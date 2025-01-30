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WEDNESDAY 2. SEZON TARİHİ! Yeni sezon bekleyenlere Netflix'ten müjdeli haber! Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 30.01.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
09:50
WEDNESDAY 2. SEZON TARİHİ! Yeni sezon bekleyenlere Netflix'ten müjdeli haber! Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
Wednesday yeni sezon bekleyenlere müjdeli haber geldi. Netflix'in dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaşan dizisi ilk sezonuyla izleyicileri ekran başına toplamayı başarmıştı. Amerikalı yönetmen Tim Burton tarafından çekilen dizinin ikinci sezon çekimleri tamamlandı ve yeni fragmanı yayınlandı. Gözler ise dizinin yayınlanacağı tarihe çevrildi. Peki; Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte, Wednesday 2. sezon tarihi ve tüm detaylar.