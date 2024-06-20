Haberler
Yaşam
Victoria Vera Blyth öldürülmüştü: Başka kadınlarla ihanet detayı!
Giriş Tarihi: 20.06.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
12:35
Victoria Vera Blyth öldürülmüştü: Başka kadınlarla ihanet detayı!
Ankara'da geçen hafta yaşanan vahşetle ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Eşi tarafından katledilen Çekyalı ünlü sanatçı Victoria Vera Blyth'in yakınları, İngiliz ve Çekya basınına açıklamalar yaptı. Victoria'nın bir arkadaşı, "Victoria, eşinin kendisini sürekli aldattığını öğrenmişti ve çok kıskanıyordu" ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları