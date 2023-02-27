Haberler Yaşam Veda Mektubu dizisi nerede çekiliyor, hangi semtte? Kanal D yeni dizisi Veda Mektubu nerede çekiliyor?

Giriş Tarihi: 27.02.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 12:30

Kanal D yeni dizisi Veda Mektubu ilk bölümü ile bu akşam yayın hayatına başlıyor. Dizinin fragmanları ve ön izlemeleri ile araştırmalar başladı. Veda Mektubu dizisi nerede çekiliyor sorusu yanıt arıyor. Yapımdan gelen ilk karelerde kullanılan mekanlar araştırılıyor. Rabia Soytürk, Nurgül Yeşilçay gibi isimlerin yer aldığı yapım yaşanmış bir hikayeye odaklanıyor. Veda Mektubu nerede, hangi semtte çekiliyor soruları ile gündemde. Peki, Veda Mektubu dizisi nerede çekiliyor? İşte, tüm merak edilenler…