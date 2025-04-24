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Haberler Yaşam Wednesday 2. sezon yayın tarihi açıklandı! Netflix takvimi paylaştı: Wednesday yeni sezon ne zaman?
Giriş Tarihi: 24.04.2025 15:19 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 15:25

Wednesday 2. sezon yayın tarihi açıklandı! Netflix takvimi paylaştı: Wednesday yeni sezon ne zaman?

Jenna Ortega'nın başrolünde yer aldığı Wednesday dizisi yayımlandığı andan itibaren birçok ülkede ses getirmişti. Dizinin takipçileri 2. sezonu beklerken fragman geldi ve yayın tarihi duyuruldu. İki kısım şeklinde yayımlanacak yeni sezon merakla bekleniyor. Addams Ailesi hikayesinden yola çıkan yapım Tim Burton senaryosu ile buluşarak geniş kitlelere yayılmıştı. Wednesday 2. sezon tarihi bekleyenler ile buluştu. Peki, Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Wednesday 2. sezon yayın tarihi açıklandı! Netflix takvimi paylaştı: Wednesday yeni sezon ne zaman?

Wednesday 2. sezon yayın tarihi Netflix tarafından açıklandı. Uzun süredir beklenen tarihlerde dizinin yeni sezonunun 2 kısım şeklinde yayınlanacağı da belli oldu. Jenna Ortega ile birlikte dizinin ana kadrosuna sadık kalınması bekleniyor. Peki, Wednesday yeni sezon ne zaman?

Wednesday 2. sezon yayın tarihi açıklandı! Netflix takvimi paylaştı: Wednesday yeni sezon ne zaman?

WEDNESDAY 2. SEZON YAYIN TARİHİ AÇIKLANDI!

Addams Ailesi'nin hikayesinden yola çıkarak Wednesday Addams'ın üzerine kurulu bir dizi yayımlayan Netflix ilk sezonu 2022 yılında izleyiciler ile buluşturmuştu. Tim Burton hikayesi oldukça sevildi ve dizi en çok izlenen yapımlar arasına girdi.

Fragmanın yayımlandığı yeni sezon ağustos ayında geliyor!

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Wednesday 2. sezon yayın tarihi açıklandı! Netflix takvimi paylaştı: Wednesday yeni sezon ne zaman?

WEDNESDAY YENİ SEZON NE ZAMAN?

Netflix tarafından yayımlanan fragmanda görüldüğü üzere iki kısımda yayımlanacak yeni sezonun ilk kısmı 6 Ağustos 2025 tarihinde, ikinci kısım ise 3 Eylül 2025'te izleyiciyle buluşacak.

Wednesday 2. sezon yayın tarihi açıklandı! Netflix takvimi paylaştı: Wednesday yeni sezon ne zaman?

WEDNESDAY DİZİSİ NASIL BAŞLADI?

Wednesday, erkek kardeşi Pugsley'ye zorbalık yapan sutopu takımına okulun havuzunu canlı piranalarla doldurarak karşılık verir ve sonrasında lisesinden atılır. Bu, ebeveynleri Gomez ve Morticia Addams'ın onu, bir zamanlar kendilerinin de gittiği Vermont, Jericho'daki dışlanmışlar için bir okul olan Nevermore Academy'ye kaydetmesine yol açar.

Wednesday 2. sezon yayın tarihi açıklandı! Netflix takvimi paylaştı: Wednesday yeni sezon ne zaman?

Wednesday'in soğuk, duygusuz kişiliği ve meydan okuyan doğası, okul arkadaşlarıyla bağ kurmasını zorlaştırır ve okul müdiresi Larissa Weems ile ters düşmesine neden olur. Ancak, yerel bir cinayet gizemini çözmesine izin veren psişik yetenekleri olduğunu keşfeder. Gördüğü psişik görüleri, hayatını kurtaran canavarı ve kendisini öldürmeye çalışan eski Nevermore öğrencisini araştırmaya başlar.