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Giriş Tarihi: 22.09.2026 08:33

2026 Venüs Retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte Venüs Retrosu'nun burçlara etkisi

Aşk, ilişki ve finans dünyasını sarsacak olan 2026 Venüs retrosu için geri sayım başladı. Ekim ayında Akrep burcunda başlayıp kasım ayında Terazi burcunda sona erecek olan bu kritik 41 günlük süreç, gökyüzünün en etkili astrolojik olayları arasında gösteriliyor. Peki, Venüs gerilemesi ne zaman başlıyor, bitiyor ve burçları nasıl etkileyecek?

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2026 Venüs Retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte Venüs Retrosu’nun burçlara etkisi

Gökbilim ve astroloji tutkunlarının merakla beklediği 2026 yılının tek Venüs retrosu, ilişki dinamiklerini ve maddi kararları baştan aşağı değiştirmeye hazırlanıyor. Akrep burcundaki derin, tutkulu ve dönüştürücü etkilerle açılışı yapacak olan gerileme hareketi, Ekim sonuna doğru Terazi burcuna geçerek ortaklıklar ile adalet arayışını ön plana taşıyacak.

2026 Venüs Retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte Venüs Retrosu’nun burçlara etkisi

2026 VENÜS RETROSU NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Astroloji takviminin en önemli virajlarından biri olan 2026 Venüs retrosu, 3 Ekim 2026 tarihinde Akrep burcunun 8 derecesinde durağan pozisyona geçerek gerilemeye başlayacak. Yaklaşık 41 gün sürecek olan bu kozmik yolculuk, 14 Kasım 2026 tarihinde Terazi burcunda doğru hareketine başlamasıyla tamamlanacak.

Gözlemleyeceğimiz bu gerileme döngüsünün kırılma noktaları ise şu tarihlerde gerçekleşecek:

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2026 Venüs Retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte Venüs Retrosu’nun burçlara etkisi

10 Eylül 2026: Venüs Akrep burcuna girerek gölge evre hissettirmeye başlar.

3 Ekim 2026: Venüs resmi olarak Akrep burcunda retrosunu başlatır.

25 Ekim 2026: Retro, Akrep'ten çıkarak Terazi burcuna geriler.

14 Kasım 2026: Venüs Terazi burcunda düz hareketine döner.

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2026 Venüs Retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte Venüs Retrosu’nun burçlara etkisi

AKREP VE TERAZİ AKSINDAKİ VENÜS GERİLEMESİNİN ANLAMI

Venüs retrosu bu yıl çift aşamalı bir senaryo sunuyor. İlk evre olan 3–25 Ekim tarihleri arasındaki Akrep dönemi; ilişkilerdeki güç mücadelelerini, gizli kalmış duyguları, kıskançlıkları ve derin finansal bağları gün yüzüne çıkarır. Yüzeysel olan hiçbir şeyin barınamayacağı bu süreç, radikal dürüstlük talep eder.

2026 Venüs Retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte Venüs Retrosu’nun burçlara etkisi

25 Ekim itibarıyla başlayan Terazi evresi ise daha çok denge, eşitlik, diplomasi ve ikili ilişkilerde adalet arayışına odaklanır. Bu süreçte ortaklıklarda, sözleşmelerde ve evliliklerde yürümeyen taraflar revize edilir. Akrep'in yarattığı krizlerin ardından Terazi evresi bir nevi uyum sağlama ve yeniden yapılandırma imkanı tanır.

2026 Venüs Retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte Venüs Retrosu’nun burçlara etkisi

2026 VENÜS RETROSUNUN BURÇLARA ETKİLERİ

Venüs retrosu, doğum haritanızda Akrep ve Terazi burçlarının hangi evleri tetiklediğine bağlı olarak farklı alanlarda dönüşüm getirir:

Koç & Yükselen Koç: Ortaklı paralar, miras, borçlar ve derin duygusal bağlar gündemde. Eşin veya ortağın finansal durumunda revizyonlar yapılabilir.

Boğa & Yükselen Boğa: Yönetici gezegeniniz geriliyor. İkili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar sınavdan geçecek. Eski iş ortakları kapınızı çalabilir.

İkizler & Yükselen İkizler: Günlük çalışma rutinleri, sağlık alışkanlıkları ve eski iş arkadaşlarıyla ilişkiler odağınızda olacak.

Yengeç & Yükselen Yengeç: Aşk hayatı, hobiler ve yaratıcı projelerde geçmiş temalar canlanıyor. Yarım kalmış bir aşk hikayesi tamamlanabilir.

Aslan & Yükselen Aslan: Ev, aile, gayrimenkul ve köklerle ilgili geçmiş meseleler açılabilir. Ev alım-satım kararlarını retro sonrasına bırakmalısınız.

Başak & Yükselen Başak: Yakın çevre, kardeşler, iletişim ve sözleşmeler alanı hareketli. Eski bir fikir veya iletişim kopukluğu yaşanan bir dostluk düzelebilir.

Terazi & Yükselen Terazi: Yönetici gezegeniniz retrosunun son ayağını burcunuzda tamamlıyor. Özdeğer, finansal gelirler ve kişisel imajınız konusunda köklü kararlar alacaksınız.

2026 Venüs Retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte Venüs Retrosu’nun burçlara etkisi

Akrep & Yükselen Akrep: Retronun ilk ve en sert dalgası burcunuzda gerçekleşiyor. İlişkilerde ne istediğinizi sorgulayacak, maskeleri düşüreceksiniz.

Yay & Yükselen Yay: Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar ve içsel kabuğunuza çekilme dönemi. Ruhsal olarak arınmak ve ilişkilerdeki hataları anlamak için ideal zaman.

Oğlak & Yükselen Oğlak: Sosyal çevre, arkadaşlık bağları ve gelecek hedefleri sınanıyor. Eski bir arkadaş grubuyla yollarınız tekrar kesişebilir.

Kova & Yükselen Kova: Kariyer, toplum önündeki statü ve üstlerle olan ilişkilerde dikkatli olunmalı. Eski iş teklifleri gündeme gelebilir.

Balık & Yükselen Balık: İnançlar, yurt dışı bağlantıları, eğitim ve hukuki süreçlerde geçmişte yarım kalmış konular tamamlanıyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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