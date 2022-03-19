Vücudunuz bu belirtileri gösteriyorsa dikkat! Omicron varyantı belirtilerine bir yenisi daha eklendi

Koronavirüsün ilk belirtileri arasında öksürük, yüksek ateş gibi belirtiler yer alırken Omicron varyantı belirtileri etkisini daha kuvvetli gösteriyor. Omicron belirtileri, küresel anlamda vaka sayılarını arttırması sonrasında yeniden gündeme geliyor. En sık rastlanılanlar arasında öksürük, burun akıntısı ya da burun tıkanıklığı yer alırken sıralamada halsizlik de yer alıyor. Son olarak gündeme gelen Omicronun alt varyantı olarak tanımlanan BA2 varyantının çok sayıda ülkeye yayıldığı gözlemleniyor. İşte madde madde Omicron varyantı belirtileri