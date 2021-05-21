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Haberler Yaşam Volkswagen Passat'ın fişi çekiliyor! Passat'ın yerine geçecek otomobil ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 21.05.2021 17:27 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 17:29

Passat'ın fişi çekiliyor! Passat'ın yerine geçecek otomobil ortaya çıktı!

Passat, 1973'ten beridir üretiliyor. Otomotiv devinin en sevilen ve bilinen modellerinden biri. Volkswagen neredeyse 50 yıldan beridir yollarda olan Passat'ın fişi çekmeye hazırlanıyor. Alman üreticinin gelecek planlarında Passat yok. Ünlü marka Passat'ın üretimini sonlandırıp, yoluna yeni bir araçla devam etmek istiyor. Passat'ın yerine geçecek otomobil de belli oldu. İşte detaylar...

Volkswagen Passat'ın fişi çekiliyor! Passat'ın yerine geçecek otomobil ortaya çıktı!

Elektrikli araçlar son yıllarda büyük yükselişte. Tanıtımlarda elektrikli modelleri eskisine göre daha sıklıkla görüyoruz. Bazı ülkeler ise belirli bir tarihe kadar benzinli ve dizel araçları kademeli olarak kaldırıp, tamamen elektrikli araçlara geçmek için planlar açıkladı. Otomobil devleri de elektrikli araçlara yatırım yapıyor. de bu isimlerden biri. Geçtiğimiz günlerde Passat'ın üretiminin duracağına yönelik bazı haberler çıkmıştı. Şimdi ise Volkswagen Passat'ın yerini alacağı düşünülen yeni araçtan yeni detaylar geldi.

Volkswagen Passat'ın fişi çekiliyor! Passat'ın yerine geçecek otomobil ortaya çıktı!

Otomotiv devleri elektrikli otomobillerle ilgili büyük bir dönüşüm içine girdi. Birçok marka elektrikli modellerini tanıttı. Önümüzdeki aylar içinde daha fazla elektrikli araç duyurusu da olacak. de bu noktada ipin ucuna sıkı sıkıya sarılan otomobil üreticilerinden biri.

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Volkswagen Passat'ın fişi çekiliyor! Passat'ın yerine geçecek otomobil ortaya çıktı!

2023'e kadar elektrikli otomobil satışında rekor seviyelere ulaşmak istediklerini belirten şirket, ID.3, ID.4 ve ID.5 Coupe SUV'nin ardından son olarak ID.Vizzion konseptiyle karşımıza çıkmıştı.

Volkswagen Passat'ın fişi çekiliyor! Passat'ın yerine geçecek otomobil ortaya çıktı!

ID.Vizzion konseptinin üretim versiyonunu, Automotive News Europe'da yer alan bir habere göre Aero-B adı altında geliştiriliyor. , bu yeni elektrikli aracını 2023'te yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

Volkswagen Passat'ın fişi çekiliyor! Passat'ın yerine geçecek otomobil ortaya çıktı!

ID.Vizzion, gelen ilk bilgilere göre 700 km menzille gelecek ve hızlı şarj istasyonlarında 10 dakikalık kısa bir şarjın ardından 230 km boyunca yol alabilecek. , aracın bu etkileyici menzile ulaşmasını sağlamak için ise 84 kWh'lik bir pil kullanmayı hedefliyor.

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