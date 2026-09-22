2026 Venüs Retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte Venüs Retrosu’nun burçlara etkisi

2026 VENÜS RETROSUNUN BURÇLARA ETKİLERİ
Venüs retrosu, doğum haritanızda Akrep ve Terazi burçlarının hangi evleri tetiklediğine bağlı olarak farklı alanlarda dönüşüm getirir:
Koç & Yükselen Koç: Ortaklı paralar, miras, borçlar ve derin duygusal bağlar gündemde. Eşin veya ortağın finansal durumunda revizyonlar yapılabilir.
Boğa & Yükselen Boğa: Yönetici gezegeniniz geriliyor. İkili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar sınavdan geçecek. Eski iş ortakları kapınızı çalabilir.
İkizler & Yükselen İkizler: Günlük çalışma rutinleri, sağlık alışkanlıkları ve eski iş arkadaşlarıyla ilişkiler odağınızda olacak.
Yengeç & Yükselen Yengeç: Aşk hayatı, hobiler ve yaratıcı projelerde geçmiş temalar canlanıyor. Yarım kalmış bir aşk hikayesi tamamlanabilir.
Aslan & Yükselen Aslan: Ev, aile, gayrimenkul ve köklerle ilgili geçmiş meseleler açılabilir. Ev alım-satım kararlarını retro sonrasına bırakmalısınız.
Başak & Yükselen Başak: Yakın çevre, kardeşler, iletişim ve sözleşmeler alanı hareketli. Eski bir fikir veya iletişim kopukluğu yaşanan bir dostluk düzelebilir.
Terazi & Yükselen Terazi: Yönetici gezegeniniz retrosunun son ayağını burcunuzda tamamlıyor. Özdeğer, finansal gelirler ve kişisel imajınız konusunda köklü kararlar alacaksınız.