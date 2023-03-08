Vergi affı borç yapılandırma kanununda son durum: Vergi affı meclise geldi mi, borç yapılandırma çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Vergi affı son durum ve gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Bu borç yapılandırma düzenlemesiyle beraber 2 bin liraya kadar olan vergi borçları silinecek ve daha yüksek tutarlı borçlara ise 48 aya kadar taksitlendirme imkanı sağlanmış olacak. Bu kapsamda ise "Vergi affı meclise geldi mi, borç yapılandırma çıktı mı, ne zaman çıkacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Gelen bilgilere göre; Meclis, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma düzenlemesi ile ilgili kanun teklifini yasalaştırmak için bu hafta mesai yapacak. İşte vergi affı borç düzenlemesi ile ilgili son durum ve gelişmeler…