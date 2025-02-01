Haberler
Yaşam
WEDNESDAY 2. SEZON TARİHİ! Netflix müjdeyi verdi: Wednesday 2. Sezon ne zaman, bu yıl yayınlanacak mı?
Giriş Tarihi: 01.02.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
17:04
WEDNESDAY 2. SEZON TARİHİ! Netflix müjdeyi verdi: Wednesday 2. Sezon ne zaman, bu yıl yayınlanacak mı?
Netflix'in platformunda yayınlanan Wednesday yeni sezonu beklenirken ilk sezonuyla ilgi gördü ve bir izleyici kitlesine ulaştı. Yayınlandığı ilk hafta popüler yapımlar arasına giren dizi, Addams ailesinin farklı dünyasını gözler önüne seriyor. İlk sezonun ardından ise izleyiciler, karakterlerin yeni serüvenlerine tanık olmak için ikinci sezonu bekliyor. Platformun yaptığı son duyurular, yeni sezon hakkında önemli bilgiler içeriyor. Peki, Wednesday'in 2. sezonu ne zaman yayınlanacak?