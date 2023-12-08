Haberler Yaşam Ve beklenen kar geliyor! Havalar daha da soğuyacak, alarm verildi: Sarı ve turuncu kodlu hava durumu uyarısı

Giriş Tarihi: 08.12.2023 10:58 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 10:58

Ve beklenen kar geliyor! Havalar daha da soğuyacak, alarm verildi: Sarı ve turuncu kodlu hava durumu uyarısı

Son dakika hava durumu haberleri: Türkiye bu haftanın başında yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Bazı bölgelerde sıcaklıklar 7-8 derece birden düşerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonu için yeni hava durumu uyarısı geldi. 5 günlük haritalı hava durumu raporuna göre; Marmara ve Doğu Anadolu bölgelerindeki bazı illerde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Öte yandan bugün 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...