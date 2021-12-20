VGM burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş! 2021-2022 Yükseköğrenim VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere sağlanan burs imkanı başvurularının ardından sonuçlara yönelik sorgulamalar sürüyor. Ortaöğrenim burs sonuçlarının erişime açılması ile birlikte şimdi VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Bu kapsamda; kurum tarafından yapılan açıklamaya göre değerlendirilmesi sürecinin başlaması için KYK sonuçları işaret edilmişti. Peki; Yükseköğrenim VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor!