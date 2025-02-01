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Giriş Tarihi: 01.02.2025 17:04 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 17:04

WEDNESDAY 2. SEZON TARİHİ! Netflix müjdeyi verdi: Wednesday 2. Sezon ne zaman, bu yıl yayınlanacak mı?

Netflix'in platformunda yayınlanan Wednesday yeni sezonu beklenirken ilk sezonuyla ilgi gördü ve bir izleyici kitlesine ulaştı. Yayınlandığı ilk hafta popüler yapımlar arasına giren dizi, Addams ailesinin farklı dünyasını gözler önüne seriyor. İlk sezonun ardından ise izleyiciler, karakterlerin yeni serüvenlerine tanık olmak için ikinci sezonu bekliyor. Platformun yaptığı son duyurular, yeni sezon hakkında önemli bilgiler içeriyor. Peki, Wednesday'in 2. sezonu ne zaman yayınlanacak?

WEDNESDAY 2. SEZON TARİHİ! Netflix müjdeyi verdi: Wednesday 2. Sezon ne zaman, bu yıl yayınlanacak mı?

Tim Burton'ın yönetmenliğini üstlendiği Netflix dizisi Wednesday, Addams Ailesi'nin sıra dışı kızı Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki serüvenlerine odaklanıyor. Karanlık ve gotik atmosferiyle dikkat çeken yapımın başrolünde Jenna Ortega yer alıyor.Peki, Wednesday dizisinin 2.sezonu ne zaman?

WEDNESDAY 2. SEZON TARİHİ! Netflix müjdeyi verdi: Wednesday 2. Sezon ne zaman, bu yıl yayınlanacak mı?

YENİ SEZON ÇEKİMLERİ SONA ERDİ!

İzleyicileri gotik atmosferi, kara mizahı ve büyüleyici karakterleriyle Wednesday ilk sezonun ardından ikinci sezonu ile dönüş yapmaya hazırlanıyor. Netflix, 2. sezon çekimlerinin bittiğini duyurdu.

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WEDNESDAY 2. SEZON TARİHİ! Netflix müjdeyi verdi: Wednesday 2. Sezon ne zaman, bu yıl yayınlanacak mı?

WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN GELİYOR?

Netflix, 2. sezon çekimlerinin bittiğini duyurdu. Dizi 2025 yılında 2. sezonu ile geri dönüyor. Ancak yapım şirketi henüz tam tarih vermedi. Yayın tarihi belli olduğunda yer vereceğiz.

WEDNESDAY 2. SEZON TARİHİ! Netflix müjdeyi verdi: Wednesday 2. Sezon ne zaman, bu yıl yayınlanacak mı?

WEDNESDAY KONUSU NEDİR?

Wednesday, erkek kardeşi Pugsley'ye zorbalık yapan sutopu takımına okulun havuzunu canlı piranalarla doldurarak karşılık verir ve sonrasında lisesinden atılır. Bu, ebeveynleri Gomez ve Morticia Addams'ın onu, bir zamanlar kendilerinin de gittiği Vermont, Jericho'daki dışlanmışlar için bir okul olan Nevermore Academy'ye kaydetmesine yol açar.

WEDNESDAY 2. SEZON TARİHİ! Netflix müjdeyi verdi: Wednesday 2. Sezon ne zaman, bu yıl yayınlanacak mı?

Wednesday'in soğuk, duygusuz kişiliği ve meydan okuyan doğası, okul arkadaşlarıyla bağ kurmasını zorlaştırır ve okul müdiresi Larissa Weems ile ters düşmesine neden olur. Ancak, yerel bir cinayet gizemini çözmesine izin veren psişik yetenekleri olduğunu keşfeder. Gördüğü psişik görüleri, hayatını kurtaran canavarı ve kendisini öldürmeye çalışan eski Nevermore öğrencisini araştırmaya başlar.

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