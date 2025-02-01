WEDNESDAY 2. SEZON TARİHİ! Netflix müjdeyi verdi: Wednesday 2. Sezon ne zaman, bu yıl yayınlanacak mı?

Wednesday'in soğuk, duygusuz kişiliği ve meydan okuyan doğası, okul arkadaşlarıyla bağ kurmasını zorlaştırır ve okul müdiresi Larissa Weems ile ters düşmesine neden olur. Ancak, yerel bir cinayet gizemini çözmesine izin veren psişik yetenekleri olduğunu keşfeder. Gördüğü psişik görüleri, hayatını kurtaran canavarı ve kendisini öldürmeye çalışan eski Nevermore öğrencisini araştırmaya başlar.