından su içiyor ve ölüler arasında yaşıyorlar!
Giriş Tarihi: 14.06.2023 15:20 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 15:49

Varanasi'nin yamyam rahipleri: Hint kabilesi insan etiyle ziyafet çekiyor, kafataslarından su içiyor ve ölüler arasında yaşıyorlar!

Hindistan genelinde korkulan gizemli kabile üyeleri, ritüellerinin bir parçası olarak mezarlıklarda yaşıyor ve insan etiyle ziyafet çekiyor, ayrıca insan kafataslarından su içiyor, canlı hayvanların kafalarını çiğniyor ve ruhsal aydınlanma arayışı içinde kadavraların üzerinde meditasyon yapıyorlar.

Varanasi’nin yamyam rahipleri: Hint kabilesi insan etiyle ziyafet çekiyor, kafataslarından su içiyor ve ölüler arasında yaşıyorlar!

Hisdistan gelenek, görenek ve kültür unsurları bakımından dünyanın en ilginç ülkesi. İçerisinde pek çok farklı kültürel unsuru bir arada bulunduran kozmopolit bir yapıya sahip bir ülke. Kenarda köşede kalmış, ama ritüelleriyle adeta bir şehir efsanesi gibi kulaktan kulağa dolaşan Aghori Kabilesi de Hindistan'ın Varanasi şehrinde yaşıyor. Ölü eti yemeleri, ölülerin arasında yaşamaları ile tanınan bu kabileyi duyanlar gerçekliğine inanamıyor.

Varanasi’nin yamyam rahipleri: Hint kabilesi insan etiyle ziyafet çekiyor, kafataslarından su içiyor ve ölüler arasında yaşıyorlar!

VARANASİ'NİN YAMYAM RAHİPLERİ AGHORİLERİN BİRBİRİNDEN İLGİNÇ RİTÜELLERİ

Bir gizem havasıyla ve ürkütücü görünüşleri ile tanıtan Aghori rahipleri ölüm sonrası ritüelleriyle, özellikle de yamyamlık uygulamalarıyla tanınırlar.

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Varanasi’nin yamyam rahipleri: Hint kabilesi insan etiyle ziyafet çekiyor, kafataslarından su içiyor ve ölüler arasında yaşıyorlar!

ÖLÜ YAKMA YERLERİNDE YAŞIYORLAR

Aghoriler, Şiva ve Tanrıça Kali Ma'nın yaşadığı söylenen Hindistan'ın ölü yakma yerlerinde yaşar ve başkalarının çöpe attığı şeylerle beslenir.

Varanasi’nin yamyam rahipleri: Hint kabilesi insan etiyle ziyafet çekiyor, kafataslarından su içiyor ve ölüler arasında yaşıyorlar!

ŞİVA'YA ULAŞMAK İÇİN İNSAN ETİ YİYORLAR

Aghori rahipleri, bağlantısız bir yüksek farkındalık durumuna ulaşmalarına ve kendilerini saygıdeğer Hindu tanrısı Şiva'ya yaklaştırmalarına yardımcı olmak için insan eti, alkol ve meditasyonun kombinasyonu yaparak Şiva'ya ulaşmak istiyorlar.

Varanasi’nin yamyam rahipleri: Hint kabilesi insan etiyle ziyafet çekiyor, kafataslarından su içiyor ve ölüler arasında yaşıyorlar!

ÇİLECİLİĞE İNANIYORLAR

Aghoriler, çileciliğe inanırlar, kişinin şehvetli zevklerden vazgeçtiği ve bunun yerine ruhani hedeflerin peşinden gitmeyi seçtiği bir yaşam tarzını savunurlar.

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