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Giriş Tarihi: 27.05.2025 15:23 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 15:56

Wednesday 2. sezon yayın tarihi: Netflix'ten sevindiren açıklama! Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Wednesday 2. sezonuyla geri dönüyor. Başrolündeki Jenna Ortega'nın performansıyla ilgi gören yapım, yayınlanan ilk fragmanla birlikte yeni sezon tarihini resmen duyurdu. Merakla beklenen Wednesday 2. sezonu, iki parça halinde izleyiciyle buluşacak. Peki, Wednesday yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

Wednesday 2. sezon yayın tarihi: Netflix’ten sevindiren açıklama! Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix'in sevilen dizisi Wednesday 2. sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Başrolünü Jenna Ortega'nın üstlendiği yapım, gotik atmosferi ve sıra dışı hikayesiyle ilk sezonunda büyük beğeni kazanmıştı. Yeni sezonda hikaye iki parça halinde izleyiciyle buluşacak. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte, Wednesday 2. sezon tarihi ve detaylar.

Wednesday 2. sezon yayın tarihi: Netflix’ten sevindiren açıklama! Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

WEDNESDAY 2. SEZON YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU!

Netflix'in büyük ilgi gören dizisi Wednesday 2. sezonu ile seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Wednesday dizisinin 2. sezon bölümleri iki kısım şeklinde yayınlanacak.

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Wednesday 2. sezon yayın tarihi: Netflix’ten sevindiren açıklama! Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

WEDNESDAY 2. SEZON, 6 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

İlk kısım 6 Ağustos'ta yayınlanırken, ikinci kısım 3 Eylül'de izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Wednesday 2. sezon yayın tarihi: Netflix’ten sevindiren açıklama! Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

YENİ SEZONA YENİ OYUNCULAR

Jenna Ortega'nın yanı sıra Emma Myers, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán gibi isimlerin de ilk sezondaki rolleriyle geri döneceği 2. sezonda oyuncu kadrosuna tanıdık oyuncular katılıyor.

Yeni sezonda kadroya dâhil olacak isimlerin başında Steve Buscemi, Billie Piper, Noah Taylor, Thandiwe Newton, Frances O'Connor, Haley Joel Osment, Christopher Lloyd ve Lady Gaga geliyor.

Wednesday 2. sezon yayın tarihi: Netflix’ten sevindiren açıklama! Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

WEDNESDAY KONUSU

Dizi, Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki maceralarını konu alıyor. Zeki, alaycı ve kendine has siyah-beyaz tarzıyla dikkat çeken Wednesday, akademide yeni dostlar ve düşmanlar edinirken, meraklı kişiliğiyle de ön plana çıkıyor. Zekâsının yanı sıra, ardında gerçekleşen gizemli cinayetleri çözmeye koyulacak olan Wednesday, izleyicilere heyecan dolu bir serüven sunuyor.