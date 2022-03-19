Vücudunuz bu belirtileri gösteriyorsa dikkat! Omicron varyantı belirtilerine bir yenisi daha eklendi

YENİ OMİCRON BELİRTİLERİ BULUNDU!

Omicronun alt varyantı olarak tanımlanan BA2 varyantının çok sayıda ülkeye yayıldığı gözlemleniyor. Covid-19'un BA1 olarak da adlandırılan Omicron varyantından sonra Danimarka ve Hindistan gibi birbirinden uzaktaki ülkelerde BA2 varyantı dominant hale gelmeye başlamıştır. Alfa, Beta, Gamma ve Delta gibi varyantlara oranla farklı bir yapısı olduğu bilinmektedir.Buna karşılık BA2 varyantının neden olduğu hastalığın daha ağır seyrettiğine ilişkin veriler henüz yetersizdir. Semptomlar burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu şikayetlerini içermektedir.

OMİCRON BELİRTİLERİ NELER?

Araştırmalar, koronavirüsün başka bir türü olan omicron'un soğuk algınlığına benzeyebilecek daha hafif hastalığa neden olduğunu gösteriyor. Kuzey Carolina'daki Atrium Health Wake Forest Baptist'te bulaşıcı hastalık uzmanı ve aşı uzmanı olan Dr. Katherine Poehling, aşağıdakilerin omicron'un öne çıkan semptomları gibi göründüğünü söyledi:

Öksürük

Yorgunluk

Tıkanıklık ve burun akıntısı

Boğaz ağrısı

Baş ağrısı

Bunun yanı sıra doktorlar, önceki varyantlardan farklı olarak, tat ve koku kaybının nadir göründüğünü söylüyor.

Omicron varyantının yaygın belirtileri arasına ciltte kızarıklık, döküntü ve kaşıntı da girdi.