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Haberler Yaşam VGM burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş! 2021-2022 Yükseköğrenim VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 20.12.2021 09:57 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 09:57

VGM burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş! 2021-2022 Yükseköğrenim VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere sağlanan burs imkanı başvurularının ardından sonuçlara yönelik sorgulamalar sürüyor. Ortaöğrenim burs sonuçlarının erişime açılması ile birlikte şimdi VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Bu kapsamda; kurum tarafından yapılan açıklamaya göre değerlendirilmesi sürecinin başlaması için KYK sonuçları işaret edilmişti. Peki; Yükseköğrenim VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor!

VGM burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş! 2021-2022 Yükseköğrenim VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

"VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı, uzun bir süredir araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. 15 Kasım'da sona eren başvuru sürecinin ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü KYK sonuçlarının ardından değerlendirilmesi sürecinin başlayacağını belirtmişti. KYK sonuçlarının açıklanması ile birlikte heyecanlı bekleyiş de devam ediyor. Peki; Yükseköğrenim VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte VGM burs sonuçları son gelişmeler!

VGM burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş! 2021-2022 Yükseköğrenim VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

VGM tarafından yapılan açıklamada "burs başvurularının değerlendirme işlemlerine başlanmış olup yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacaktır." denildi.

Henüz VGM yükseköğrenim burs sonuçları ile ilgili resmi açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

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VGM burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş! 2021-2022 Yükseköğrenim VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2021-2022 eğitim yılı yükseköğrenim burs başvurusu yapan öğrenciler başvuru sonuçlarını https://burs.vgm.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.

VGM burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş! 2021-2022 Yükseköğrenim VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM BURS SONUÇ AÇIKLAMASI

VGM burs sonuç duyurusunun detaylarında "16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

VGM burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş! 2021-2022 Yükseköğrenim VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuru alma, başvuru değerlendirme, burs bağlama ve takip işlemleri, Vakıflar Yönetmeliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği doğrultusunda yerine getirilmektedir.

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

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