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Haberler Yaşam Vücudunuz bu belirtileri gösteriyorsa dikkat! Omicron varyantı belirtilerine bir yenisi daha eklendi
Giriş Tarihi: 19.03.2022 11:12 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 11:28

Vücudunuz bu belirtileri gösteriyorsa dikkat! Omicron varyantı belirtilerine bir yenisi daha eklendi

Koronavirüsün ilk belirtileri arasında öksürük, yüksek ateş gibi belirtiler yer alırken Omicron varyantı belirtileri etkisini daha kuvvetli gösteriyor. Omicron belirtileri, küresel anlamda vaka sayılarını arttırması sonrasında yeniden gündeme geliyor. En sık rastlanılanlar arasında öksürük, burun akıntısı ya da burun tıkanıklığı yer alırken sıralamada halsizlik de yer alıyor. Son olarak gündeme gelen Omicronun alt varyantı olarak tanımlanan BA2 varyantının çok sayıda ülkeye yayıldığı gözlemleniyor. İşte madde madde Omicron varyantı belirtileri

Vücudunuz bu belirtileri gösteriyorsa dikkat! Omicron varyantı belirtilerine bir yenisi daha eklendi

Omicron belirtilerine bir yenisi eklenerek etkisini sürdürmeye devam ediyor. Koronavirüsün en etkili mutasyon varyantlarından biri olan Omicron 70 kat daha hızlı çoğalıyor. Hızlı bulaşmasıyla öne çıkan Omicron varyantın belirtileri, kuluçka süresi özellikle griple benzerlik göstermesi sebebiyle araştırılıyor. İşte; Ateş, burun akıntısı, boğaz ağrısı gibi yaygın semptomların dışında yeni omicron belirtileri ve özellikleri

Vücudunuz bu belirtileri gösteriyorsa dikkat! Omicron varyantı belirtilerine bir yenisi daha eklendi

YENİ OMİCRON BELİRTİLERİ BULUNDU!

Omicronun alt varyantı olarak tanımlanan BA2 varyantının çok sayıda ülkeye yayıldığı gözlemleniyor. Covid-19'un BA1 olarak da adlandırılan Omicron varyantından sonra Danimarka ve Hindistan gibi birbirinden uzaktaki ülkelerde BA2 varyantı dominant hale gelmeye başlamıştır. Alfa, Beta, Gamma ve Delta gibi varyantlara oranla farklı bir yapısı olduğu bilinmektedir.Buna karşılık BA2 varyantının neden olduğu hastalığın daha ağır seyrettiğine ilişkin veriler henüz yetersizdir. Semptomlar burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu şikayetlerini içermektedir.

OMİCRON BELİRTİLERİ NELER?

Araştırmalar, koronavirüsün başka bir türü olan omicron'un soğuk algınlığına benzeyebilecek daha hafif hastalığa neden olduğunu gösteriyor. Kuzey Carolina'daki Atrium Health Wake Forest Baptist'te bulaşıcı hastalık uzmanı ve aşı uzmanı olan Dr. Katherine Poehling, aşağıdakilerin omicron'un öne çıkan semptomları gibi göründüğünü söyledi:

Öksürük

Yorgunluk

Tıkanıklık ve burun akıntısı

Boğaz ağrısı

Baş ağrısı

Bunun yanı sıra doktorlar, önceki varyantlardan farklı olarak, tat ve koku kaybının nadir göründüğünü söylüyor.

Omicron varyantının yaygın belirtileri arasına ciltte kızarıklık, döküntü ve kaşıntı da girdi.

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Vücudunuz bu belirtileri gösteriyorsa dikkat! Omicron varyantı belirtilerine bir yenisi daha eklendi

HANGİ BELİRTİLER ENDİŞE VERİCİ?

İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) aşağıdaki semptomlara dikkat edilmesini öneriyor:

Birden devamlı öksürük

Yüksek ateş

Koku ve tat kaybı

Vücudunuz bu belirtileri gösteriyorsa dikkat! Omicron varyantı belirtilerine bir yenisi daha eklendi

BULAŞTIRICILIK

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre; Omicron varyantının, Delta da dahil olmak üzere diğer varyantlara oranla daha bulaşıcı olduğu düşünülse de konu hakkında daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Vücudunuz bu belirtileri gösteriyorsa dikkat! Omicron varyantı belirtilerine bir yenisi daha eklendi

HASTALIK ŞİDDETİ

Omicron varyantının hastalık şiddetini nasıl etkilediği hakkında henüz yeterince bilgi toplanmamıştır. Varyantın ilk tespit edildiği yer olan Güney Afrika'da hastane yatışlarında artış gözlenmiştir. Ancak bu artışın Omicron varyantından kaynaklanabileceği gibi enfekte kişi sayısının artmasından da kaynaklanabileceği unutulmamalıdır. Yeni tip koronavirüsün tüm varyantlarının, kişilerin hayatını kaybetmesine neden olacak kadar şiddetlenebileceği bilindiğinden Omicron varyantına karşı da gerekli önlemler alınmalıdır.

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