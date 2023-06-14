Varanasi’nin yamyam rahipleri: Hint kabilesi insan etiyle ziyafet çekiyor, kafataslarından su içiyor ve ölüler arasında yaşıyorlar!

Hisdistan gelenek, görenek ve kültür unsurları bakımından dünyanın en ilginç ülkesi. İçerisinde pek çok farklı kültürel unsuru bir arada bulunduran kozmopolit bir yapıya sahip bir ülke. Kenarda köşede kalmış, ama ritüelleriyle adeta bir şehir efsanesi gibi kulaktan kulağa dolaşan Aghori Kabilesi de Hindistan'ın Varanasi şehrinde yaşıyor. Ölü eti yemeleri, ölülerin arasında yaşamaları ile tanınan bu kabileyi duyanlar gerçekliğine inanamıyor.