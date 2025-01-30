WEDNESDAY 2. SEZON TARİHİ! Yeni sezon bekleyenlere Netflix’ten müjdeli haber! Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

İLK SEZONU ÇOK BEEĞENİLDİ!

Dizinin ilk sezonu, yayınlandığı ilk haftada dünya çapında milyonlarca izlenme saati elde etti ve platformun en popüler yapımlarından biri oldu. Jenna Ortega'nın canlandırdığı Wednesday Addams karakteri, kısa sürede dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazandı.