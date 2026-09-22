2026 Venüs Retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte Venüs Retrosu’nun burçlara etkisi

2026 VENÜS RETROSU NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Astroloji takviminin en önemli virajlarından biri olan 2026 Venüs retrosu, 3 Ekim 2026 tarihinde Akrep burcunun 8 derecesinde durağan pozisyona geçerek gerilemeye başlayacak. Yaklaşık 41 gün sürecek olan bu kozmik yolculuk, 14 Kasım 2026 tarihinde Terazi burcunda doğru hareketine başlamasıyla tamamlanacak.

Gözlemleyeceğimiz bu gerileme döngüsünün kırılma noktaları ise şu tarihlerde gerçekleşecek: