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Varanasi'nin yamyam rahipleri: Hint kabilesi insan etiyle ziyafet çekiyor, kafataslarından su içiyor ve ölüler arasında yaşıyorlar!
Giriş Tarihi: 14.06.2023 15:20
Güncelleme Tarihi: 14.06.2023
15:49
Varanasi'nin yamyam rahipleri: Hint kabilesi insan etiyle ziyafet çekiyor, kafataslarından su içiyor ve ölüler arasında yaşıyorlar!
Hindistan genelinde korkulan gizemli kabile üyeleri, ritüellerinin bir parçası olarak mezarlıklarda yaşıyor ve insan etiyle ziyafet çekiyor, ayrıca insan kafataslarından su içiyor, canlı hayvanların kafalarını çiğniyor ve ruhsal aydınlanma arayışı içinde kadavraların üzerinde meditasyon yapıyorlar.