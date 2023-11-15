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Haberler Yaşam Vücudunun %96'sını dövmelerle kaplaması yetmedi! Gözlerine öyle bir şey yaptı ki... Gören dehşete düşüyor
Giriş Tarihi: 15.11.2023 12:34 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 12:37

Vücudunun %96'sını dövmelerle kaplaması yetmedi! Gözlerine öyle bir şey yaptı ki... Gören dehşete düşüyor

Vücudunu dövmelerle kaplayan, ünlü bir şef yaşadığı bu deneyimin büyük bir sanat yolculuğu olduğunu belirtiyor. Bir sosyal medya fenomenine dönüşen şef, takipçileri tarafından da destek görüyor. Fakat tüm bu süreçte neler yaşadığı ve buna nasıl karar verdiği de büyük merak konusu.

Vücudunun %96’sını dövmelerle kaplaması yetmedi! Gözlerine öyle bir şey yaptı ki... Gören dehşete düşüyor

Bir dövme bağımlısı olan eski şef Remy, yıllar içinde büyük miktarlar harcayarak tüm vücudunu dövme ile kaplattı.

Vücudunun %96’sını dövmelerle kaplaması yetmedi! Gözlerine öyle bir şey yaptı ki... Gören dehşete düşüyor

Bir dövme bağımlısı olan eski şef Remy, yıllar içinde büyük miktarlar harcayarak tüm vücudunu dövme ile kaplattı.

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Vücudunun %96’sını dövmelerle kaplaması yetmedi! Gözlerine öyle bir şey yaptı ki... Gören dehşete düşüyor

Vücudunun neredeyse %96'sı dövmelerle kaplı olduğunu söyleyen Remy, son yaptırdığı dövmeyi de göstererek yakın zamanda durmayacağını belirtti.

Vücudunun %96’sını dövmelerle kaplaması yetmedi! Gözlerine öyle bir şey yaptı ki... Gören dehşete düşüyor

Kanadalı adam, tamamlanması 1.300 saatten fazla süren, tepeden tırnağa siyah dövmelerle kaplı. Önümüzdeki günlerde ise daha fazlası için plan yaptığını anlattı.

Vücudunun %96’sını dövmelerle kaplaması yetmedi! Gözlerine öyle bir şey yaptı ki... Gören dehşete düşüyor

216.000'den fazla Instagram takipçisi olan bir çocuk babası olan Remy, göz kapaklarındaki yeni yarasa dövmelerini sergiledi.

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