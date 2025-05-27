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Wednesday 2. sezon yayın tarihi: Netflix'ten sevindiren açıklama! Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 27.05.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
15:56
Wednesday 2. sezonuyla geri dönüyor. Başrolündeki Jenna Ortega'nın performansıyla ilgi gören yapım, yayınlanan ilk fragmanla birlikte yeni sezon tarihini resmen duyurdu. Merakla beklenen Wednesday 2. sezonu, iki parça halinde izleyiciyle buluşacak. Peki, Wednesday yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte detaylar…