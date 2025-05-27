Wednesday 2. sezon yayın tarihi: Netflix’ten sevindiren açıklama! Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

WEDNESDAY KONUSU

Dizi, Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki maceralarını konu alıyor. Zeki, alaycı ve kendine has siyah-beyaz tarzıyla dikkat çeken Wednesday, akademide yeni dostlar ve düşmanlar edinirken, meraklı kişiliğiyle de ön plana çıkıyor. Zekâsının yanı sıra, ardında gerçekleşen gizemli cinayetleri çözmeye koyulacak olan Wednesday, izleyicilere heyecan dolu bir serüven sunuyor.