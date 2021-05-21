HaberlerYaşamVolkswagen Passat'ın fişi çekiliyor! Passat'ın yerine geçecek otomobil ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 21.05.2021 17:27Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 17:29
Volkswagen Passat'ın fişi çekiliyor! Passat'ın yerine geçecek otomobil ortaya çıktı!
Volkswagen Passat, 1973'ten beridir üretiliyor. Otomotiv devinin en sevilen ve bilinen modellerinden biri. Volkswagen neredeyse 50 yıldan beridir yollarda olan Passat'ın fişi çekmeye hazırlanıyor. Alman üreticinin gelecek planlarında Passat yok. Ünlü marka Passat'ın üretimini sonlandırıp, yoluna yeni bir araçla devam etmek istiyor. Passat'ın yerine geçecek otomobil de belli oldu. İşte detaylar...