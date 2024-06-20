Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Victoria Vera Blyth öldürülmüştü: Başka kadınlarla ihanet detayı!
Giriş Tarihi: 20.06.2024 12:35 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 12:35

Victoria Vera Blyth öldürülmüştü: Başka kadınlarla ihanet detayı!

Ankara'da geçen hafta yaşanan vahşetle ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Eşi tarafından katledilen Çekyalı ünlü sanatçı Victoria Vera Blyth'in yakınları, İngiliz ve Çekya basınına açıklamalar yaptı. Victoria'nın bir arkadaşı, "Victoria, eşinin kendisini sürekli aldattığını öğrenmişti ve çok kıskanıyordu" ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları

Victoria Vera Blyth öldürülmüştü: Başka kadınlarla ihanet detayı!

Tüyler ürperten olay geçtiğimiz hafta Ankara'da yaşandı. Çekyalı ünlü sanatçı Victoria Vera Blyth ile eşi Thomas Blyth arasında tartışma çıktı.

Victoria Vera Blyth öldürülmüştü: Başka kadınlarla ihanet detayı!

Silahını çıkaran Thomas Blyth, eşini öldürdükten sonra kendi canına da kıydı. Kavganın Victoria Vera Blyth'ın cep telefonundaki mesajlar nedeniyle başladığı iddiası ortaya atıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Victoria Vera Blyth öldürülmüştü: Başka kadınlarla ihanet detayı!

Victoria Vera Blyth'in otopsi işlemleri tamamlanırken; İngiliz Daily Mail gazetesi ile Çek gazetesi Blesk yaşanan olayın detaylarını yazdı.

Victoria Vera Blyth öldürülmüştü: Başka kadınlarla ihanet detayı!

"EŞİNİN KENDİSİNİ SÜREKLİ ALDATTIĞINI ÖĞRENMİŞTİ"
Çek gazetesi Blesk'e konuşan Victoria'nın bir arkadaşı, "Victoria, eşinin kendisini sürekli aldattığını öğrenmişti ve çok kıskanıyordu. Eşini ayrılmakla tehdit etmişti. Onların ilişkilerinde gerilim sürekli vardı. Victoria, drama sevdiğini ve ilişkiye hayat kattığını söylerdi" ifadelerini kullandı.

Victoria Vera Blyth öldürülmüştü: Başka kadınlarla ihanet detayı!

Blyth ailesini yakından tanıyan Sheena ve Tony Lumsden çifti ise Daily Mail'e açıklamalar yaptı.

SON DAKİKA