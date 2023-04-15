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Haberler Yaşam Voleybolcu Julia'nın annesiyle son konuşması! "Anne kaybettik... 2 sayı oldum ama takım berbattı"
Giriş Tarihi: 15.04.2023 07:04 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 07:06

Voleybolcu Julia'nın annesiyle son konuşması! "Anne kaybettik... 2 sayı oldum ama takım berbattı"

Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı ile Şampiyonlar Ligi Yarı Finali maçı için Türkiye'ye gelen İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara Voleybol Takımı'nın Nijerya uyruklu İtalyan vatandaşı 19 yaşındaki oyuncusu Julia Ituma, maç sonrası kaldığı otelin 6. katından düşerek hayatını kaybetti. Ituma'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken kesin ölüm nedeni soruşturmanın ardından kesinlik kazanacak. Cenazeyi teslim almak için annesi Elizabeth Udeokereke ve teyzesi Helen Udeokereke, İstanbul'a geldi. Annesi ülkesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, intihar ettiğine inanmadığını dile getirip son konuşmalarındaki diyaloğu aktardı: "Bana, 'Anne kaybettik. 2 sayı yaptım ama takım berbattı' dedi."

Yunus Emre KAVAK
Voleybolcu Julia’nın annesiyle son konuşması! Anne kaybettik... 2 sayı oldum ama takım berbattı

İtalya'nın İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara Voleybol Takımı, Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı ile Şampiyonlar Ligi Yarı final Maçı için Türkiye'ye geldi. Üsküdar'da bulunan Burhan Felek Spor Salonu'nda yapılan ve Eczacıbaşı Dynavit'in 3-0 kazandığı maç sonrasında spor salonunun hemen yanında bulunan kaldıkları otele dönen Igor Gorgonzola Novara Voleybol Takımı oyuncuları odalarına çekildi.

Voleybolcu Julia’nın annesiyle son konuşması! Anne kaybettik... 2 sayı oldum ama takım berbattı

Julia Ituma da otelin 6'ıncı katındaki odasına çekildi. Sabah 05.30 sıralarında Julia Ituma, otelin önünde hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Julia Ituma'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrasında cenaze İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Voleybolcu Julia’nın annesiyle son konuşması! Anne kaybettik... 2 sayı oldum ama takım berbattı

Polis tarafından yapılan incelemede Nijerya asıllı İtalya vatandaşı olan Julia Ituma'nın otelin 6'ncı katında kaldığı, akşam 22.49 sıralarında odasından çıkarak telefonla konuştuğu, bir süre odasının önünde oturduğu ve 23. 55'te odasına geri döndüğü belirlendi.

Voleybolcu Julia’nın annesiyle son konuşması! Anne kaybettik... 2 sayı oldum ama takım berbattı

Güvenlik kamerası görüntülerinde sabah 05.31'de oyuncunun 6'ıncı kattan otelin önündeki tentelerin üzerine düştüğü belirlendi. Olayın intihar mı yoksa yüksekten düşme sonucu mu olduğu polisin yapacağı çalışma sonrasında ortaya çıkacak. Olayla ilgili çalışma sürüyor.

Voleybolcu Julia’nın annesiyle son konuşması! Anne kaybettik... 2 sayı oldum ama takım berbattı

TELEFON KONUŞMASINDAN SONA DÜŞÜNCELİ HALE GELİYOR
Öte yandan otel içerisindeki kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda genç oyuncunun akşam saatlerinde koridorda telefon ile konuştuğu ve odanın önünde dalgın ve düşünceli bir şekilde yaklaşık bir saat boyunca oturduğu, daha sonra odasına girdiği ve bir daha odasından çıkmadığı tespit edilmiştir. Julia Ituma'nın oda arkadaşı olan ve İspanyol Lucia Varela Gomez, emniyette verdiği ifadesinde "Odaya geldiğinde birlikte yaklaşık saat 01.30 kadar konuştuk. Sonra ben yatağıma geçtim uyudum. Beni saat 05.00 gibi otel görevlileri aradı. Düştüğünden bu şekilde haberdar oldum" dediği öğrenildi.

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