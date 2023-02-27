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Haberler Yaşam Veda Mektubu dizisi nerede çekiliyor, hangi semtte? Kanal D yeni dizisi Veda Mektubu nerede çekiliyor?
Giriş Tarihi: 27.02.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 12:30

Veda Mektubu dizisi nerede çekiliyor, hangi semtte? Kanal D yeni dizisi Veda Mektubu nerede çekiliyor?

Kanal D yeni dizisi Veda Mektubu ilk bölümü ile bu akşam yayın hayatına başlıyor. Dizinin fragmanları ve ön izlemeleri ile araştırmalar başladı. Veda Mektubu dizisi nerede çekiliyor sorusu yanıt arıyor. Yapımdan gelen ilk karelerde kullanılan mekanlar araştırılıyor. Rabia Soytürk, Nurgül Yeşilçay gibi isimlerin yer aldığı yapım yaşanmış bir hikayeye odaklanıyor. Veda Mektubu nerede, hangi semtte çekiliyor soruları ile gündemde. Peki, Veda Mektubu dizisi nerede çekiliyor? İşte, tüm merak edilenler…

Veda Mektubu dizisi nerede çekiliyor, hangi semtte? Kanal D yeni dizisi Veda Mektubu nerede çekiliyor?

Veda Mektubu nerede, hangi semtte, evde çekiliyor soruları dizinin ilk bölümü ile birlikte araştırılmaya başladı. Bir süredir fragmanları ile takip edilen yapım her Pazartesi günü ekranlara gelmeyi planlıyor. Veda Mektubu dizisi nerede çekiliyor sorusu gündemdeki yerini aldı. Yapım, geçmişten gelen bir aşk hikayesine odaklanıyor. Peki, Veda Mektubu nerede çekiliyor? İşte, detaylar…

Veda Mektubu dizisi nerede çekiliyor, hangi semtte? Kanal D yeni dizisi Veda Mektubu nerede çekiliyor?

VEDA MEKTUBU KONUSU

Yeni dizi bir aşk hikayesine odaklanacak:

Bir mektupla ayrılan Alanur (Nurgül Yeşilçay) ve Ziya'nın (Selim Bayraktar) yolları yıllar sonra çocuklarının birbirlerine aşık olması ile kesişir. Çocukları üzerinden ikili arasında büyük bir hesaplaşma yaşanırken Ziya ve Alanur'un ayrılıklarında rol oynayan Seher, oğluna söz geçirip onu düştüğü aşktan vazgeçirebilecek midir?

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Veda Mektubu dizisi nerede çekiliyor, hangi semtte? Kanal D yeni dizisi Veda Mektubu nerede çekiliyor?

VEDA MEKTUBU OYUNCULARI

Nurgül Yeşilçay

Selim Bayraktar

Rabia Soytürk

Emre Kıvılcım

Bennu Yıldırımla

Hakan Karsak

Ümmü Putgül

Hande Elaman

Hazar Motan

Ahmet Kaynak

Veda Mektubu dizisi nerede çekiliyor, hangi semtte? Kanal D yeni dizisi Veda Mektubu nerede çekiliyor?

Elif Çakman

Kerem Alp Kabul

Asya Kasap

Elif Uslusoy

Deniz Altan

Elena Viunova

Veda Mektubu dizisi nerede çekiliyor, hangi semtte? Kanal D yeni dizisi Veda Mektubu nerede çekiliyor?

VEDA MEKTUBU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kanal D'nin yeni dizisi Veda Mektubu çekimleri için İstanbul'un çeşitli semtleri kullanılıyor. Kullanılan çekim evlerinin konumuna göre deniz gören semtler tercih ediliyor.

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