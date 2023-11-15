Haberler Yaşam Vücudunun %96'sını dövmelerle kaplaması yetmedi! Gözlerine öyle bir şey yaptı ki... Gören dehşete düşüyor

Giriş Tarihi: 15.11.2023 12:34 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 12:37

Vücudunun %96'sını dövmelerle kaplaması yetmedi! Gözlerine öyle bir şey yaptı ki... Gören dehşete düşüyor

Vücudunu dövmelerle kaplayan, ünlü bir şef yaşadığı bu deneyimin büyük bir sanat yolculuğu olduğunu belirtiyor. Bir sosyal medya fenomenine dönüşen şef, takipçileri tarafından da destek görüyor. Fakat tüm bu süreçte neler yaşadığı ve buna nasıl karar verdiği de büyük merak konusu.