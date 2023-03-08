Vergi affı borç yapılandırma kanununda son durum: Vergi affı meclise geldi mi, borç yapılandırma çıktı mı, ne zaman çıkacak?

VERGİ AFFI YASALAŞTI MI?

Meclis Genel Kurulu, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma düzenlemesi ile ilgili kanun teklifini yasalaştırmak için bu hafta mesai yapacak. Çalışmalar 7 Mart'ta başlayacak. Söz konusu düzenleme ile vatandaşların vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri ve belediyelere olan borçları yapılandırılacak. Bu kapsamda yaklaşık 362 milyar lira tutarındaki borçlar, 48 ayda ödenebilecek.

ANAPARADA DAHİ İNDİRİM

Borcunu daha erken ödeyene ilave avantajlar sağlanacak. Peşin ödemede borç anaparasına eklenen yurt içi ÜFE tutarının (enflasyon farkının) yüzde 90'ından vazgeçilecek. Örneğin; biriken borç faizi 10 bin liraysa bunun 9 bin lirası silinecek. Sadece 1000 lirası talep edilecek. Öte yandan idari para cezaları (trafik cezaları gibi) yapılandırılırken asıl alacak tutarından (anaparadan) yüzde 25 indirim yapılacak. Vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun 2 bin lirayı aşmayan borçlar silinecek. (kaynak:CNNTürk)

VERGİ BORCU AFFI 2023 NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kamu alacaklarını yapılandırılmasına ilişkin çalışmayı tamamladıklarını belirtti.

Elitaş, TBMM AK Parti Grup Salonu'nda gazetecilere yapılandırma teklifi hakkında bilgi verdi. Elitaş, Kamu alacaklarını yapılandırılmasına ilişkin çalışmayı tamamladıklarını belirterek, "İki ana başlıkta düzenleme var. Bugüne kadar tüm talepleri dinledik, titizlikle inceledik, ihtiyaçları belirledik. Bir süredir vatandaşlar yapılandırma noktasına talepleri vardı, geniş düzenleme yapalım borçları ödeme kolaylığı getirelim dedik. Hangi türlerden olursa olsun yapılandırma dahil ettik.