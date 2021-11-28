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Haberler Yaşam VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM yükseköğrenim/ ortaöğrenim burs sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 28.11.2021 09:09 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 09:09

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM yükseköğrenim/ ortaöğrenim burs sonuçları sorgulama ekranı

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından VGM burs sonuçları öğrencilerin erişimine açılacak. Ortaöğrenim düzeyindeki öğrencilerin başvuru süreci sona ererken yükseköğrenim öğrencileri için ise geçtiğimiz haftalarda sona ermesi kurumun yaptığı duyuru ile bildirildi. Pek VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM yükseköğrenim/ ortaöğrenim burs sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM yükseköğrenim/ ortaöğrenim burs sonuçları sorgulama ekranı

VGM burs sonuçları son günlerde binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. İhtiyaç sahibi ortaöğrenim öğrencilerinin başvuru süreci sona ererken yükseköğrenim kurumlarında eğitim gören vatandaşların başvuruları sona erdi. Şimdi ise gözler VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır sorusunun yanıtına çevrildi. Peki VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM yükseköğrenim/ ortaöğrenim burs sonuçları sorgulama ekranı

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM yükseköğrenim/ ortaöğrenim burs sonuçları sorgulama ekranı

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ihtiyaç sahibi öğrencilere sağladığı maddi destek için başvurular yükseköğrenim öğrencileri için 15 Kasım tarihine kadar alındı. Buna göre; binlerce kişi VGM burs sonuçları için bekleyişe geçti…

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı.

VGM BURSU NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

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VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM yükseköğrenim/ ortaöğrenim burs sonuçları sorgulama ekranı

BURSLAR NASIL ÖDENİYOR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır.

Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM yükseköğrenim/ ortaöğrenim burs sonuçları sorgulama ekranı
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