Victoria Vera Blyth öldürülmüştü: Başka kadınlarla ihanet detayı!

"EŞİNİN KENDİSİNİ SÜREKLİ ALDATTIĞINI ÖĞRENMİŞTİ"

Çek gazetesi Blesk'e konuşan Victoria'nın bir arkadaşı, "Victoria, eşinin kendisini sürekli aldattığını öğrenmişti ve çok kıskanıyordu. Eşini ayrılmakla tehdit etmişti. Onların ilişkilerinde gerilim sürekli vardı. Victoria, drama sevdiğini ve ilişkiye hayat kattığını söylerdi" ifadelerini kullandı.