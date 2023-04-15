Voleybolcu Julia'nın annesiyle son konuşması! "Anne kaybettik... 2 sayı oldum ama takım berbattı"

Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı ile Şampiyonlar Ligi Yarı Finali maçı için Türkiye'ye gelen İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara Voleybol Takımı'nın Nijerya uyruklu İtalyan vatandaşı 19 yaşındaki oyuncusu Julia Ituma, maç sonrası kaldığı otelin 6. katından düşerek hayatını kaybetti. Ituma'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken kesin ölüm nedeni soruşturmanın ardından kesinlik kazanacak. Cenazeyi teslim almak için annesi Elizabeth Udeokereke ve teyzesi Helen Udeokereke, İstanbul'a geldi. Annesi ülkesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, intihar ettiğine inanmadığını dile getirip son konuşmalarındaki diyaloğu aktardı: "Bana, 'Anne kaybettik. 2 sayı yaptım ama takım berbattı' dedi."