VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM yükseköğrenim/ ortaöğrenim burs sonuçları sorgulama ekranı

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ihtiyaç sahibi öğrencilere sağladığı maddi destek için başvurular yükseköğrenim öğrencileri için 15 Kasım tarihine kadar alındı. Buna göre; binlerce kişi VGM burs sonuçları için bekleyişe geçti…

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı.

VGM BURSU NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.