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Giriş Tarihi: 30.01.2025 09:50 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 09:50

WEDNESDAY 2. SEZON TARİHİ! Yeni sezon bekleyenlere Netflix'ten müjdeli haber! Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Wednesday yeni sezon bekleyenlere müjdeli haber geldi. Netflix'in dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaşan dizisi ilk sezonuyla izleyicileri ekran başına toplamayı başarmıştı. Amerikalı yönetmen Tim Burton tarafından çekilen dizinin ikinci sezon çekimleri tamamlandı ve yeni fragmanı yayınlandı. Gözler ise dizinin yayınlanacağı tarihe çevrildi. Peki; Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte, Wednesday 2. sezon tarihi ve tüm detaylar.

WEDNESDAY 2. SEZON TARİHİ! Yeni sezon bekleyenlere Netflix’ten müjdeli haber! Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Yayınlandığı ilk haftada 350 milyon saate yakın izlenmeye ulaşan Wednesday, Netflix'in dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaşan dizileri arasında yerini aldı. Wednesday Addams'ın sıradışı hikâyesine ilgi duyan izleyiciler yeni sezonun başlayacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Peki; Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar.

WEDNESDAY 2. SEZON TARİHİ! Yeni sezon bekleyenlere Netflix’ten müjdeli haber! Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

YENİ SEZON ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI!

İzleyicileri gotik atmosferi, kara mizahı ve büyüleyici karakterleriyle ekrana kilitleyen Wednesday başarılı geçen ilk sezonun ardından ikinci sezonu ile dönüş yapmaya hazırlanıyor. Netflix, 2. sezon çekimlerinin bittiğini duyurdu.

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WEDNESDAY 2. SEZON TARİHİ! Yeni sezon bekleyenlere Netflix’ten müjdeli haber! Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

WEDNESDAY DİZİSİ 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Wednesday dizisinin yeni sezonuna ilişkin, 6 Ocak 2023 tarihinde 2. fragmanı yayınlanmıştı.

8 bölüm olarak yayınlanan dizi için resmi sitesinde "Müjde: Yeni sezon yolda!" ibaresi yer alıyor.

Dizinin yeni sezonunun 2025 yılında seyirci ile buluşması gerekiyor. Ancak yapım şirketi henüz tam tarih vermedi.

WEDNESDAY 2. SEZON TARİHİ! Yeni sezon bekleyenlere Netflix’ten müjdeli haber! Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

İLK SEZONU ÇOK BEEĞENİLDİ!

Dizinin ilk sezonu, yayınlandığı ilk haftada dünya çapında milyonlarca izlenme saati elde etti ve platformun en popüler yapımlarından biri oldu. Jenna Ortega'nın canlandırdığı Wednesday Addams karakteri, kısa sürede dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazandı.

WEDNESDAY 2. SEZON TARİHİ! Yeni sezon bekleyenlere Netflix’ten müjdeli haber! Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

WEDNESDAY KONUSU

Dizide Wednesday Addams'ın, Nevermore Akademisinde başına gelen maceralar anlatılıyor.

Zeki, alaycı ve siyah beyaz tarzıyla dikkat çeken Wednesday, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar da edinecek. Zeki olduğu kadar meraklı da Wednesday arda gerçekleşen cinayetleri araştırmaya koyulacak.

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