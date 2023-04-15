Voleybolcu Julia'nın annesiyle son konuşması! "Anne kaybettik... 2 sayı oldum ama takım berbattı"

TELEFON KONUŞMASINDAN SONA DÜŞÜNCELİ HALE GELİYOR

Öte yandan otel içerisindeki kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda genç oyuncunun akşam saatlerinde koridorda telefon ile konuştuğu ve odanın önünde dalgın ve düşünceli bir şekilde yaklaşık bir saat boyunca oturduğu, daha sonra odasına girdiği ve bir daha odasından çıkmadığı tespit edilmiştir. Julia Ituma'nın oda arkadaşı olan ve İspanyol Lucia Varela Gomez, emniyette verdiği ifadesinde "Odaya geldiğinde birlikte yaklaşık saat 01.30 kadar konuştuk. Sonra ben yatağıma geçtim uyudum. Beni saat 05.00 gibi otel görevlileri aradı. Düştüğünden bu şekilde haberdar oldum" dediği öğrenildi.