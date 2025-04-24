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Wednesday 2. sezon yayın tarihi açıklandı! Netflix takvimi paylaştı: Wednesday yeni sezon ne zaman?
Giriş Tarihi: 24.04.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
15:25
Wednesday 2. sezon yayın tarihi açıklandı! Netflix takvimi paylaştı: Wednesday yeni sezon ne zaman?
Jenna Ortega'nın başrolünde yer aldığı Wednesday dizisi yayımlandığı andan itibaren birçok ülkede ses getirmişti. Dizinin takipçileri 2. sezonu beklerken fragman geldi ve yayın tarihi duyuruldu. İki kısım şeklinde yayımlanacak yeni sezon merakla bekleniyor. Addams Ailesi hikayesinden yola çıkan yapım Tim Burton senaryosu ile buluşarak geniş kitlelere yayılmıştı. Wednesday 2. sezon tarihi bekleyenler ile buluştu. Peki, Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?